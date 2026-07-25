حمله ارتش تروریستی آمریکا به شلمچه خللی در حرکت زائران ایجاد نکرد

جوان آنلاین: سیدمحمدرضا موالیزاده عصر روز شنبه در نشست ستاد اربعین استان خوزستان در شلمچه اظهار کرد: حمله وحشیانه به گذرگاه اربعین حسینی شلمچه نهتنها خللی در حرکت زائران ایجاد نکرد، بلکه حضور پرشور مردم در راهپیمایی اربعین، بهویژه پس از این حمله، درس مقاومت را به همه جهانیان آموخت.
به گزارش مهر، وی افزود: این حماسه حضور، میراث رهبر شهید ماست که امروز در حرکت حماسی زائران متجلی شده است.
استاندار خوزستان با اشاره به آغاز موج سفرهای اربعین، توصیههای مهمی را برای حفظ سلامت زائران و جلوگیری از گرمازدگی و بیماریهای واگیردار مطرح کرد و بر کوتاهمدت کردن سفر و رعایت کامل اصول بهداشتی تاکید کرد.
موالیزاده با بیان اینکه همه دستگاهها در دو گذرگاه اربعین خوزستان پای کار خدمترسانی به زائران هستند، تصریح کرد: زائران حرکت خود را در ساعتهای خنکتر روز، بهویژه شب و اوایل صبح، برنامهریزی کنند تا دچار گرمازدگی نشوند.
وی گفت: استراحت کافی، نوشیدن مایعات فراوان و استفاده از کلاه، عینک آفتابی و لباس مناسب که موجب تعریق زیاد نشود، برای زائران ضروری است.
استاندار خوزستان ادامه داد: زائران در صورت احساس خستگی حتما توقف و استراحت کنند و در صورت ابتلا به بیماریهای عفونی، حتی سرماخوردگی ساده، آن را جدی بگیرند تا به بیماری شدیدتر تبدیل نشود و به دیگران منتقل نگردد.
وی با تاکید بر اهمیت رعایت بهداشت فردی و عمومی خاطرنشان کرد: تجمع زباله زمینهساز بیماری است و همچنین باید مراقب برخی بیماریها بود؛ از زائران میخواهیم در برخی مواقع از ماسک استفاده کنند.
موالیزاده گفت: زائران سفر معنوی خود را کوتاه و مدیریت کنند تا این سفر در کمال صحت و سلامتی انجام شود و با بهرهمندی از مواهب معنوی، سالم به خانههای خود بازگردند.
استاندار خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آغاز خدمات ریلی بیان کرد: در ۲۴ ساعت شبانهروز، ۲۲ رام قطار، مسافران را از خرمشهر به مرز شلمچه و بالعکس جابهجا میکنند و هیچ مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد.