کد خبر: 1370806
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
سیاست » اخبار کلی

تحمیل معادله قدرت تا تثبیت بازدارندگی کامل

2 ذوالقدر: شلیک‌های مداوم تا تسلیم کامل دشمن ادامه دارد

جوان آنلاین: بر اساس شواهد میدانی اگرچه در شبانه‌روز گذشته عملیات میدانی جدیدی علیه مواضع امریکا به دلیل توقف ماجراجویی‌های این رژیم انجام نشد، ادبیات فرماندهان و مسئولان ارشد امنیتی نشان می‌دهد راهبرد جمهوری اسلامی نه توقف عملیات، بلکه تثبیت قواعد جدید بازدارندگی است. در همین چارچوب، دبیر شورای عالی امنیت ملی با تأکید بر اینکه «شلیک‌های مداوم و هدفمند» رزمندگان تا «تسلیم کامل دشمن» و انتقام خون قربانیان حملات اخیر ادامه خواهد داشت، از استمرار راهبرد پاسخ سخن گفت. همزمان، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا با اعلام معادله قطعی میدان نبرد هشدار داد در برابر شهادت هر شهروند ایرانی، یک نیروی امریکایی هدف قرار خواهد گرفت و سردار محمدجعفر اسدی نیز با اعلام آمادگی نیرو‌های مسلح برای رویارویی زمینی با ارتش امریکا، پیام روشنی از تداوم فشار بر واشینگتن در صورت هرگونه ماجراجویی جدید مخابره کرد.
 
دبیر شورای عالی امنیت ملی در پیامی با تأکید بر تداوم عملیات‌های نیرو‌های مسلح علیه اهداف امریکا اعلام کرد که پاسخ‌های میدانی ایران تا «تسلیم کامل دشمن» و انتقام خون قربانیان حملات اخیر ادامه خواهد داشت؛ موضعی که همزمان با هشدار فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا درباره معادله جدید میدان نبرد و همچنین اعلام آمادگی فرماندهان برای رویارویی زمینی با ارتش امریکا، از استمرار راهبرد افزایش هزینه‌های تجاوز برای واشنگتن حکایت دارد. محمدباقر ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت ملی، تصریح کرد: «هر ستون دود در منطقه، یعنی هدف قرار گرفتن یک مرکز نظامی، امنیتی یا مالی امریکا است.» وی افزود شلیک‌های مداوم و هدفمند رزمندگان ایران، تجلی خشم ملت ایران علیه نظام سلطه است و این روند تا تسلیم کامل دشمن و گرفتن انتقام خون کودکان مظلوم میناب، لامرد و دیگر شهدای حملات اخیر ادامه خواهد یافت. 

 تدارک بلیت جهنم برای متجاوزان امریکایی 
در ادامه این مواضع، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا از ابلاغ یک «معادله قطعی» در میدان نبرد خبر داد. سرلشکر علی عبداللهی با انتشار پیامی اعلام کرد قاعده‌ای که پیش از این نیز عملیاتی بودن آن برای دشمن اثبات شده بود، از این پس به عنوان معادله رسمی میدان نبرد اجرا خواهد شد. 
وی تأکید کرد: «در ازای به شهادت رساندن هر یک از شهروندان سربلند ایران اسلامی، یک نیروی امریکایی به درک واصل خواهد شد» و خطاب به نظامیان امریکایی افزود: «بلیت‌های رایگان و مستقیم به جهنم برایتان تدارک دیده‌ایم.» این هشدار در امتداد مواضعی ارزیابی می‌شود که طی هفته‌های اخیر بر پاسخ متقابل و متناسب به هرگونه اقدام نظامی علیه ایران تأکید داشته و نشان‌دهنده تلاش برای تثبیت قواعد جدید بازدارندگی در برابر امریکا است. 

 منتظر رویارویی زمینی با امریکا هستیم 
سردار محمدجعفر اسدی، معاون سابق بازرسی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا (ص)، نیز در گفت‌و‌گو با دفاع‌پرس با تأکید بر اینکه نابودی «شیطان بزرگ» نیازمند صبر و استمرار است، روند مقابله با امریکا را جنگی فرسایشی، اما رو به پیروزی توصیف کرد. 
وی با اشاره به ۱۵ سال تبعید حضرت امام خمینی (ره) پیش از پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: مشکل ما عجول بودن است. جمهوری اسلامی ایران به اذن الهی در مسیر نابودی بزرگ‌ترین طاغوت جهان قرار دارد، اما تحقق این هدف نیازمند زمان، صبر و استمرار مجاهدت است. 
سردار اسدی با بیان اینکه مسیر پیش‌رو دشوار، اما دست‌یافتنی است، تأکید کرد: جمهوری اسلامی به قله‌ای نزدیک شده که همین نزدیکی نیز خود یک قله محسوب می‌شود و عبور از این مرحله نیازمند همراهی مردم و نیرو‌های مسلح است. وی حضور گسترده مردم در مطالبه خون‌خواهی را پشتوانه این مسیر دانست و گفت همه ارکان نظام، از قوه قضاییه و مجلس تا رئیس‌جمهور، در مسیر تحقق این مطالبه قرار دارند. 
معاون سابق بازرسی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا در واکنش به ادعا‌های رسانه‌های خارجی درباره احتمال حمله زمینی امریکا به ایران، تصریح کرد: «ما از خدا می‌خواهیم که نیروی زمینی ارتش متجاوز امریکا در موقعیتی قرار گیرد که بتوانیم روی زمین با آنها درگیر شویم.» وی افزود روزی که نیرو‌های ایرانی بتوانند اسرای امریکایی را در کشور به نمایش بگذارند، روز جشن ملت ایران خواهد بود. 
سردار اسدی همچنین اقدامات اخیر امریکا را ناشی از استیصال دانست و گفت اگر دشمن از قدرت واقعی برخوردار بود، به کودکان بی‌دفاع حمله نمی‌کرد. وی با اشاره به ناکامی اهداف اعلامی امریکا در جنگ‌های اخیر افزود کسانی که مدعی بودند ظرف چند روز ایران را تسخیر یا تجزیه می‌کنند، اکنون باید نتیجه اقدامات خود را مشاهده کنند. وی در ادامه با تأکید بر اینکه نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران صرفاً مراکز متعلق به امریکا را هدف قرار می‌دهند، خاطرنشان کرد: ایران برای ملت‌های مسلمان منطقه از جمله مردم کویت، عربستان و قطر احترام قائل است، اما مشکل آنجاست که امریکا پایگاه‌های خود را در خاک این کشور‌ها مستقر کرده و همین موضوع آن مراکز را به اهداف نظامی تبدیل کرده است. 
سردار اسدی در پایان تصریح کرد جمهوری اسلامی بار‌ها از کشور‌های منطقه خواسته است فاصله خود را با نیرو‌های امریکایی حفظ کنند و آنها را از منطقه خارج سازند، زیرا حضور این نیرو‌ها جز ناامنی و بی‌ثباتی، دستاورد دیگری برای منطقه نداشته است.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: جنگ ، ایران ، امریکا ، آتش بس
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

یارانه تیر ۱۴۰۵ به حساب دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد

دوران پهلوی و خانه‌هایی که سیاه بود 

قتل پرستار شیرازی به‌دست همکارش

از مشهد تا انتهای خیابان پیروزی!

بدون شرح

تطهیر امریکای متجاوز با نقاب صلح‌طلبی!

حالا وقت گفت‌و‌گو‌های اینچنینی نیست

راه‌اندازی ۲۲۰۰ موکب و مرکز درمانی در کشور عراق

 سردارانی که در عین گمنامی حماسه آفریدند 

از قطعنامه تا تفاهم‌نامه

کابوس تازه پنتاگون؛ راز افزایش دقت حملات موشکی ایران چیست؟

هشدار قاطع فرمانده نیروی هوافضای سپاه درباره عاقبت تعرض به پل‌ها و نیروگاه‌های کشور

تخته‌گاز سایپا در جاده «خالی‌فروشی»

کلنگ بمب را می‌زنید!

اخطار نیروی دریایی سپاه نسبت به تردد از مسیر‌های جایگزین در تنگه هرمز

مخبر: تنگه هرمز حریم بلامنازع ماست

«تنگه هرمز را بدهیم برود» باز هم امریکا از تنگه نمی‌رود!

دهن‌کجی فوتبال به مردم

سوله های مهمات و برج مراقبت ناوگان پنجم دریایی آمریکا به آتش کشیده شد

حقوق تیرماه کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری به‌طور کامل پرداخت شد

سپاه: کاری می‌کنیم در امریکا عزای عمومی شود

تنها هدف آمریکا امنیت اسرائیل است!

برخی دوستان از ترس ساواک مراوده با مرا ترک گفتند

انتقام فوتبال از سیاست

پادوی حقیر نتانیاهو!

قاتل ایلیا به میز محاکمه رسید

جغرافیای تنگه گویا است

تا می‌توانید تابوت آماده کنید!

بازنگری در نسخه تأمین مالی دولت

نمره‌ها به چه کسی تعلق می‌گیرد؟!

صلح می‌خواهید باید بجنگید!

خیانت به سلامت با لاغری آمپولی 

امضای ۴ موافقت‌نامه و یادداشت‌تفاهم همکاری میان جمهوری اسلامی ایران و عراق

شنیده شدن صدای انفجار در غرب شیراز

تقویت تأمین مالی راهکار رونق بازار مسکن

بسته شدن مرز عبدلی کویت پس از انفجار در گذرگاه مرزی با عراق

سلطه اسپانیا بر جوایز فردی/ رودری بهترین بازیکن جام جهانی شد

محکومیت صدور مجوز استفاده آمریکا از پایگاه‌های انگلیس علیه ایران

مزاحمت ترامپ برای تماشاگران فینال جام جهانی/ تدابیر امنیتی بی‌سابقه و صف‌های ۲ ساعته!

تخلیه پایگاه‌های عربی زیر آتش ایران 

صمت و بانک مرکزی وزن‌کشی نکنند 

«فریب مذاکره» تحلیل روانشناختی دارد

حدود یک میلیون نفر همچنان از اعتبار کالابرگ تیرماه استفاده نکرده‌اند

استقبال رسمی پزشکیان از نخست‌وزیر عراق

 نگرانی امریکا از گسترش جبهه جدید در دریای سرخ

ملل عرب پراکنده شدند یهود فلسطین را وطن خود کرد 

لاروخا شایسته قهرمانی 

حدادعادل: پیوند حقیقی مردم و رهبری با ایمان شکل می‌گیرد

قیمت طلا و سکه امروز یک مرداد؛ سکه در مرز ۱۸۹ میلیون تومان

مرگ دروغین برای فریب طلبکاران + گفت‌وگو با متهم

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
رتبه ۳ آزمون دکترا در امتحان شهادت قبول شد 
گفت‌وگو با پدر یکی از شهدای جنگ رمضان/ آرزوی پسرم نابودی دشمنان ایران بود
گفت‌وگو با دکتر صفرنژاد/ تمدن ایران، اندوه را به ارزش ژئوپلتیکی تبدیل می‌کند
سایه‌های یک ذهن ناآرام بر دیپلماسی جهانی
گفت‌وگو با دکتر حقانی/ عظمت تشییع او را هیچ دوربینی نمی‌تواند روایت کند
ایران چگونه گره اتصال پایگاه‌های آمریکا را کور کرد؟
از آیت‌الله بهجت(ره) درباب نماز‌/ اصلاح امور انسان به اصلاح نماز است
گفت‌وگو با همسر شهید هاشمی/ حاج علی یک فرمانده پیشرو بود
«تنگه هرمز را بدهیم برود» باز هم امریکا از تنگه نمی‌رود!
سیاسی‌کاری نمی‌کردند ایران فرصت صعود داشت
یادبود‌های رهبر شهید از چهارمین زندان/ برخی دوستان از ترس ساواک مراوده با مرا ترک گفتند
خوانشی از پیامد‌های تربیتی شهادت رهبر انقلاب/ رسیدن تربیت نسل نو از روایت به واقعیت
نمره‌ها به چه کسی تعلق می‌گیرد؟!
دوران پهلوی و خانه‌هایی که سیاه بود 
«فریب مذاکره» تحلیل روانشناختی دارد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار