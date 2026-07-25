تحمیل معادله قدرت تا تثبیت بازدارندگی کامل

جوان آنلاین: بر اساس شواهد میدانی اگرچه در شبانه‌روز گذشته عملیات میدانی جدیدی علیه مواضع امریکا به دلیل توقف ماجراجویی‌های این رژیم انجام نشد، ادبیات فرماندهان و مسئولان ارشد امنیتی نشان می‌دهد راهبرد جمهوری اسلامی نه توقف عملیات، بلکه تثبیت قواعد جدید بازدارندگی است. در همین چارچوب، دبیر شورای عالی امنیت ملی با تأکید بر اینکه «شلیک‌های مداوم و هدفمند» رزمندگان تا «تسلیم کامل دشمن» و انتقام خون قربانیان حملات اخیر ادامه خواهد داشت، از استمرار راهبرد پاسخ سخن گفت. همزمان، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا با اعلام معادله قطعی میدان نبرد هشدار داد در برابر شهادت هر شهروند ایرانی، یک نیروی امریکایی هدف قرار خواهد گرفت و سردار محمدجعفر اسدی نیز با اعلام آمادگی نیرو‌های مسلح برای رویارویی زمینی با ارتش امریکا، پیام روشنی از تداوم فشار بر واشینگتن در صورت هرگونه ماجراجویی جدید مخابره کرد.



دبیر شورای عالی امنیت ملی در پیامی با تأکید بر تداوم عملیات‌های نیرو‌های مسلح علیه اهداف امریکا اعلام کرد که پاسخ‌های میدانی ایران تا «تسلیم کامل دشمن» و انتقام خون قربانیان حملات اخیر ادامه خواهد داشت؛ موضعی که همزمان با هشدار فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا درباره معادله جدید میدان نبرد و همچنین اعلام آمادگی فرماندهان برای رویارویی زمینی با ارتش امریکا، از استمرار راهبرد افزایش هزینه‌های تجاوز برای واشنگتن حکایت دارد. محمدباقر ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت ملی، تصریح کرد: «هر ستون دود در منطقه، یعنی هدف قرار گرفتن یک مرکز نظامی، امنیتی یا مالی امریکا است.» وی افزود شلیک‌های مداوم و هدفمند رزمندگان ایران، تجلی خشم ملت ایران علیه نظام سلطه است و این روند تا تسلیم کامل دشمن و گرفتن انتقام خون کودکان مظلوم میناب، لامرد و دیگر شهدای حملات اخیر ادامه خواهد یافت.

تدارک بلیت جهنم برای متجاوزان امریکایی

در ادامه این مواضع، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا از ابلاغ یک «معادله قطعی» در میدان نبرد خبر داد. سرلشکر علی عبداللهی با انتشار پیامی اعلام کرد قاعده‌ای که پیش از این نیز عملیاتی بودن آن برای دشمن اثبات شده بود، از این پس به عنوان معادله رسمی میدان نبرد اجرا خواهد شد.

وی تأکید کرد: «در ازای به شهادت رساندن هر یک از شهروندان سربلند ایران اسلامی، یک نیروی امریکایی به درک واصل خواهد شد» و خطاب به نظامیان امریکایی افزود: «بلیت‌های رایگان و مستقیم به جهنم برایتان تدارک دیده‌ایم.» این هشدار در امتداد مواضعی ارزیابی می‌شود که طی هفته‌های اخیر بر پاسخ متقابل و متناسب به هرگونه اقدام نظامی علیه ایران تأکید داشته و نشان‌دهنده تلاش برای تثبیت قواعد جدید بازدارندگی در برابر امریکا است.

منتظر رویارویی زمینی با امریکا هستیم

سردار محمدجعفر اسدی، معاون سابق بازرسی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا (ص)، نیز در گفت‌و‌گو با دفاع‌پرس با تأکید بر اینکه نابودی «شیطان بزرگ» نیازمند صبر و استمرار است، روند مقابله با امریکا را جنگی فرسایشی، اما رو به پیروزی توصیف کرد.

وی با اشاره به ۱۵ سال تبعید حضرت امام خمینی (ره) پیش از پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: مشکل ما عجول بودن است. جمهوری اسلامی ایران به اذن الهی در مسیر نابودی بزرگ‌ترین طاغوت جهان قرار دارد، اما تحقق این هدف نیازمند زمان، صبر و استمرار مجاهدت است.

سردار اسدی با بیان اینکه مسیر پیش‌رو دشوار، اما دست‌یافتنی است، تأکید کرد: جمهوری اسلامی به قله‌ای نزدیک شده که همین نزدیکی نیز خود یک قله محسوب می‌شود و عبور از این مرحله نیازمند همراهی مردم و نیرو‌های مسلح است. وی حضور گسترده مردم در مطالبه خون‌خواهی را پشتوانه این مسیر دانست و گفت همه ارکان نظام، از قوه قضاییه و مجلس تا رئیس‌جمهور، در مسیر تحقق این مطالبه قرار دارند.

معاون سابق بازرسی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا در واکنش به ادعا‌های رسانه‌های خارجی درباره احتمال حمله زمینی امریکا به ایران، تصریح کرد: «ما از خدا می‌خواهیم که نیروی زمینی ارتش متجاوز امریکا در موقعیتی قرار گیرد که بتوانیم روی زمین با آنها درگیر شویم.» وی افزود روزی که نیرو‌های ایرانی بتوانند اسرای امریکایی را در کشور به نمایش بگذارند، روز جشن ملت ایران خواهد بود.

سردار اسدی همچنین اقدامات اخیر امریکا را ناشی از استیصال دانست و گفت اگر دشمن از قدرت واقعی برخوردار بود، به کودکان بی‌دفاع حمله نمی‌کرد. وی با اشاره به ناکامی اهداف اعلامی امریکا در جنگ‌های اخیر افزود کسانی که مدعی بودند ظرف چند روز ایران را تسخیر یا تجزیه می‌کنند، اکنون باید نتیجه اقدامات خود را مشاهده کنند. وی در ادامه با تأکید بر اینکه نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران صرفاً مراکز متعلق به امریکا را هدف قرار می‌دهند، خاطرنشان کرد: ایران برای ملت‌های مسلمان منطقه از جمله مردم کویت، عربستان و قطر احترام قائل است، اما مشکل آنجاست که امریکا پایگاه‌های خود را در خاک این کشور‌ها مستقر کرده و همین موضوع آن مراکز را به اهداف نظامی تبدیل کرده است.

سردار اسدی در پایان تصریح کرد جمهوری اسلامی بار‌ها از کشور‌های منطقه خواسته است فاصله خود را با نیرو‌های امریکایی حفظ کنند و آنها را از منطقه خارج سازند، زیرا حضور این نیرو‌ها جز ناامنی و بی‌ثباتی، دستاورد دیگری برای منطقه نداشته است.