اجتماعات شبانه سرمایه راهبردی و ضامن امنیت ملی است

جوان آنلاین: عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت تداوم اجتماعات شبانه مردمی، این حضور را هویتساز، امنیتساز و یکی از مهمترین جلوههای انسجام ملی و سرمایه اجتماعی کشور دانست و گفت: آنچه پس از جنگ رمضان در سراسر ایران شکل گرفت، صرفاً یک واکنش احساسی به حوادث جنگ نبود، بلکه نمادی از بلوغ سیاسی، بصیرت اجتماعی و احساس مسئولیت تاریخی ملت ایران در دفاع از تمامیت ارضی، امنیت و استقلال کشور بود.
حسین امامیراد، نماینده مردم چناران، طرقبهشاندیز و گلبهار در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خانه ملت با اشاره به شکلگیری خودجوش اجتماعات مردمی پس از آغاز جنگ رمضان، گفت: «برخلاف محاسبات دشمن که تصور میکرد با حملات نظامی و عملیات روانی، جامعه ایران دچار سردرگمی و فروپاشی اجتماعی خواهد شد، مردم آگاه و شریف ایران بدون هیچ فراخوان رسمی و تنها با اتکا به درک شرایط کشور، از همان ساعات نخست در میادین و خیابانها حاضر شدند. این حضور، جلوهای از بصیرت مردم و شناخت دقیق آنان از شرایط حساس کشور بود و خون رهبر شهید انقلاب و شهادت کودکان بیگناه میناب و شماری از مردم غیرنظامی و فرماندهان نیروهای مسلح، به نقطهای برای همگرایی و اتحاد ملی تبدیل شد.»
وی ادامه داد: «دشمن تصور میکرد این حوادث موجب تضعیف روحیه عمومی خواهد شد، اما نتیجه کاملاً معکوس بود و موجی از همبستگی، بیداری و احساس مسئولیت در میان اقشار مختلف جامعه شکل گرفت؛ حتی بسیاری از کسانی که پیش از آن حضور فعالی در عرصههای اجتماعی نداشتند، در کنار سایر مردم برای دفاع از موجودیت ایران به میدان آمدند.»
نماینده مردم چناران، طرقبهشاندیز و گلبهار با اشاره به مشارکت گسترده اقشار مختلف جامعه اظهار داشت: «حضور افراد با دیدگاههای سیاسی، قومیتها، مذاهب، سبکهای زندگی و شرایط اقتصادی متفاوت در این اجتماعات، نشان میدهد که دفاع از ایران و امنیت ملی، به یک نقطه مشترک میان همه ایرانیان تبدیل شده است. این سرمایه اجتماعی کمنظیر باید حفظ شود، زیرا شکلگیری چنین سطحی از همبستگی و انسجام ملی در تاریخ معاصر کشور، بینظیر است.»
امامیراد با استناد به نتایج منتشرشده از سوی مرکز تحقیقات صداوسیما، گفت: «نزدیک ۶۰ درصد مردم حداقل یک بار در این اجتماعات شرکت کردهاند. این آمار نشان میدهد که اجتماعات شبانه به یک حرکت فراگیر اجتماعی تبدیل شده و استمرار آن نیز ناشی از احساس اثرگذاری مردم در سرنوشت کشور است. هنگامی که مردم مشاهده میکنند حضور آنان، محاسبات دشمن را بر هم زده و امکان سوءاستفاده جریانهای سلطنتطلب، اپوزیسیون و مزدوران داخلی آنان را از بین برده است، طبیعی است که انگیزه مشارکت آنان نیز افزایش پیدا کند.»
وی با بیان اینکه این اجتماعات صرفاً یک حرکت نمادین نیست، تصریح کرد: «حضور با صلابت و استوار مردم در کنار نیروهای مسلح، مکمل بازدارندگی نظامی کشور است. رزمندگان سپاه، ارتش، بسیج و نیروهای انتظامی در مرزها، سواحل و "میدان" از امنیت کشور دفاع میکنند و حضور مردم در شهرها و "خیابان" نیز پشتوانه اجتماعی این مقاومت است و این همافزایی میان قدرت دفاعی و سرمایه اجتماعی، مهمترین عامل شکست محاسبات دشمن محسوب میشود.»
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، همچنین یکی دیگر از آثار این اجتماعات را تقویت آرامش روانی جامعه دانست و گفت: «در شرایط جنگ و بحران، بزرگترین هدف عملیات روانی دشمن، ایجاد ترس، یأس و احساس ناامنی در میان مردم است؛ اما حضور شبانه مردم، برگزاری مراسم دعا و تبیین مواضع مردم و نظام، این پیام را منتقل میکند که جامعه همچنان زنده، امن، امیدوار و منسجم است و همین احساس همدلی، نقش مهمی در افزایش تابآوری اجتماعی و کاهش آثار روانی جنگ دارد.»
امامیراد با تأکید بر اینکه نباید اجازه داد این سرمایه اجتماعی به مرور زمان تضعیف شود، خاطرنشان کرد: «جنگ، تهدید و تجاوز دشمن پایان نیافته و تلاش برای ضربه زدن به امنیت ملی، از بین بردن زیرساختها و ایجاد اختلاف همچنان ادامه دارد و به همین دلیل حفظ انسجام ملی، نیازمند حضور مستمر مردم غیور در صحنه است.»