عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با تشریح ابعاد شخصیتی، علمی و فرهنگی رهبر شهید انقلاب اسلامی، پافشاری بر حقوق ملت، سادهزیستی، شناخت دقیق دشمن و حفظ حرمت نهادهای قانونی کشور را از ویژگیهای برجسته و حکیمانه دوران هدایت ایشان برشمرد.
به گزارش ایرنا، غلامعلی حداد عادل روز گذشته در آیین بزرگداشت امام مجاهد شهید و نکوداشت بانوان شهید جنگهای تحمیلی اخیر با اشاره به اهمیت جایگاه رهبری در سرنوشت کشورها گفت: هر فردی اگر در جایگاه مناسب قرار گیرد، میتواند آیندهساز باشد، اما اگر در موقعیت نادرست قرار گیرد، ممکن است آینده یک ملت را با آسیب روبهرو کند؛ تجربه تاریخ نشان میدهد که نوع رهبری و شیوه به قدرت رسیدن حاکمان، نقش تعیینکنندهای در مسیر ملتها دارد.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، با طرح این پرسش که اگر از مردم باوجدان و باشعور ایران بپرسیم که رهبر آرمانی و کمال مطلوب آنها چه ویژگیهایی باید داشته باشد، توضیح داد: ما در طول تاریخ کشورمان کمتر شاهد بودهایم که توده مردم یا عقلای قوم نقشی در انتخاب حاکم داشته باشند و همواره شمشیر و غلبه نظامی حرف اول را میزد. اما به برکت انقلاب اسلامی، این توفیق نصیب ملت ایران شد که خود برای سرنوشت خویش تصمیم بگیرد.
حداد عادل با ذکر خاطرهای از گفتوگوی خود با رهبر شهید انقلاب بیان داشت: سالیان پیش خدمت ایشان عرض کردم که عامل اتحاد مردم، وحدت اعتقادی میان رهبر و جامعه است و ایشان تأکید فرمودند که این پیوند با ظاهرسازی ایجاد نمیشود، بلکه نیازمند اعتقاد حقیقی است. سرّ موفقیت و نفوذ قلبی رهبری در میان مردم نیز همین باور واقعی، عمل به دین و اطاعت از پروردگار است که ارتباط قلبی عمیقی را شکل میدهد. حداد عادل ویژگی دیگر رهبر شایسته را سادهزیستی و دوری از اشرافیگری دانست و اظهار داشت: یکی از معیارهای مهم، تنظیم سبک زندگی مسئولان با طبقات ضعیف جامعه است. در حالی که در دوران پهلوی شاهد زندگیهای مسرفانه، کاخهای متعدد و هزینههای کلان برای خاندان سلطنتی بودیم، سبک زندگی رهبری کاملاً متفاوت بوده است.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر اینکه کسی را به جامعیت رهبر شهید انقلاب ندیدهام، اظهارداشت: آن شهید هم دیندار بود، هم عارف بود، هم اخلاقی بود و هم خودساخته؛ اهل تهجد، گریه و نماز شب بود، هم عالم علوم دینی بود و هم صاحب معلومات وسیع در هر رشتهای که فرض کنید، بود. مثلاً در ادبیات، ایشان هم ادبیات ایران و هم ادبیات عرب را میشناخت و از هر شاعری که صحبت میکردید، از هر نویسندهای که نام میبردید، از قدیم و جدید، برای شما نکته و تحلیل داشت. آقای شهید فقط عالم نبودند، فقط مؤمن نبودند، فقط مهربان و سادهزیست نبودند؛ حکیم بودند. حکیم یعنی کسی که کارهایش از روی حکمت انجام میشود، یعنی خردمندی به خرج میدهد و در کارها فکر میکند. ایشان راههایی پیش پای ملت میگذاشتند و تصمیمهایی میگرفتند که برخاسته از حکمت بود و حکیمانه عمل میکردند. ایشان از روی حکمت تشخیص میدادند که ما با امریکا نباید دست دوستی بدهیم، به اینها نمیشود اعتماد کرد. این حرف را امروز ملت ایران، بیش از زمان خود ایشان، تجربه کرده و فهمیده است. یعنی مسئولان ما مینشینند مذاکره میکنند، تفاهمنامه امضا میکنند، طرف مقابل میگوید ترتیباتی برقرار است، اما دو هفته بعد یک کلک میزند، نقض عهد میکند و پیمانشکنی میکند.
حداد عادل افزود: ایشان با آن حکمت و درایت تشخیص میداد که فریب نخورید؛ فکر نکنید اگر دور و اطراف شما چند شیخنشین با ساختمانهای ۱۰۰طبقه ساختهاند، این پیشرفت است. پول نفتشان را دادهاند، شرکتها آمدهاند برایشان ساختهاند؛ پیشرفت این نیست. پیشرفت این است که یک ملت بتواند بعد از چند سال تحریم، در برابر دو ابرقدرت بزرگ نظامی جهان بایستد و آنها را مستأصل کند.
وی تأکید کرد: این در اثر شناخت دشمن و فکر کردن حکیمانه است؛ اینکه دوست و دشمن را عوض نکنیم، جای جلاد و قربانی را عوض نکنیم، تاریخ را فراموش نکنیم، ۲۸ مرداد را فراموش نکنیم و گذشته چراغ راه آیندهمان باشد. آیندهنگر باشیم و به لبخند دشمن فریب نخوریم. وی با بیان اینکه رهبر شهید همواره تأکید داشتند که در هر کاری هم، چه در مسائل راهبردی و چه در امور دیگر، همیشه توصیه میکردند به مردم امید بدهید، افزود: یکی از توصیههای مهم ایشان که ما در مجلس تجربه میکردیم این بود که جایگاهها را محترم بشمارید و حرمت جایگاهها را حفظ کنید. اگر با یک رئیسجمهور یا رئیس دولت اختلاف سلیقه یا اختلاف نظر داشتند، کاملاً مراقب بودند که جایگاه ریاستجمهوری، جایگاه وزیر و سایر جایگاهها حفظ شود. این نتیجه حکیمانه فکر کردن بود.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهارداشت: ایشان خیلی تلاش میکردند که آنچه مردم به آن رأی دادهاند، حتیالامکان رعایت شود. هیچ رئیسجمهوری را قبل از پایان دورهاش به خانه نفرستادند، چون میخواستند ملت باور کنند ـ و خودشان هم باور داشتند ـ که این ملت وقتی تصمیم میگیرد، قدرت بزرگی دارد. بزرگی این مردم نعمت بزرگی است. امیدوارم در دوران رهبری جدید هم همان راه ادامه پیدا کند.