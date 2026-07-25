آرسنال در حال بررسی احتمال جذب وینگر برزیلی رئال مادرید در صورت عدم توافق او برای ماندن در اسپانیا است.

جوان آنلاین: وینیسیوس جونیور ستاره برزیلی هنوز قراردادش را با رئال مادرید تمدید نکرده تا باشگاه‌های بزرگ اروپایی برای جذب او در حال کشیدن نقشه باشند.

به گزارش ایرنا، اتلتیک خبر داد که این ستاره برزیلی در صدر لیست چند باشگاه بزرگ انگلیسی از جمله آرسنال قرار گرفته است.

البته هنوز هیچ مذاکره‌ای بین آرسنال و رئال مادرید انجام نشده، اما ایده جذب این بازیکن در تمام سطوح باشگاه لندنی مورد توجه قرار گرفته است.

وینیسیوس پس از هشت فصل، وارد آخرین سال قرارداد خود با رئال مادرید می‌شود و مذاکرات تمدید قرارداد هنوز هیچ پیشرفتی نداشته است.

رئال مادرید نمی‌خواهد یکی از بازیکنان ستاره خود را پس از انقضای قراردادش به صورت رایگان از دست بدهد، به خصوص که اگر این بازیکن تا پایان فصل آینده در باشگاه بماند، حق دریافت پاداش وفاداری قابل توجهی را خواهد داشت.

وینیسیوس تابستان امسال در جام جهانی عملکرد فوق‌العاده‌ای برای تیم ملی برزیل داشت و در ۵ بازی ۴ گل به ثمر رساند.

در سطح باشگاهی، وینیسیوس در فصل ۲۰۲۶-۲۰۲۵، ۲۲ گل در تمام رقابت‌ها به ثمر رساند، فصلی که رئال مادرید برای دومین فصل متوالی بدون جام به پایان رساند و در لالیگا با هشت امتیاز اختلاف نسبت به بارسلونا، دوم شد.

وینیسیوس در تابستان ۲۰۱۸ از باشگاه برزیلی فلامینگو به رئال مادرید پیوست و تاکنون ۳۷۵ بازی برای این تیم در تمام رقابت‌ها انجام داده، ۱۲۸ گل به ثمر رسانده و ۱۰۰ پاس گل داده است.