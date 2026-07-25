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تاریخ انتشار: ۰۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۹:۳۴
جامعه » اخبار كلی

صعود ۲۲ پله‌ای ایران در هوش مصنوعی به رتبه ۷۱ جهان

1 رتبه هوش مصنوعی ایران با جبران شکاف کاربردی در پروژه‌های ملی، از ۹۳ به محدوده ۷۱ ارتقا یافت.

جوان آنلاین: عبدالحسن بهرامی؛ رئیس مرکز راهبری ستاد‌های توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی، در پنل تخصصی «معماری نوین حکمرانی علم و فناوری کشور» با تبیین این رویکرد تحولی اظهار کرد: ما در حال گذار از یک پارادایم قدیمی به یک الگوی جدید هستیم؛ در حالی که قانون سابق بر حمایت از "شرکت" استوار بود، در پارادایم جدید و ذیل قانون جهش تولید دانش‌بنیان، حمایت‌ها بر پایه "فعالیت‌های نوآورانه" و تداوم رفتار توسعه‌ای بنا شده است.

جهش ۲۲ پله‌ای در هوش مصنوعی و جبران شکاف کاربرد

بهرامی با استناد به گزارش‌های بین‌المللی از جمله گزارش دانشگاه آکسفورد، به دستاورد‌های اخیر در حوزه فناوری‌های نوظهور اشاره کرد و گفت: ایران در مطالعات بنیادین هوش مصنوعی فاصله اندکی با پیشگامان جهانی دارد، اما چالش اصلی ما در حوزه "کاربرد" بود. با اجرای پروژه‌هایی نظیر سکوی ملی هوش مصنوعی و طرح ایران دیجیتال، موفق شدیم رتبه جهانی کشور را از ۹۳ به محدوده ۷۱ و ۷۲ ارتقا دهیم.

وی تأکید کرد: این جهش نتیجه تمرکز بر «خرید راهبردی دولت» و اعطای گرنت‌های کاربردی در صنایع استراتژیک همچون آب، انرژی، معدن و امداد و نجات بوده است.

مدل تأمین مالی ۵ هزار میلیارد تومانی برای پروژه‌های مشارکتی

رئیس مرکز راهبری ستاد‌های توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در بخش دیگری از سخنان خود به مدل جدید تأمین مالی در زیست‌بوم اشاره کرد و افزود: در یک سال و نیم اخیر، معاونت علمی حدود ۱.۵ همت (هزار میلیارد تومان) از پروژه‌های دانش‌بنیان حمایت کرده است. نکته حائز اهمیت، توانمندسازی بخش خصوصی برای مشارکت است؛ به‌طوری‌که همزمان با این حمایت، موفق به جذب ۳.۵ همت منابع از سایر بخش‌ها شده‌ایم تا پروژه‌ها به صورت کاملاً مشارکتی پیش بروند.

وی تصریح کرد: هدف‌گذاری ما در مرکز راهبری این است که شرکت‌های دانش‌بنیان نقش «حلال» را در زنجیره ارزش ایفا کنند و گره‌های کور نظام صنعت و بخش‌های حاکمیتی را با راهکار‌های فناورانه بگشایند.

تکرار تجربه موفق «ایران‌ساخت» در مقیاس ملی

بهرامی با بازخوانی تجربه موفق تجهیزات آزمایشگاهی خاطرنشان کرد: در اوایل دهه ۹۰ پیش‌بینی می‌شد تنها ۵۰ شرکت تولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهی داشته باشیم، اما امروز با حمایت‌های مستمر، شاهد فعالیت نزدیک به ۱۰۰۰ شرکت در نمایشگاه‌های ایران‌ساخت هستیم.

وی افزود: حاصل این رویکرد، معرفی بیش از ۲۰ هزار مدل محصول و ایجاد اشتغال برای ۷ هزار نیروی متخصص دانش‌بایه بوده است که با صرف تنها ۸۰۰ میلیارد تومان یارانه دولتی، به این سطح از بلوغ رسیده‌ایم.

سیر تکاملی؛ از توسعه دانشجو تا زنجیره ارزش

رئیس مرکز راهبری ستاد‌های توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در پایان با مرور سیر تاریخی علم و فناوری در ایران یادآور شد: کشور ما مسیر طولانی را از دهه ۶۰ با تمرکز بر توسعه دانشجو، در دهه ۷۰ با ایجاد مراکز تحقیقاتی و در دهه ۸۰ با تأسیس پارک‌های علم و فناوری طی کرده است. اکنون در مرحله‌ای هستیم که باید نوآوری را به یک رفتار مستمر تبدیل کنیم تا از حمایت‌های صرفاً محصول‌محور به سمت اثربخشی ساختاری حرکت کنیم.

برچسب ها: ایران ، هوش مصنوعی ، دانش بنیان
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