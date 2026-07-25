خلیفه استقلالی شد

جوان آنلاین: محمد خلیفه که فصل گذشته عملکرد قابل قبولی را در تیم فوتبال آلومینیوم اراک به نمایش گذاشت، با باشگاه استقلال به توافق نهایی رسید.
به گزارش ایرنا، این دروازهبان که در هفتههای گذشته مورد توجه باشگاه استقلال قرار گرفته بود، مذاکرات متعددی را با مدیران این باشگاه انجام داد.
این مذاکرات در نهایت به توافق نهایی منجر و قرارداد همکاری امضا شد.
پنجره نقلوانتقالات باشگاه استقلال همچنان بسته است و آبیپوشان منتظر باز شدن آن هستند تا قرارداد خلیفه و دیگر بازیکنانی که با این باشگاه به توافق رسیدهاند را به ثبت برسانند.
در صورتی که پنجره نقلوانتقالات استقلال در روزهای آینده باز نشود، محمد خلیفه به صورت قرضی راهی تیم دیگری شود تا فرصت بازی داشته باشد و پس از باز شدن پنجره نقلوانتقالات، به جمع آبیپوشان ملحق خواهد شد.