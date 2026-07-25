کد خبر: 1370789
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
ورزش » ساير

دنبال شگفتی‌سازی در ناگویا هستیم

شمیم رضوان

ژیمناستیک ایران در چند سال گذشته افتخاراتی را برای ورزش کشور کسب کرده که در نوع خود بی‌نظیر بوده است. از کسب نقره بازی‌های آسیایی هانگژو گرفته تا کسب سهمیه المپیک برای نخستین بار، پرچمداری کاروان ایران در پاریس و کسب عنوان هفتم المپیک پاریس. شاید به همین دلیل هم هست که رضا خیرخواه، سرمربی تیم ملی ژیمناستیک هنری ایران بار‌ها و بار‌ها تأکید کرده در صورت به آرامش رسیدن، این رشته می‌تواند به صورت جدی به کسب چند سهمیه المپیک بیندیشد. 
تیم ملی ژیمناستیک هنری ایران که در مسابقات قهرمانی آسیا موفق به کسب سهمیه بازی‌های آسیایی شد، این روز‌ها در حال برگزاری اردو‌های تدارکاتی برای حضوری پرقدرت در ناگویاست، چراکه خیرخواه، سرمربی این تیم وعده شگفتی‌سازی در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ را داده است: «اردوی تیم ملی بزرگسالان از ۲۶ تیرماه آغاز شده و پنج ژیمناست به همراه یک ورزشکار به عنوان نفر ذخیره به این اردو دعوت شده‌اند. اردو‌ها با برنامه‌ریزی منظم و شرایط مطلوب در حال برگزاری است و ملی‌پوشان با انگیزه بسیار بالایی تمرینات خود را دنبال می‌کنند. این مرحله از اردو ۱۳ روز ادامه خواهد داشت و پس از چهار روز استراحت تلاش می‌کنیم اردوی بعدی را در گرگان برگزار کنیم. زمان زیادی نداریم و بچه‌ها با تمام توان کار می‌کنند، چراکه هدف همه آنها رسیدن به سکو‌های قهرمانی در ناگویاست و خدا را شکر با توجه به حساسیت کار، وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک و فدراسیون ژیمناستیک همکاری خوبی برای برگزاری هرچه بهتر اردو‌ها داشتند و امیدوارم با تلاش ملی‌پوشان و دعای خیر مردم بار دیگر بتوانیم در بازی‌های آسیایی 
شگفتی‌ساز شویم.»
خیرخواه در خصوص ترکیب اعزامی تیم ملی به ناگویا می‌گوید تصمیم کمیته فنی و کادر فنی این بود که ژیمناست‌ها در ناگویا به صورت تخصصی در تک‌وسیله رقابت کنند: «در حال حاضر امکان رقابت در شش وسیله را نداریم. بنابراین تلاش می‌کنیم هر ژیمناست در وسیله‌ای که بیشترین توانایی را دارد به میدان برود تا شانس صعود به فینال و کسب مدال افزایش پیدا کند. مهدی الفتی بر همین اساس در پرش خرک، مهدی احمدکهنی و سیاوش سیاهی در دارحلقه، محمدرضا حمیدی در بارفیکس و آرمان خدایی در خرک حلقه به رقابت خواهند پرداخت، یعنی دقیقاً هر ملی‌پوش در رشته‌ای تخصصی خود مسابقه می‌دهد تا شانسش برای کسب مدال بیشتر شود. امیدواریم همه این ژیمناست‌ها نتیجه تلاش‌های بی‌وقفه خود را ابتدا با راهیابی به فینال و سپس رفتن روی سکو بگیرند.»

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: ژیمناستیک ، ورزش ، آسیا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

یارانه تیر ۱۴۰۵ به حساب دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد

دوران پهلوی و خانه‌هایی که سیاه بود 

قتل پرستار شیرازی به‌دست همکارش

از مشهد تا انتهای خیابان پیروزی!

بدون شرح

تطهیر امریکای متجاوز با نقاب صلح‌طلبی!

حالا وقت گفت‌و‌گو‌های اینچنینی نیست

راه‌اندازی ۲۲۰۰ موکب و مرکز درمانی در کشور عراق

 سردارانی که در عین گمنامی حماسه آفریدند 

از قطعنامه تا تفاهم‌نامه

کابوس تازه پنتاگون؛ راز افزایش دقت حملات موشکی ایران چیست؟

هشدار قاطع فرمانده نیروی هوافضای سپاه درباره عاقبت تعرض به پل‌ها و نیروگاه‌های کشور

تخته‌گاز سایپا در جاده «خالی‌فروشی»

کلنگ بمب را می‌زنید!

اخطار نیروی دریایی سپاه نسبت به تردد از مسیر‌های جایگزین در تنگه هرمز

مخبر: تنگه هرمز حریم بلامنازع ماست

«تنگه هرمز را بدهیم برود» باز هم امریکا از تنگه نمی‌رود!

دهن‌کجی فوتبال به مردم

سوله های مهمات و برج مراقبت ناوگان پنجم دریایی آمریکا به آتش کشیده شد

حقوق تیرماه کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری به‌طور کامل پرداخت شد

سپاه: کاری می‌کنیم در امریکا عزای عمومی شود

تنها هدف آمریکا امنیت اسرائیل است!

برخی دوستان از ترس ساواک مراوده با مرا ترک گفتند

انتقام فوتبال از سیاست

پادوی حقیر نتانیاهو!

قاتل ایلیا به میز محاکمه رسید

جغرافیای تنگه گویا است

تا می‌توانید تابوت آماده کنید!

بازنگری در نسخه تأمین مالی دولت

نمره‌ها به چه کسی تعلق می‌گیرد؟!

صلح می‌خواهید باید بجنگید!

خیانت به سلامت با لاغری آمپولی 

امضای ۴ موافقت‌نامه و یادداشت‌تفاهم همکاری میان جمهوری اسلامی ایران و عراق

شنیده شدن صدای انفجار در غرب شیراز

تقویت تأمین مالی راهکار رونق بازار مسکن

بسته شدن مرز عبدلی کویت پس از انفجار در گذرگاه مرزی با عراق

سلطه اسپانیا بر جوایز فردی/ رودری بهترین بازیکن جام جهانی شد

محکومیت صدور مجوز استفاده آمریکا از پایگاه‌های انگلیس علیه ایران

مزاحمت ترامپ برای تماشاگران فینال جام جهانی/ تدابیر امنیتی بی‌سابقه و صف‌های ۲ ساعته!

تخلیه پایگاه‌های عربی زیر آتش ایران 

صمت و بانک مرکزی وزن‌کشی نکنند 

«فریب مذاکره» تحلیل روانشناختی دارد

حدود یک میلیون نفر همچنان از اعتبار کالابرگ تیرماه استفاده نکرده‌اند

استقبال رسمی پزشکیان از نخست‌وزیر عراق

 نگرانی امریکا از گسترش جبهه جدید در دریای سرخ

ملل عرب پراکنده شدند یهود فلسطین را وطن خود کرد 

لاروخا شایسته قهرمانی 

حدادعادل: پیوند حقیقی مردم و رهبری با ایمان شکل می‌گیرد

قیمت طلا و سکه امروز یک مرداد؛ سکه در مرز ۱۸۹ میلیون تومان

مرگ دروغین برای فریب طلبکاران + گفت‌وگو با متهم

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
رتبه ۳ آزمون دکترا در امتحان شهادت قبول شد 
گفت‌وگو با پدر یکی از شهدای جنگ رمضان/ آرزوی پسرم نابودی دشمنان ایران بود
گفت‌وگو با دکتر صفرنژاد/ تمدن ایران، اندوه را به ارزش ژئوپلتیکی تبدیل می‌کند
سایه‌های یک ذهن ناآرام بر دیپلماسی جهانی
گفت‌وگو با دکتر حقانی/ عظمت تشییع او را هیچ دوربینی نمی‌تواند روایت کند
ایران چگونه گره اتصال پایگاه‌های آمریکا را کور کرد؟
از آیت‌الله بهجت(ره) درباب نماز‌/ اصلاح امور انسان به اصلاح نماز است
گفت‌وگو با همسر شهید هاشمی/ حاج علی یک فرمانده پیشرو بود
«تنگه هرمز را بدهیم برود» باز هم امریکا از تنگه نمی‌رود!
سیاسی‌کاری نمی‌کردند ایران فرصت صعود داشت
یادبود‌های رهبر شهید از چهارمین زندان/ برخی دوستان از ترس ساواک مراوده با مرا ترک گفتند
خوانشی از پیامد‌های تربیتی شهادت رهبر انقلاب/ رسیدن تربیت نسل نو از روایت به واقعیت
نمره‌ها به چه کسی تعلق می‌گیرد؟!
دوران پهلوی و خانه‌هایی که سیاه بود 
«فریب مذاکره» تحلیل روانشناختی دارد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار