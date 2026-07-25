ژیمناستیک ایران در چند سال گذشته افتخاراتی را برای ورزش کشور کسب کرده که در نوع خود بینظیر بوده است. از کسب نقره بازیهای آسیایی هانگژو گرفته تا کسب سهمیه المپیک برای نخستین بار، پرچمداری کاروان ایران در پاریس و کسب عنوان هفتم المپیک پاریس. شاید به همین دلیل هم هست که رضا خیرخواه، سرمربی تیم ملی ژیمناستیک هنری ایران بارها و بارها تأکید کرده در صورت به آرامش رسیدن، این رشته میتواند به صورت جدی به کسب چند سهمیه المپیک بیندیشد.
تیم ملی ژیمناستیک هنری ایران که در مسابقات قهرمانی آسیا موفق به کسب سهمیه بازیهای آسیایی شد، این روزها در حال برگزاری اردوهای تدارکاتی برای حضوری پرقدرت در ناگویاست، چراکه خیرخواه، سرمربی این تیم وعده شگفتیسازی در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ را داده است: «اردوی تیم ملی بزرگسالان از ۲۶ تیرماه آغاز شده و پنج ژیمناست به همراه یک ورزشکار به عنوان نفر ذخیره به این اردو دعوت شدهاند. اردوها با برنامهریزی منظم و شرایط مطلوب در حال برگزاری است و ملیپوشان با انگیزه بسیار بالایی تمرینات خود را دنبال میکنند. این مرحله از اردو ۱۳ روز ادامه خواهد داشت و پس از چهار روز استراحت تلاش میکنیم اردوی بعدی را در گرگان برگزار کنیم. زمان زیادی نداریم و بچهها با تمام توان کار میکنند، چراکه هدف همه آنها رسیدن به سکوهای قهرمانی در ناگویاست و خدا را شکر با توجه به حساسیت کار، وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک و فدراسیون ژیمناستیک همکاری خوبی برای برگزاری هرچه بهتر اردوها داشتند و امیدوارم با تلاش ملیپوشان و دعای خیر مردم بار دیگر بتوانیم در بازیهای آسیایی
شگفتیساز شویم.»
خیرخواه در خصوص ترکیب اعزامی تیم ملی به ناگویا میگوید تصمیم کمیته فنی و کادر فنی این بود که ژیمناستها در ناگویا به صورت تخصصی در تکوسیله رقابت کنند: «در حال حاضر امکان رقابت در شش وسیله را نداریم. بنابراین تلاش میکنیم هر ژیمناست در وسیلهای که بیشترین توانایی را دارد به میدان برود تا شانس صعود به فینال و کسب مدال افزایش پیدا کند. مهدی الفتی بر همین اساس در پرش خرک، مهدی احمدکهنی و سیاوش سیاهی در دارحلقه، محمدرضا حمیدی در بارفیکس و آرمان خدایی در خرک حلقه به رقابت خواهند پرداخت، یعنی دقیقاً هر ملیپوش در رشتهای تخصصی خود مسابقه میدهد تا شانسش برای کسب مدال بیشتر شود. امیدواریم همه این ژیمناستها نتیجه تلاشهای بیوقفه خود را ابتدا با راهیابی به فینال و سپس رفتن روی سکو بگیرند.»