جوان آنلاین: حسین عبدی، سرمربی تیم زیر ۲۳ سال پس از مشخص شدن قرعه امیدهای ایران در بازیهای آسیایی ناگویا تأکید کرد که میدانستیم مسیر سادهای در پیش نداریم: «به واسطه عملکرد سالهای اخیر در گلدان سوم قرار داشتیم و خوب میدانستیم که احتمال قرار گرفتن کنار چند تیم قدرتمند وجود دارد. همانطور که انتظار میرفت، در یک گروه بسیار سخت قرار گرفتیم. در این رده سنی، همه تیمهایی که به بازیهای آسیایی میآیند با هدف موفقیت و کسب نتیجه وارد مسابقات میشوند و کار سادهای وجود ندارد. ما اینجا هستیم، چون میخواهیم کارهای بزرگ انجام دهیم. اگر قرار بود مسیر آسان باشد، حضور ما معنایی نداشت. فوتبال همیشه با چالش همراه است و موفقیت نصیب تیمهایی میشود که برای عبور از سختیها آماده باشند، پس باید با تمرکز کامل برای رسیدن به هدف خود تلاش کنیم. امیدوارم با تلاش بازیکنان، کادر فنی، حمایتهای تمام کسانی که کنار تیم هستند و دعای خیر مردم عزیزمان بتوانیم این مسیر سخت و پرپیچوخم را با سربلندی پشت سر بگذاریم و اتفاقی را رقم بزنیم که باعث افتخار کشورمان شود.»
البته روند آمادهسازی امیدهای فوتبال ایران از مدتها قبل آغاز شده، از اردوی ترکیه که با برگزاری چند دیدار تدارکاتی همراه بود، چراکه هدف این تیم همانطور که سرمربی آن میگوید، صعود از گروه و سپس عبور از مسیر سخت پیشرو است: «هدف ما این است که در فاصله باقیمانده تا بازیهای آسیایی، شرایط تیم را به بهترین شکل ممکن ارتقا دهیم. ناگویا هدف کوتاهمدت ما در مسیری است که هدف اصلی آن رسیدن به المپیک ۲۰۲۸ خواهد بود. همه برنامهریزیها، اردوها، بازیهای دوستانه و تلاشهایی که انجام میشود، برای این است که بتوانیم بهترین عملکرد را داشته باشیم. برای رسیدن به موفقیت، فقط یک بخش از تیم کافی نیست؛ همه باید کنار هم باشند و با یک هدف مشترک حرکت کنیم.»
حسین عبدی با اشاره به حریفان قدرتمند ایران در بازیهای آسیایی تأکید میکند که تیمش برای رسیدن به موفقیت نیازمند همراهی همه ارکان فوتبال است: «حریفان قدری داریم. چین نایبقهرمان آخرین دوره جامملتهای زیر ۲۳ سال است. امارات طی سالهای اخیر با سرمایهگذاری در ردهپایهها رشد قابل توجهی داشته و کره شمالی هم همیشه در این رده سختکوش و سرسخت بوده، به همین دلیل برای رسیدن به موفقیت، نیازمند همراهی و همدلی همه ارکان فوتبال هستیم. از باشگاهها گرفته تا مربیان سازنده که نقش مهمی در پرورش این نسل دارند، رسانهها که با نگاه سازنده میتوانند به رشد و پیشرفت تیم کمک کنند، مدیران فدراسیون و همه کسانی که دستی بر آتش فوتبال دارند.»