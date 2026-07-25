جوان آنلاین: لیونل اسکالونی همچنان نفر اول نیمکت آرژانتین باقی میماند تا پروژه موفقیت و شکوفایی نسل جدید فوتبال این کشور تداوم یابد.
تیمملی آرژانتین تا آستانه قهرمانی جامجهانی پیش رفت، اما ماتادورها مانع از رقم خوردن دومین قهرمانی آلبیسلسته شدند. در جام ۲۰۲۶ راهراهپوشان با هدایت اسکالونی و درخشش لیونل مسی به فینال صعود کردند، ولی در گام آخر کم آوردند و این تیمملی اسپانیا بود که جام را با خود به خانه برد. اشکهای سرمربی و کاپیتان بعد از شکست در فینال تمام نمیشد و اسکالونی هنوز هم هر جا حرف از فینال جامجهانی به میان میآید اشکش سرازیر میشود. سرمربی ۴۸ ساله بعد از باخت تیمش به اسپانیا و بدون اینکه بهانه بیاورد یا با افتخار از عملکرد تیمش بگوید، مسئولیت شکست را پذیرفت و از سمتش استعفا داد. با اینحال فدراسیون فوتبال آرژانتین استعفای او را نپذیرفت. نتایج آلبیسلسته زیر نظر او در این سالها آنقدر درخشان بود که فدراسیون آرژانتین اجازه جدایی به اسکالونی نداد و اعلام کرد این مربی در جامجهانی بعدی نیز روی نیمکت آرژانتین خواهد نشست. سال ۲۰۱۸ بود که لیونل اسکالونی مسئولیت بزرگ هدایت آلبیسلسته را پذیرفت و از آن پس بود که قهرمانیهای متوالی از آن آرژانتین شد. در این مدت سرمربی همواره روی استفاده از همه پتانسیل فوتبال کشورش تأکید داشته و همانقدر که روی لیونل مسی حساب کرده به استعدادهای جوان و چهرههای دیگر نیز فرصت ظهور داده است. قهرمانی کوپاآمهریکا ۲۰۲۱، قهرمانی جامجهانی ۲۰۲۲، قهرمانی فینالیسیما (دیدار قهرمان کوپا آمهریکا و قهرمان یورو)، قهرمانی کوپاآمهریکا و نایبقهرمانی جامجهانی ۲۰۲۶ در دوران حضور اسکالونی به ارمغان آمده است. همه این افتخارات لیونل اسکالونی را به یکی از محبوبترین مربیان آرژانتین تبدیل کرده است. مردم این کشور اگرچه از ناکامی فینال جامجهانی ناراحت هستند، اما با استعفای اسکالونی مخالف بودند و حفظ او روی نیمکت تیمملی، با حمایت هواداران مواجه شد. فدراسیون آرژانتین قصد دارد همچنان اهداف خود در پروژه بلندمدت را با اسکالونی ادامه دهد تا تیمملی این کشور با ستارههای جدید خود همچنان یکی از بهترین تیمهای جهان باشد. فدراسیون تیمملی آرژانتین در صفحه رسمی خود با انتشار ویدئویی به افتخارات به دست آمده در دوران اسکالونی اشاره کرده و با انتشار پیامی خبر از ادامه حضور او روی نیمکت داده است: «آرژانتین تاریخ را مینویسد و اگر به تو بگویم که فصلهای دیگری هنوز نوشته نشدهاند چه؟ این پیراهن به تو اعتماد دارد. اگر ما تا به اینجا رسیدهایم، تصور کن چه چیزهای بیشتری میتوانیم با هم به دست آوریم.»