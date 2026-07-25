زائران اربعین بدون کاروان راهی این دو مرز نشوند

جوان آنلاین: مرزهای سومار در استان کرمانشاه و چیلات در شهرستان دهلران استان ایلام، امسال برای نخستینبار به مسیر تردد زائران اربعین اضافه شدند. دبیر ستاد اربعین علی جعفری به خبرنگارمیگوید که «این مرزها بهصورت محدود و فقط برای زائران همان استان باز شدهاند.»
به گزارش فارس، تا سال گذشته، ۶ مرز مهران، خسروی، شلمچه، چذابه، باشماق و تمرچین، مسیرهای اصلی تردد زائران اربعین بودند. در این میان، سومار بیشتر برای عبور خودروهای حامل تجهیزات و امکانات موکبها استفاده میشد و زائران از آن تردد نمیکردند.
امسال سومار و چیلات به جمع مرزهای اربعینی اضافه شدهاند، اما قرار نیست هر زائری بدون محدودیت راهی این دو مرز شود. اعزام زائران از این گذرگاهها بهصورت کاروانی است. گفته میشود که این دو مرز هنوز در ردیف مسیرهای عمومی و شبانهروزی اربعین قرار ندارند.