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تاریخ انتشار: ۰۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۲۲
جامعه » اخبار كلی

افتتاح زیرگذر میدان سپاه / افتتاح ۲۵۳ پروژه عمرانی در ۱۷۵۰ روز در تهران

1 معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران با بیان اینکه طی ۱۷۵۰ روز گذشته در مجموع ۲۵۳ پروژه عمرانی در پایتخت به بهره‌برداری رسیده است، گفت: در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها از ۲۲ درصد به ۳۲ درصد رسیده که نشان‌دهنده رشد حدود ۵۰ درصدی است.

جوان آنلاین: عباس شعبانی امروز عصر در آیین بهره‌برداری از هفت پروژه عمرانی پایتخت که با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران و جمعی از نمایندگان مجلس برگزار شد، اظهار کرد: ابتدا لازم می‌دانم از همه عزیزان تشکر کنم. امروز هزار و ۷۵۰ روز است که در خدمت شهروندان عزیز هستیم.

به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: در این مدت، در مجموع ۵۹ پروژه عمرانی در مناطق و ۱۹۴ پروژه در سطح معاونت فنی و عمرانی افتتاح شده است که در مجموع به ۲۵۳ پروژه می‌رسد. البته مقیاس پروژه‌های معاونت فنی و عمرانی بزرگ‌تر است.

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران افزود: اگر تعطیلات را محاسبه نکنیم، به طور متوسط هر پنج روز یک پروژه افتتاح شده و اگر تعطیلات را هم در نظر بگیریم، هر سه روز یک پروژه عمرانی به بهره‌برداری رسیده است. این آمار بسیار قابل توجه است و فکر نمی‌کنم در دوره‌های مختلف مدیریت شهری چنین عددی ثبت شده باشد؛ هرچند ممکن است پروژه‌ها از نظر ابعاد با یکدیگر متفاوت باشند، اما هر یک پروژه‌ای مستقل محسوب می‌شوند.

شعبانی با مقایسه عملکرد امسال با سال گذشته گفت: همکاران من در معاونت فنی و عمرانی امسال تلاش زیادی کردند. با وجود شرایط جنگ، تعطیلات و مشکلات ناشی از معارضان تأسیساتی، از یک خط گاز دو اینچی گرفته تا لوله آب ۱۴۰۰ میلی‌متری که هر کدام می‌تواند پروژه‌ای را متوقف کند، روند اجرای پروژه‌ها ادامه یافت.

وی افزود: دو عدد را بیان می‌کنم تا مشخص شود همکاران ما و شهردار محترم تهران چه تلاشی انجام داده‌اند. در مدت مشابه سال گذشته، پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها ۲۲ درصد بود، اما امسال این رقم به ۳۲ درصد رسیده است؛ یعنی تقریباً ۵۰ درصد کار بیشتری نسبت به سال گذشته انجام شده است. البته دلیل این موضوع، فشاری است که برای تکمیل پروژه‌ها وارد شده است.

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران ادامه داد: همچنین میزان صورت‌وضعیت‌ها و ثبت اسناد پروژه‌ها از ۲۷ درصد به ۴۸ درصد رسیده که نشان‌دهنده رشدی نزدیک به ۹۰ درصد است. این اعداد نمونه‌ای از تلاش همکاران ما را نشان می‌دهد.

شعبانی درباره پروژه زیرگذر میدان سپاه گفت: پروژه‌ای که اکنون در آن حضور داریم، میدان سپاه است که پیش از این دارای چراغ‌های متعدد بود. اکنون به برکت تلاش همکاران ما و حمایت شهردار محترم و شورای اسلامی شهر تهران، محوری که از جنوب به سمت شمال حرکت می‌کند، بدون چراغ و توقف امکان تردد دارد.

وی افزود: این سازه به گونه‌ای طراحی و اجرا شده که با پروژه تونل شهید متوسلیان تداخل سازه‌ای نداشته باشد. تمامی ملاحظات لازم از سوی مشاور و پیمانکار پروژه در این زمینه رعایت شده تا در صورت آغاز اجرای تونل شهید متوسلیان، مشکلی برای هیچ‌یک از دو پروژه ایجاد نشود.

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران درباره پروژه زیرگذر بزرگراه شهید حکیم در تقاطع بلوار تعاون نیز اظهار کرد: فاز نخست این پروژه پیش‌تر برای انحراف ترافیک افتتاح شده بود، اما امروز پروژه به بهره‌برداری کامل رسیده است. این پروژه یکی از طرح‌هایی بود که در طرح جامع تهران پیش‌بینی شده و از جمله نواقص شبکه معابر شهر محسوب می‌شد.

وی با اشاره به دیگر پروژه‌های در دست اجرا گفت: تقاطع غیرهمسطح شریعتی در منتهی‌الیه غربی بزرگراه شهید خرازی، پروژه شهرآفتاب و پروژه اتصال روددره فرحزاد از دیگر طرح‌هایی هستند که در دستور کار قرار دارند.

شعبانی در پایان سخنان خود از حمایت‌های شورای اسلامی شهر تهران و شهردار تهران قدردانی کرد.

در ادامه مراسم، مهدی چمران رییس شورای شهر تهران تصریح کرد: کسانی که در اجرای این پروژه نقش بسزایی داشتند، ان‌شاءالله همواره موفق و مؤید باشند. موفقیت‌های شما عزیزان، همان موفقیت‌های عمرانی شهر است.

وی ادامه داد: در شرایطی که ما در یک نبرد جدی و جنگ با استکبار جهانی، آمریکا و اسرائیل، قرار داریم که نام‌های بسیاری بر آن نهاده می‌شود، مهم‌ترین مسئله این است که در کنار انجام وظایف انقلابی و رسیدگی به مسائل کشور، فعالیت‌های عمرانی خود را نیز با جدیت دنبال می‌کنیم. ان‌شاءالله خداوند متعال نیز یاری خواهد کرد تا به برکت خون پاک شهدای عزیزمان، بتوانیم تهرانی آباد و دلشاد را به همه شهروندان عزیز تحویل دهیم؛ به گونه‌ای که پس از ما نیز همگان با نیت خیر و به نیکی از این عزیزان یاد کنند.

رییس شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: بار دیگر از همه کسانی که در این مراسم حضور پیدا کردند و همچنین از تمامی افرادی که در اجرای این پروژه سهمی بر عهده داشتند، صمیمانه تشکر می‌کنم و توفیق روزافزون همه آنان را از خدای بزرگ مسئلت دارم.

برچسب ها: شهرداری تهران ، علیرضا زاکانی ، پروژه عمرانی
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