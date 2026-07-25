رئیس شورای عالی سیاسی یمن با دفاع از عملیات نیرو‌های مسلح این کشور، تأکید کرد که هدف از این اقدامات پایان دادن به محاصره و تجاوز چندین ساله عربستان علیه یمن است و موضع صنعاء بر پایه اصول دینی، انسانی و حقوقی استوار است.

جوان آنلاین: مهدی المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی یمن بار دیگر تأکید کرد که اقدامات نیرو‌های مسلح این کشور از منظر اصول دینی، انسانی، اخلاقی و نیز موازین و قوانین بین‌المللی، اقدامی مشروع و برحق است.

به گزارش ایرنا، المشاط در گفت‌و‌گو با خبرگزاری رسمی یمن (سبأ) اظهار داشت: هدف از عملیات نیرو‌های مسلح، پایان دادن به محاصره و تجاوز عربستان علیه یمن است که نزدیک به ۱۲ سال ادامه داشته است.

وی با قدردانی از توانمندی، کارآمدی و انضباط نیرو‌های مسلح یمن، افزود: هنگامی که ملت یمن نزدیک به ۱۲ سال محاصره ظالمانه عربستان را تحمل کرده، در حالی که نیرو‌های مسلح این کشور از گزینه‌هایی برخوردارند که طرف سعودی توان تحمل آن را ندارد، این ملت حجت را به بهترین شکل تمام کرده و به یاری خداوند، پیروزی نزدیک خواهد بود.

رئیس شورای عالی سیاسی یمن همچنین تصریح کرد که محکومیت‌ها و آنچه «هیاهوی از پیش خریداری‌شده» خواند، هیچ ارزشی ندارد؛ زیرا موضع یمن بر حق و مطالبات آن عادلانه است و تنها بر پایان محاصره و تجاوز عربستان متمرکز است.

المشاط در پایان خطاب به طرف مقابل هشدار داد: وعده‌های دروغین و امید‌های واهی سودی برای شما نخواهد داشت و تا زمانی که تجاوز پایان نیابد و محاصره یمن برداشته نشود، نتیجه‌ای جز توهم و سراب در انتظار نخواهد بود.

این اظهارات پس از آن بیان شد که نیرو‌های مسلح یمن در پاسخ به تجاوزات عربستان به مناطق مختلف این کشور اقدام به هدف قرار دادن اهداف حساس در خاک عربستان کردند.

نیرو‌های مسلح یمن تاکید کرده‌اند که تا زمان رفع محاصره ۱۲ سال کشورشان به عملیات‌های خود ادامه خواهند داد.