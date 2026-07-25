یک رسانه آمریکایی اعلام کرد که واشنگتن به کی‌یف درباره حمله به زیرساخت‌های نفتی دریای سیاه هشدار داده است.

جوان آنلاین: روزنامه وال‌استریت ژورنال گزارش داد که دولت دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا به اوکراین درباره حمله به کشتی‌ها و زیرساخت‌های نفتی متعلق به کشور‌های ثالث در دریای سیاه هشدار داده است.

به گزارش ایرنا، وال‌استریت ژورنال نوشت که دولت آمریکا کنسرسیوم خط لوله خزر (CPC) را مسیر حیاتی انتقال منابع انرژی قزاقستان به بازار‌های اروپا می‌داند؛ مسیری که به‌عنوان جایگزینی برای منابع انرژی روسیه عمل می‌کند.

مایک ویرث مدیرعامل شرکت شورون در جریان مذاکرات با مقام‌های کاخ سفید، نگرانی خود را درباره خسارات جانبی ناشی از حملات اوکراین مطرح کرده است.

شرکت شورون مالک ۱۵ درصد از سهام کنسرسیوم خط لوله خزر است و در حفاظت از زیرساخت‌های این کنسرسیوم منافع مستقیم دارد.

در ماه ژوئیه، مجموعه‌ای از حملات پهپادی، نفتکش‌های مستقر در نزدیکی پایانه دریایی کنسرسیوم خط لوله خزر را هدف قرار داد. وزارت امور خارجه قزاقستان اعلام کرده است که آستانه احتمال درخواست غرامت بابت خسارت‌های واردشده را منتفی نمی‌داند.

حدود ۸۰ درصد از صادرات نفت قزاقستان از طریق کنسرسیوم خط لوله خزر انجام می‌شود.