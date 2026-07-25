جوان آنلاین: در پی انتشار مطالب ویدئویی تحریک‌آمیز همراه با قدرت‌نمایی در فضای مجازی، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان خرم‌آباد قرار گرفت.

به گزارش مهر، مأموران با اقدامات تخصصی و پلیسی هویت متهم را شناسایی که پس از هماهنگی قضایی، وی را طی عملیاتی دستگیر که پس از تشکیل پرونده، برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

پلیس ضمن تأکید بر رصد مستمر فضای مجازی، هشدار داد هرگونه اقدام مجرمانه، انتشار محتوای تهدیدآمیز، قدرت‌نمایی و رفتار‌هایی که موجب برهم‌زدن امنیت روانی جامعه شود، برابر قانون با قاطعیت با آنان برخورد خواهد شد.