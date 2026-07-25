جوان آنلاین: قاسم جومارت توکایف، رئیسجمهور قزاقستان در دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه در اومسک پیش از آغاز مجمع بین منطقهای بین دو کشور اظهار کرد: قزاقستان یک کشور ثالث نیست. همانطور که پیشتر تاکیده کردهام، روسیه کشوری بزرگ است و مردم روسیه مردمی بزرگ هستند که بهطور مستقل و بدون واسطه، تمام مسائل مطرح شده در دستور کار را حل خواهند کرد.
به گزارش ایسنا، طبق گزارش خبرگزاری تاس، رئیسجمهور قزاقستان تاکید کرد که از میانجیگری میان روسیه و اوکراین خودداری میکند.
او با بیان اینکه جنگ اوکراین بهنفع دشمنان روسیه و اوکراین است، گفت: این درگیری باید متوقف شود، زیرا به نظر من آنچه اتفاق میافتد، بهنفع و مایه خرسندی دشمنان روسیه و اوکراین است.
توکایف ضمن آنکه روسیه را «ملتی بزرگ» نامید، خاطرنشان کرد: ما همیشه روسیه را یک کشور بزرگ میدانستیم و همچنان میدانیم، همانطور که قبلا به شما گفتهام، و در تمام مجامع بینالمللی از این موضوع صحبت میکنم. ما به همکاری راهبردی با روسیه، هر چقدر هم که دشوار باشد، متعهد هستیم و این مجمع گواه این موضوع است.
وی افزود: در واقع، ما شرکای تجاری بسیار بزرگی هستیم. در سال ۲۰۲۵، حجم تجارت تقریبا به ۲۸ میلیارد دلار رسید. علاوه بر این، روند امسال بسیار مثبت است؛ در مقایسه با پنج ماه اول سال ۲۰۲۵، این پنج ماه رشد خوبی در تجارت متقابل نشان داده است.
رئیسجمهور روسیه نیز به نوبه خود با اشاره به روابط کشورش با قزاقستان اظهار کرد: روابط ما در حال توسعه است. آنها با موفقیت در حال توسعه هستند. آنها واقعا ماهیت استراتژیک دارند، نه فقط در حرف، بلکه در عمل.
ولادیمیر پوتین با بیان اینکه چشماندازهای توسعه بیشتر همکاری بین روسیه و قزاقستان گسترده شده است، گفت: روسیه و قزاقستان چشماندازهای واقعا گستردهای برای گسترش بیشتر همکاریهای سودمند متقابل در حملونقل و لجستیک و همچنین در سایر زمینههای اقتصادی و اجتماعی دارند. من مطمئن هستم که با ادامه همکاری هماهنگ و مشترک، مناطق روسیه و قزاقستان همچنان سهم قابلتوجهی در تعمیق و توسعه مشارکت و اتحاد راهبردی جامع بین روسیه و قزاقستان بهنفع دو کشور و مردم ما خواهند داشت. بگذارید برای همه ما آرزوی موفقیت و دستاوردهای جدید داشته باشم.
وی افزود: همکاری ما در حوزه روابط بشردوستانه بسیار مهم است. البته آموزش در اینجا از اهمیت بالایی برخوردار است. هزاران قزاقستانی در حال حاضر در دانشگاههای روسیه مشغول به تحصیل هستند. میخواهم به این نکته اشاره کنم که شعبهای از دانشگاه دولتی قزاقستان همین جا در اومسک افتتاح شده است. ما سپاسگزاریم که به دانشجویان روسی ۱۰۰ بورسیه دولتی اعطا شده است. آنها اساساً به صورت رایگان تحصیل میکنند.
مجمع همکاریهای بین منطقهای روسیه و قزاقستان، با حضور سران کشورها از سال ۲۰۰۳ برگزار میشود. این رویداد، مسائل جاری همکاریهای دوجانبه را با هدف بهبود سطح زندگی ساکنان مناطق هر دو کشور از طریق توسعه روابط تجاری، اقتصادی، بشردوستانه، فرهنگی و علمی بین مناطق مورد بحث قرار میدهد.