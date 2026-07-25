کد خبر: 1370754
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تاریخ انتشار: ۰۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۷:۳۴
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مذاکره‌کننده پیشین رژیم صهیونیستی: آمریکا تفاهم با ایران را نقض و تنش‌ها را تشدید کرد

1 مذاکره‌کننده پیشین رژیم صهیونیستی گفت آمریکا به تعهدات خود در تفاهم‌نامه با ایران پایبند نماند و با نقض مفاد آن، زمینه بازگشت تنش‌ها را فراهم کرد. وی همچنین اذعان کرد که رژیم صهیونیستی با ارائه اطلاعات ساختگی، دولت آمریکا را به سمت ازسرگیری اقدامات نظامی علیه ایران سوق داد.

جوان آنلاین: «دنیل لوی» مذاکره‌کننده پیشین صهیونیست، اذعان کرد آمریکا پس از دستیابی به تفاهم با ایران، تمایلی به اجرای تعهدات خود نداشت.

به گزارش ایسنا، وی گفت به اعتقاد او، واشنگتن قادر نبود خواسته‌های خود را به ایران تحمیل کند، زیرا موازنه قدرت میان دو طرف متفاوت بود. لوی افزود زمانی که ایران مشاهده کرد آمریکا به مفاد تفاهم‌نامه عمل نمی‌کند، دریافت که واشنگتن در اجرای توافق جدی نیست.

وی با اشاره به ماده پنجم این تفاهم‌نامه گفت در این ماده تصریح شده بود که ایران پس از امضای تفاهم، ترتیبات لازم برای عبور ایمن کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز را فراهم خواهد کرد.

به اذعان این مذاکره‌کننده پیشین رژیم صهیونیستی، آمریکا برخلاف متن این ماده، خواستار ایجاد یک مسیر دریایی در امتداد سواحل عمان شد و اصرار داشت کشتی‌ها تنها از آن مسیر عبور کنند؛ اقدامی که با متن تفاهم‌نامه مطابقت نداشت.

لوی همچنین گفت اقدامات آمریکا در ارتباط با رژیم صهیونیستی و لبنان، ناقض ماده نخست این تفاهم‌نامه بوده است. وی افزود آزاد نشدن دارایی‌های ایران نیز مغایر با مفاد مواد ۱۰ یا ۱۱ این تفاهم‌نامه بود.

لوی اظهار کرد مجموعه این اقدامات، ایران را به این جمع‌بندی رساند که آمریکا در اجرای توافق جدی نیست و همین مسئله موجب شد روند تشدید تنش‌ها از سر گرفته شود.

وی همچنین افزود در داخل ساختار سیاسی آمریکا مخالفت‌های قابل توجهی با این تفاهم‌نامه وجود داشت؛ تفاهمی که «جی‌دی ونس» نقش اصلی را در نهایی شدن آن ایفا کرده بود.

به گفته این مذاکره‌کننده پیشین، پس از افزایش نارضایتی از روند موجود، این تصور در واشنگتن شکل گرفت که با ازسرگیری فشار‌های نظامی می‌توان ایران را وادار به تسلیم کرد.

لوی گفت رژیم صهیونیستی نیز از این رویکرد حمایت می‌کرد و با ارائه اطلاعات، چه واقعی و چه ساختگی، در جهت تشویق آمریکا به ادامه مسیر نظامی حرکت می‌کرد.

وی در ادامه گفت انتشار ادعا‌هایی درباره تلاش ایران برای ترور «دونالد ترامپ» یا انتقال سانتریفیوژ‌های غنی‌سازی به کوه کلنگ، بخشی از همین روند بود و هدف از آن، جلب حمایت بیشتر ترامپ از سیاست‌های رژیم صهیونیستی بود.

لوی در پایان گفت تصمیم‌گیری در وضعیت کنونی بیش از هر چیز به شخص رئیس‌جمهور آمریکا وابسته است و افزود غیرقابل پیش‌بینی بودن، نبود انسجام و فقدان راهبرد در تصمیم‌گیری ترامپ، این امکان را فراهم می‌کند که با وجود تجربه جنگ اخیر، بار دیگر به سمت تشدید درگیری سوق داده شود.

برچسب ها: رژیم صهیونیستی ، آمریکا ، ایران
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