قرارداد ۱۶ میلیارد دلاری کویت برای اجاره خط لوله صادرات نفت

سازمان ملی نفت کویت اعلام کرد که شرکت نفت تابع آن، توافق‌نامه اجاره و بازاجاره شبکه خطوط لوله داخلی اختصاص‌یافته برای صادرات نفت خام - موسوم به «پروژه شاهین» - را به ارزش ۱۶ میلیارد دلار با ائتلافی از سرمایه‌گذاران جهانی در حوزه زیرساخت و نهاد‌های سرمایه‌گذاری، به ریاست صندوق‌های سرمایه‌گذاری مدیریت‌شده توسط شرکت‌های «بلک‌استون»، «بروکفیلد» و «کی. کی. آر»، امضا کرد.

جوان آنلاین: به نقل از پایگاه سرمد، سازمان ملی نفت کویت در یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد که بر اساس این توافق‌نامه، یک شرکت تضامنی یا شراکت جدید در دولت کویت تأسیس خواهد شد که عهده‌دار اجاره حقوق بهره‌برداری از ۱۳ خط لوله به طول حدود ۳۲۰ کیلومتر از شبکه خطوط لوله نفت خام متعلق به شرکت نفت کویت می‌شود. این خطوط لوله، نفت و محصولات پالایشگاهی را در داخل این کشور منتقل می‌کنند و میادین نفتی را به اسکله‌های صادراتی در خلیج فارس وصل خواهند کرد که این امر، آنها را به یکی از مهم‌ترین تاسیسات نفتی کویت تبدیل خواهد کرد.

به گزارش ایرنا، در مقابل، این شرکت حق شراکت، حقوق استفاده انحصاری، بهره‌برداری و نگهداری از این دارایی‌ها را به مدت بیست سال و نیم در قبال تعرفه‌ای مرتبط با حجم جریان‌های نفتی به شرکت نفت کویت اعطا می‌کند.

این سازمان افزود که شرکت نفت کویت و ائتلاف سرمایه‌گذاری، یک شرکت مشترک را تأسیس خواهند کرد؛ به‌طوری‌که شرکت نفت کویت سهم اکثریتی معادل ۵۱ درصد را حفظ کند و ائتلاف سرمایه‌گذاران خارجی، مالکیت ۴۹ درصدی را که به‌طور مساوی میان طرف‌های شرکت‌کننده و با همان شرایط تقسیم شده است، در اختیار داشته باشد.

بنا بر اعلام سازمان ملی نفت کویت مالکیت کامل شبکه خطوط لوله و کنترل عملیاتی آن همچنان در دست شرکت نفت آن کشور باقی خواهد ماند و این توافق‌نامه هیچ‌گونه محدودیتی بر سطوح تولید یا پالایش به دنبال نخواهد داشت، چرا که تمامی تصمیمات عملیاتی و تولیدی به‌طور کامل تحت اختیار دولت کویت باقی می‌ماند.

این سازمان پیش‌بینی کرد که توافق مذکور در هنگام اجرای کامل آن، عوائد نقدی پیش‌پرداختی به ارزش ۷.۸۵ میلیارد دلار را برای شرکت نفت کویت تحقق بخشد که این امر به پشتیبانی از برنامه‌های هزینه‌کرد سرمایه‌ای مؤسسه نفت کویت و در رأس آنها برنامه افزایش ظرفیت تولید نفت خام به ۴ میلیون برمیل در روز تا سال ۲۰۳۵ و همچنین از تلاش‌های کویت در زمینه تنوع‌بخشی به منابع تأمین مالی و تقویت مشارکت سرمایه‌گذاران جهانی در اقتصاد داخلی‌اش خواهد انجامید.

سازمان ملی نفت کویت تأکید کرد که پروژه «شاهین» بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در تاریخ آن کشور است.

قرارداد اجاره خطوط نفت کویت، در حالی منعقد می‌شود که این کشور، تلاش می‌کند با وجود تاثیر ادامه تنش‌های امنیتی و منطقه‌ای بر بازار‌های جهانی انرژی، منابع مالی برای تامین برنامه‌های سرمایه‌گذاری و حفظ کنترل بر دارایی‌های استراتژیکش را تقویت کند.