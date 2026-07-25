جوان آنلاین: روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی با عنوان «ارزان، دقیق و مرگبار؛ بهترین موشک ایران خطرناک‌تر می‌شود» نوشت که موشک خیبرشکن اکنون به اصلی‌ترین سلاح زرادخانه موشکی ایران تبدیل شده و نقش محوری در حملات اخیر علیه اهداف آمریکایی ایفا می‌کند.

به گزارش مهر، بر اساس این گزارش، مقام‌های آمریکایی اذعان می‌کنند که ایران از زمان از سرگیری درگیری‌ها، موشک‌های خیبرشکن را به سمت پایگاه‌های آمریکا شلیک کرده و با استفاده از روش هایی، چون ترکیب مسیر‌های پروازی، مانور‌های مختلف و سرعت‌های متفاوت تلاش کرده سامانه‌های دفاع هوایی آمریکا را دچار سردرگمی کند.

وال‌استریت ژورنال به نقل از تحلیلگران نظامی اذعان می‌کند که از آنجایی که خیبرشکن از سوخت جامد بهره می‌برد، برخلاف موشک‌های قدیمی ایران که پیش از پرتاب نیازمند سوخت‌گیری طولانی بودند، می‌تواند در مدت کوتاهی روی خودرو‌های پرتابگر مستقر و شلیک شود و این قابلیتی است که شناسایی و انهدام آن را برای جنگنده‌های آمریکایی و اسرائیلی دشوارتر می‌کند.

در ادامه این گزارش تاکید شده که در برخی نسخه‌های این موشک، بخش حامل کلاهک در مرحله پایانی پرواز به موتور کوچکی مجهز است که امکان تغییر مسیر در سرعتی حدود ۶ هزار مایل بر ساعت را فراهم می‌کند و رهگیری آن را دشوارتر می‌سازد.

به نوشته این روزنامه آمریکایی، ایران علاوه بر خیبرشکن، همزمان از پهپاد‌های تهاجمی پرسرعت و موشک‌های ساده‌تر نیز استفاده می‌کند تا سامانه‌های دفاعی را اشباع کرده و احتمال اصابت موشک‌های هدایت‌شونده را افزایش دهد.

مقام‌های آمریکایی همچنین اعلام کرده‌اند که ایران پس از فروپاشی آتش‌بس، علاوه بر محل استقرار نیرو‌های آمریکایی در پایگاه‌های منطقه، رادار‌های پدافندی را نیز هدف قرار داده تا توان دفاع هوایی آمریکا را تضعیف کند.

جوزف ووتل، فرمانده پیشین ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا موسوم به سنتکام به این روزنامه گفت: «ایران در حال یادگیری و تطبیق تاکتیک‌های خود است و به‌دنبال یافتن راه‌هایی برای عبور از سامانه‌های دفاعی آمریکاست.»

این گزارش در پایان تاکید می‌کند که هزینه تولید هر فروند موشک خیبرشکن به‌مراتب کمتر از هزینه موشک‌های رهگیر آمریکایی و اسرائیلی است؛ موشک‌هایی که بسته به نوع سامانه، بین ۲ تا ۱۵ میلیون دلار قیمت دارند.

به اعتقاد کارشناسان، ایران با بررسی نتایج حملات گذشته، به‌تدریج تاکتیک‌های موشکی خود را بهبود داده و احتمال عبور موشک‌هایش از سامانه‌های دفاعی را افزایش داده است.