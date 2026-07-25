باز کردن پنجره خروج برای دشمن، خطای راهبردی است

در حالی که برخی تحلیلها از ضرورت فراهم کردن «مسیر خروج» برای امریکا از درگیری سخن میگویند، مشاور رئیس مجلس در امور راهبردی با رد این رویکرد، تأکید کرد که تجربه یک سال گذشته نشان داده هرگونه تلاش برای گشودن پنجره خروج برای دشمن، نه تنها به کاهش تنش منجر نمیشود، بلکه برداشت ضعف را در ذهن طرف مقابل تقویت کرده و زمینه توسعه درگیری را فراهم میکند. مهدی محمدی با تشریح ارزیابی خود از وضعیت جنگ، احیای بازدارندگی را در گرو برهم زدن محاسبات دشمن دانست و تصریح کرد: تغییر رفتار دشمن تنها زمانی رخ میدهد که جمهوری اسلامی فراتر از محاسبات و پیشبینیهای او عمل کند.
مشاور رئیس مجلس در امور راهبردی با اشاره به شرایط کنونی جنگ گفت: امریکاییها هنوز خود نیز نمیدانند که در ادامه چه مسیری را باید دنبال کنند، از اینرو هرگونه قضاوت قطعی درباره برنامههای آینده واشینگتن با بیاحتیاطی همراه است.
مهدی محمدی در گفتوگویی با بیان اینکه مهمترین وظیفه جمهوری اسلامی در شرایط کنونی، آمادگی برای سناریوهای مختلف و پیشبینی نشده است، اظهار کرد: نیروهای مسلح کشور با کیفیت مناسب در حال آمادهسازی خود برای مواجهه با تمامی سناریوهای احتمالی هستند. وی با اشاره به اهداف سیاسی امریکا از ادامه درگیری افزود: واشینگتن تلاش میکند در آستانه انتخابات کنگره، خود را پیروز جنگ معرفی کند، اما تعریف یک «نقطه پیروزی» برای امریکا از منظر نظامی اساساً امکانپذیر نیست، زیرا نه توانایی حل مسئله تنگه هرمز را دارد و نه میتواند درباره وضعیت ایران به نتیجهای تعیینکننده برسد، حتی اگر برخی سناریوهای مورد نظر امریکا نیز اجرا شود، این دو مسئله اصلی همچنان بدون راهحل باقی خواهند ماند. مشاور رئیس مجلس ادامه داد: پرسش راهبردی امروز این است که آیا اساساً ابزار نظامی برای حل این دو مسئله مناسب است یا خیر؛ موضوعی که اکنون حتی در داخل پنتاگون نیز درباره آن تردیدهای جدی وجود دارد. محمدی با بیان اینکه بسیاری در امریکا معتقدند دولت این کشور از ابتدا مسیر نادرستی را انتخاب کرده است، گفت: امریکاییها در تلاشند نقطهای برای اعلام پیروزی تعریف کنند، اما هر گزینهای را که اجرا کنند، قادر نخواهند بود پیروزی قابل قبولی را برای افکار عمومی و سیاست داخلی خود به نمایش بگذارند؛ از همین رو ناچارند به جای «نقطه پیروزی»، به دنبال تعریف «نقطه خروج» از جنگ باشند و بپذیرند که ادامه این درگیری ممکن نیست. وی در ادامه با اشاره به موانع خروج امریکا از جنگ اظهار داشت: گرچه در داخل امریکا تمایلهایی برای پایان دادن به درگیری وجود دارد، اما دو عامل مهم مانع از تعریف نقطه خروج میشود. نخست، رژیم صهیونیستی است که تلاش میکند امریکا را همچنان درگیر نگه دارد. به گفته وی، سفر پیشروی نتانیاهو به واشینگتن نیز در همین چارچوب ارزیابی میشود و هدف آن، متقاعد کردن ترامپ به ادامه جنگ با طرح گزینهها و اهداف جدید است.
محمدی عامل دوم را هزینههای سیاسی خروج از جنگ دانست و افزود: هر نقطه خروجی برای امریکا به منزله پذیرش شکست خواهد بود، زیرا عملیات نظامی دستاورد تعیینکنندهای نداشته و خروج از میدان به عنوان عقبنشینی و شکست تعبیر میشود؛ موضوعی که با روحیات و روانشناسی سیاسی ترامپ سازگار نیست. البته این بدان معنا نیست که چنین اتفاقی هرگز رخ نخواهد داد، اما نباید تصور کرد امریکا پس از یک عملیات محدود بهسادگی از درگیری خارج خواهد شد، این مسئله بسیار پیچیدهتر از چنین تصوری است. مشاور رئیس مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا ایران باید برای امریکا «پنجره خروج» از جنگ طراحی کند، این دیدگاه را غیرمنطقی توصیف کرد و گفت: اساساً چیزی به نام باز کردن پنجره خروج برای دشمن وجود ندارد. تجربه یک سال گذشته نشان داده است که هرگونه تلاش برای فراهم کردن مسیر خروج برای دشمن، به ایجاد تلقی ضعف در ذهن او و در نتیجه گسترش دامنه درگیری منجر خواهد شد. وی ادامه داد: اگر بپذیریم که طراحان اصلی این جنگ، صهیونیستها هستند، اساساً این نگاه که بتوان راهی برای خروج دشمن از جنگ پیدا کرد، به معنای ارسال این پیام است که طرف مقابل میتواند سطح درگیری را افزایش دهد و ایران در موقعیت ضعف قرار دارد، در حالی که چنین ذهنیتی، نه امروز در جمهوری اسلامی وجود دارد و نه تاکنون وجود داشته است.
محمدی در پایان با تشریح نگاه حاکم بر راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی تأکید کرد: تفکر موجود این نیست که با امتیاز دادن به دشمن، جنگ پایان یابد؛ بلکه باید جنگید تا بازدارندگی احیا شود. بازدارندگی زمانی احیا خواهد شد که محاسبات دشمن تغییر کند و این تغییر نیز تنها زمانی رخ میدهد که جمهوری اسلامی فراتر از محاسبات و پیشبینیهای دشمن عمل کند.