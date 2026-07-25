جوان آنلاین: به نقل از رسانههای عراق، ابومهدی الجعفری، سخنگوی سرایا اولیاء الدم از اعضای مقاومت اسلامی عراق همزمان با آغاز حرکت کاروانهای زائران به سوی حرم امام حسین (ع)، با ادای احترام به زائران و خادمان موکبهای حسینی، بیانیهای در سه بند منتشر کرد.
به گزارش ایرنا، وی در نخستین بخش این بیانیه تأکید کرد که اعضای این گروه از ایمان، استقامت و شجاعتی برخوردارند که هیچ تهدیدی اراده آنها را در دفاع از دین، وطن و مقدساتشان متزلزل نمیکند.
الجعفری افزود: سرایا اولیاء الدم هرگز عملی را که انجام نداده به خود نسبت نمیدهد و از پذیرش مسئولیت اقداماتی که انجام داده نیز شانه خالی نمیکند؛ زیرا مواضع و بیانیههای این گروه روشن و صریح است و پشت ادعاها پنهان نمیشود.
سخنگوی سرایا اولیاء الدم در ادامه، گزارشهای منتشرشده درباره حملات این گروه به اربیل، کویت یا هر نقطه دیگری طی روزهای گذشته را بهطور کامل رد کرد و گفت: رزمندگان سرایا اولیاء الدم هیچ عملیات نظامی در این مناطق انجام ندادهاند.
وی افزود که ادعاهای مطرحشده در برخی رسانهها بیاساس بوده و هیچ مستنداتی برای آن وجود ندارد.
الجعفری همچنین اظهار داشت که انتشار چنین اخباری در راستای دستورکارهایی است که با هدف ایجاد سردرگمی، برهم زدن فضای عمومی و مخدوش کردن واقعیتها دنبال میشود.
وی در بخش پایانی این بیانیه تأکید کرد که سرایا اولیاء الدم وابسته به هیچ جریان یا طرف دیگری نیست و نقش پوششی برای هیچ گروهی ایفا نمیکند.
به گفته او، این گروه صرفاً بر اساس تکلیف شرعی، ملی و انسانی خود عمل میکند و گزارشها و تحلیلهایی که آن را به نهادها یا طرفهای دیگر منتسب میکنند، صرفاً برداشتهایی فاقد دقت و عینیت هستند که ناشی از درک نادرست واقعیتهای میدانی است.
این بیانیه پس از آن صادر شد که اخیراً و در پی حمله به گذرگاه عبدلی در مرز کویت و عراق برخی رسانهها همسو با سیاستهای آمریکا ادعا کردند گروه سرایا اولیاء الدم، عامل آن بوده است.