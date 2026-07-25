کویت مدعی مشارکت نداشتن در حملات به ایران شد

سفیر کویت در ایالات متحده، مساله حملات کشورش به خاک ایران که از سوی روزنامه وال استریت ژورنال مطرح شده بود را رد کرد.

جوان آنلاین: روزنامه وال استریت ژورنال روز جمعه مدعی شده بود که بحرین و کویت اوایل ماه جاری میلادی مخفیانه با استفاده از جنگنده‌های خود به اهدافی در داخل ایران حمله هوایی کردند.

به گزارش ایرنا، این نشریه آمریکایی ادعا کرد که این حملات علیه تاسیسات نگهداری پهپاد‌ها و موشک‌ها به همراه سایر سایت‌های نظامی انجام شد.

پس از انتشار این گزارش، الزین الصباح، سفیر کویت در ایالات متحده حمله کشورش به ایران را تکذیب کرد.

الزین الصباح تاکید کرد: کشور کویت در هیچ عملیات نظامی علیه ایران شرکت نکرده و اجازه نداده است که از خاک آن برای انجام عملیات تهاجمی علیه هیچ کشور همسایه‌ای استفاده شود.

در گزارش وال استریت ژورنال همچنین ادعا شده است، امارات که پیش از این در مراحل اولیه درگیری چندین حمله به ایران انجام داده بود، اطلاعاتی در مورد اهداف بالقوه در ایران و پشتیبانی هوایی دفاعی ارائه داده است که نشان دهنده هماهنگی فزاینده بین کشور‌های عربی در مقابله با ایران است.

وال استریت ژورنال در ادامه این گزارش مدعی شد که اگرچه این ۲ کشور حاشیه خلیج فارس نیروی هوایی مجهز به جنگنده نه چندان پیشرفته ساخت آمریکا و اروپا دارند، اما می‌خواستند به حملات تهران پاسخ دهند.