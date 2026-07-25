هشدار هواشناسی در ۲۰ ولایت افغانستان پس از سیل مرگبار «نورستان»

پس از سیل مرگبار نورستان، هواشناسی افغانستان درباره احتمال بارندگی شدید و جاری شدن سیل در ۲۰ ولایت، هشدار داد.

جوان آنلاین: ریاست ادره هواشناسی حکومت طالبان درباره احتمال بارندگی شدید، رعدوبرق، سیل و وزش باد‌های شدید همراه با گردوخاک در ۲۰ ولایت افغانستان هشدار داد.

به گزارش تسنیم، این اداره امروز، میزان بارندگی در مناطق مختلف افغانستان را بین ۱۰ تا ۳۵ میلی‌متر پیش‌بینی کرده است.

بر اساس این هشدار، ولایت‌های بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، پنجشیر، کنر، لغمان، کاپیسا، پروان، ننگرهار، کابل، لوگر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، وردک، بامیان، سمنگان، سرپل و غور در معرض بارندگی شدید و احتمال جاری شدن سیلاب قرار دارند.

ریاست اداره هواشناسی حکومت طالبان از شهروندان و ساکنان این ولایت‌ها خواسته است برای جلوگیری از خسارات احتمالی، تدابیر احتیاطی لازم را رعایت کنند.

این هشدار در حالی صادر شده است که هفته گذشته ولایت «نورستان» در شمال‌شرق افغانستان شاهد بارندگی شدید و جاری شدن سیل بود.

بر اساس آخرین آمار، در پی این سیل دستکم ۲۶ نفر جان باخته‌اند و بیش از ۱۰۰ نفر دیگر همچنان مفقود هستند.

افغانستان در روز‌های اخیر شاهد سیل‌های شدید و مرگبار بوده است. سیل در برخی مناطق خسارات جانی و مالی گسترده‌ای برجا گذاشته و نگرانی‌ها درباره احتمال تکرار این حوادث با آغاز موج تازه بارندگی افزایش یافته است.