جوان آنلاین: در ادامه رایزنیهای منطقهای برای کاهش تنش، محمد بن عبدالرحمان بن جاسم آل ثانی، نخست وزیر و وزیر امور خارجه، امروز (شنبه) با بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر که به قطر سفر کرده، دیدار کرد.
به گزارش ایسنا، در این دیدار، آنها روابط دوجانبه و راههای حمایت و تقویت آن را بررسی کردند و آخرین تحولات منطقهای، به ویژه تلاشهای دیپلماتیک و هماهنگی مشترک برای کاهش تنشها و افزایش امنیت و ثبات در منطقه را مورد بحث قرار دادند.
به گزارش الجزیره، نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر در این دیدار بر لزوم پایبندی همه طرفها به گفتوگو و دیپلماسی و اجرای آنچه در چارچوب یادداشت تفاهم بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران توافق شده است، از جمله تضمین آزادی دریانوردی در تنگه هرمز، به منظور حفظ امنیت منطقه، حفظ دستاوردهای حاصل شده و افزایش ثبات منطقهای تأکید کردند.
وزیر خارجه قطر بار دیگر بر حمایت کامل دولت این کشور از تمام تلاشها با هدف کاهش تنشها و دستیابی به توافق جامع که به صلح پایدار در منطقه منجر شود، تأکید کرد.