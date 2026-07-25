جوان آنلاین: در ادامه رایزنی‌های منطقه‌ای برای کاهش تنش، محمد بن عبدالرحمان بن جاسم آل ثانی، نخست وزیر و وزیر امور خارجه، امروز (شنبه) با بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر که به قطر سفر کرده، دیدار کرد.

به گزارش ایسنا، در این دیدار، آنها روابط دوجانبه و راه‌های حمایت و تقویت آن را بررسی کردند و آخرین تحولات منطقه‌ای، به ویژه تلاش‌های دیپلماتیک و هماهنگی مشترک برای کاهش تنش‌ها و افزایش امنیت و ثبات در منطقه را مورد بحث قرار دادند.

به گزارش الجزیره، نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر در این دیدار بر لزوم پایبندی همه طرف‌ها به گفت‌و‌گو و دیپلماسی و اجرای آنچه در چارچوب یادداشت تفاهم بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران توافق شده است، از جمله تضمین آزادی دریانوردی در تنگه هرمز، به منظور حفظ امنیت منطقه، حفظ دستاورد‌های حاصل شده و افزایش ثبات منطقه‌ای تأکید کردند.

وزیر خارجه قطر بار دیگر بر حمایت کامل دولت این کشور از تمام تلاش‌ها با هدف کاهش تنش‌ها و دستیابی به توافق جامع که به صلح پایدار در منطقه منجر شود، تأکید کرد.