یحیی سریع: ۲ عملیات کوبنده انجام دادیم؛ درنگ نخواهیم کرد

سخنگوی نیروهای مسلح یمن ضمن تشریح دو عملیات کوبنده پهپادی و موشکی علیه دشمن سعودی اعلام کرد: ساعات و روزهای آینده، در چارچوب معادله محاصره در برابر محاصره، درنگ نخواهیم کرد.

جوان آنلاین: یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت: در اقدامی تجاوزکارانه جدید علیه مردم ما و نقض حاکمیت یمن، دشمن سعودی دیشب حمله‌ای جنایتکارانه به شهر و بندر حدیده و جزیره کمران انجام داد که خسارات مادی و معنوی به بار آورد.

وی افزود: پدافند هوایی ما پس از نقض حریم هوایی ما، با یک گروه از هواپیماهای دشمن درگیر شد و مانع از ارتکاب جنایات بیشتر آنها علیه مردم ما شد.

یحیی سریع تاکید کرد: ما دو عملیات نظامی مهم انجام دادیم که در جریان عملیات نخست، تاسیسات شرکت آرامکو در جیزان با دهها موشک بالستیک و پهپاد هدف قرار گرفت. در جریان عملیات دوم نیز اهداف حساس وابسته به آرموک در ینبع با چندین موشک و پهپاد هدف قرار گرفت. هر دو عملیات موفقیت آمیز بود و ضربات دقیق و مستقیمی به دشمن وارد شد.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن بیان کرد: تداوم تشدید تنش میزان اصرار دشمن سعودی برای ادامه محاصره مردم ما و نقض حاکمیت کشور ما را نشان می دهد و این پذیرفتنی نیست و ملت آزاده و مومن و مبارز ما با قدرت و به شکل کوبنده با آن مقابله خواهند کرد.

وی افزود: ما به انجام وظیفه خود در دفاع شرافتمندانه و مسئولانه از کشور و مردم خود متعهد هستیم و دشمن جنایتکار از ما چیزی جز مقاومت و رویارویی نخواهد یافت.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت: ما تأکید می‌کنیم که محاصره دریایی اعمال شده بر دشمن سعودی در پاسخ به تجاوز متقابل و محاصره ناعادلانه آن که به مدت ۱۲ سال ادامه داشته است، همچنان پابرجاست.

یحیی سریع تاکید کرد: ما در گسترش دامنه اقدامات و تشدید گام های خود بر اساس تحولات ساعات و روزهای آینده، در چارچوب معادله محاصره در برابر محاصره و تشدید در برابر تشدید، تردید و درنگ نخواهیم کرد.