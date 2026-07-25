کد خبر: 1370730
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۵۸
بين‌الملل » اخبار كلی

یحیی سریع: ۲ عملیات کوبنده انجام دادیم؛ درنگ نخواهیم کرد

یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن ضمن تشریح دو عملیات کوبنده پهپادی و موشکی علیه دشمن سعودی اعلام کرد: ساعات و روزهای آینده، در چارچوب معادله محاصره در برابر محاصره، درنگ نخواهیم کرد.

جوان آنلاین: یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت: در اقدامی تجاوزکارانه جدید علیه مردم ما و نقض حاکمیت یمن، دشمن سعودی دیشب حمله‌ای جنایتکارانه به شهر و بندر حدیده و جزیره کمران انجام داد که خسارات مادی و معنوی به بار آورد.

وی افزود: پدافند هوایی ما پس از نقض حریم هوایی ما، با یک گروه از هواپیماهای دشمن درگیر شد و مانع از ارتکاب جنایات بیشتر آنها علیه مردم ما شد.

یحیی سریع تاکید کرد: ما دو عملیات نظامی مهم انجام دادیم که در جریان عملیات نخست، تاسیسات شرکت آرامکو در جیزان با دهها موشک بالستیک و پهپاد هدف قرار گرفت. در جریان عملیات دوم نیز اهداف حساس وابسته به آرموک در ینبع با چندین موشک و پهپاد هدف قرار گرفت. هر دو عملیات موفقیت آمیز بود و ضربات دقیق و مستقیمی به دشمن وارد شد.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن بیان کرد: تداوم تشدید تنش میزان اصرار دشمن سعودی برای ادامه محاصره مردم ما و نقض حاکمیت کشور ما را نشان می دهد و این پذیرفتنی نیست و ملت آزاده و مومن و مبارز ما با قدرت و به شکل کوبنده با آن مقابله خواهند کرد.

وی افزود: ما به انجام وظیفه خود در دفاع شرافتمندانه و مسئولانه از کشور و مردم خود متعهد هستیم و دشمن جنایتکار از ما چیزی جز مقاومت و رویارویی نخواهد یافت.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت: ما تأکید می‌کنیم که محاصره دریایی اعمال شده بر دشمن سعودی در پاسخ به تجاوز متقابل و محاصره ناعادلانه آن که به مدت ۱۲ سال ادامه داشته است، همچنان پابرجاست.

یحیی سریع تاکید کرد: ما در گسترش دامنه اقدامات و تشدید گام های خود بر اساس تحولات ساعات و روزهای آینده، در چارچوب معادله محاصره در برابر محاصره و تشدید در برابر تشدید، تردید و درنگ نخواهیم کرد.

برچسب ها: یحیی سریع ، یمن ، جنگ یمن
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

یارانه تیر ۱۴۰۵ به حساب دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد

دوران پهلوی و خانه‌هایی که سیاه بود 

قتل پرستار شیرازی به‌دست همکارش

از مشهد تا انتهای خیابان پیروزی!

بدون شرح

تطهیر امریکای متجاوز با نقاب صلح‌طلبی!

حالا وقت گفت‌و‌گو‌های اینچنینی نیست

راه‌اندازی ۲۲۰۰ موکب و مرکز درمانی در کشور عراق

 سردارانی که در عین گمنامی حماسه آفریدند 

از قطعنامه تا تفاهم‌نامه

کابوس تازه پنتاگون؛ راز افزایش دقت حملات موشکی ایران چیست؟

هشدار قاطع فرمانده نیروی هوافضای سپاه درباره عاقبت تعرض به پل‌ها و نیروگاه‌های کشور

تخته‌گاز سایپا در جاده «خالی‌فروشی»

کلنگ بمب را می‌زنید!

اخطار نیروی دریایی سپاه نسبت به تردد از مسیر‌های جایگزین در تنگه هرمز

مخبر: تنگه هرمز حریم بلامنازع ماست

«تنگه هرمز را بدهیم برود» باز هم امریکا از تنگه نمی‌رود!

دهن‌کجی فوتبال به مردم

سوله های مهمات و برج مراقبت ناوگان پنجم دریایی آمریکا به آتش کشیده شد

حقوق تیرماه کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری به‌طور کامل پرداخت شد

سپاه: کاری می‌کنیم در امریکا عزای عمومی شود

برخی دوستان از ترس ساواک مراوده با مرا ترک گفتند

تنها هدف آمریکا امنیت اسرائیل است!

انتقام فوتبال از سیاست

پادوی حقیر نتانیاهو!

قاتل ایلیا به میز محاکمه رسید

جغرافیای تنگه گویا است

تا می‌توانید تابوت آماده کنید!

بازنگری در نسخه تأمین مالی دولت

نمره‌ها به چه کسی تعلق می‌گیرد؟!

صلح می‌خواهید باید بجنگید!

خیانت به سلامت با لاغری آمپولی 

امضای ۴ موافقت‌نامه و یادداشت‌تفاهم همکاری میان جمهوری اسلامی ایران و عراق

شنیده شدن صدای انفجار در غرب شیراز

تقویت تأمین مالی راهکار رونق بازار مسکن

بسته شدن مرز عبدلی کویت پس از انفجار در گذرگاه مرزی با عراق

سلطه اسپانیا بر جوایز فردی/ رودری بهترین بازیکن جام جهانی شد

محکومیت صدور مجوز استفاده آمریکا از پایگاه‌های انگلیس علیه ایران

مزاحمت ترامپ برای تماشاگران فینال جام جهانی/ تدابیر امنیتی بی‌سابقه و صف‌های ۲ ساعته!

تخلیه پایگاه‌های عربی زیر آتش ایران 

صمت و بانک مرکزی وزن‌کشی نکنند 

«فریب مذاکره» تحلیل روانشناختی دارد

حدود یک میلیون نفر همچنان از اعتبار کالابرگ تیرماه استفاده نکرده‌اند

استقبال رسمی پزشکیان از نخست‌وزیر عراق

 نگرانی امریکا از گسترش جبهه جدید در دریای سرخ

ملل عرب پراکنده شدند یهود فلسطین را وطن خود کرد 

لاروخا شایسته قهرمانی 

قیمت طلا و سکه امروز یک مرداد؛ سکه در مرز ۱۸۹ میلیون تومان

مرگ دروغین برای فریب طلبکاران + گفت‌وگو با متهم

۵۹۲ مصدوم و ۵۳ شهید بر اثر حملات دشمن آمریکایی به مناطقی از کشور

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
رتبه ۳ آزمون دکترا در امتحان شهادت قبول شد 
گفت‌وگو با پدر یکی از شهدای جنگ رمضان/ آرزوی پسرم نابودی دشمنان ایران بود
گفت‌وگو با دکتر صفرنژاد/ تمدن ایران، اندوه را به ارزش ژئوپلتیکی تبدیل می‌کند
سایه‌های یک ذهن ناآرام بر دیپلماسی جهانی
گفت‌وگو با دکتر حقانی/ عظمت تشییع او را هیچ دوربینی نمی‌تواند روایت کند
ایران چگونه گره اتصال پایگاه‌های آمریکا را کور کرد؟
از آیت‌الله بهجت(ره) درباب نماز‌/ اصلاح امور انسان به اصلاح نماز است
گفت‌وگو با همسر شهید هاشمی/ حاج علی یک فرمانده پیشرو بود
«تنگه هرمز را بدهیم برود» باز هم امریکا از تنگه نمی‌رود!
سیاسی‌کاری نمی‌کردند ایران فرصت صعود داشت
یادبود‌های رهبر شهید از چهارمین زندان/ برخی دوستان از ترس ساواک مراوده با مرا ترک گفتند
خوانشی از پیامد‌های تربیتی شهادت رهبر انقلاب/ رسیدن تربیت نسل نو از روایت به واقعیت
نمره‌ها به چه کسی تعلق می‌گیرد؟!
دوران پهلوی و خانه‌هایی که سیاه بود 
«فریب مذاکره» تحلیل روانشناختی دارد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار