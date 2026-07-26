۸۵هزار طرح اشتغالزایی با تسهیلات برکت در مناطق محروم

جوان آنلاین: ایجاد شغل در روستاها و مناطق محروم، سالهاست که به یکی از مهمترین محورهای توسعه متوازن در کشور تبدیل شده است، مسیری که میتواند هم مانع مهاجرت از روستاها شود و هم ظرفیتهای محلی را به ثروت و پایداری اقتصادی بدل کند. در این میان، توجه به کسبوکارهای خرد، خانگی و کوچک، بهویژه در استانهای کمتر برخوردار، نقشی تعیینکننده در رونق معیشت خانوارها دارد. تازهترین آمارها از عملکرد بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام نشان میدهد در سال ۱۴۰۴، با تخصیص ۱۲۵هزارو۵۶۱ میلیارد ریال تسهیلات قرضالحسنه، بیش از ۸۵هزار طرح اشتغالزایی در سراسر کشور اجرا شده. طرحهایی که بخش قابل توجهی از آنها در روستاها، محلههای کمبرخوردار و مناطق محروم به ثمر نشستهاند.
در روزگاری که اشتغال، مهمترین مطالبه بسیاری از خانوادهها در شهرها و روستاهاست، حمایت از مشاغل خرد و خانگی بیش از گذشته معنا پیدا میکند. این مشاغل، اگرچه کوچک به نظر میرسند، اما در عمل میتوانند ستون معیشت خانوارها باشند و در بسیاری از مناطق کمبرخوردار، چراغ زندگی و امید را روشن نگه دارند. از همین رو، هر طرحی که به تقویت این بخش کمک کند، در واقع به پایداری اجتماعی و اقتصادی کشور یاری رسانده است.
مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام با تشریح تازهترین عملکرد این نهاد در حوزه اشتغالزایی، از اجرای گسترده طرحهای کارآفرینی در مناطق محروم خبر داده و میگوید: «در سال ۱۴۰۴، تعداد ۸۵هزارو۳۲۱ طرح کسبوکار خرد، کوچک و متوسط در مناطق محروم کشور مورد حمایت قرار گرفت. این طرحها در ۳۱استان، ۴۵۱شهرستان، ۳۸۵محله کمبرخوردار و ۴هزارو۳۵۳ روستای کشور اجرایی شدهاند و همین گستردگی نشان میدهد؛ نگاه ما تنها معطوف به مراکز استانها یا شهرهای بزرگ نیست، بلکه تمرکز اصلی بر نقاطی است که بیش از دیگر مناطق به حمایت نیاز دارند.»
سید امیرحسین مدنی با اشاره به حجم منابع اختصاص یافته برای این طرحها میافزاید: «برای اجرای این تعداد طرح اشتغالزایی، در مجموع ۱۲۵هزار و ۵۶۱ میلیارد ریال منابع مالی در قالب تسهیلات قرضالحسنه تخصیص یافته است. این اقدام با اتکا به حمایتهای ستاد اجرایی فرمان امام و همکاری دستگاههای اجرایی و نهادهای حمایتی انجام شده و توانسته گامهای مؤثری در توسعه اشتغال مناطق محروم بردارد.»
این مسئول با تأکید بر سهم ستاد اجرایی فرمان امام در تأمین منابع این حوزه اظهار میکند: «تأمین ۴۷ درصد از منابع حوزه از سوی توسط ستاد اجرایی، در سالهای اخیر اقدامی کمسابقه بوده است. این عدد بهخوبی نشان میدهد توجه به توسعه اشتغال، بهویژه در میان محرومان و مستضعفان، برای ما یک اولویت جدی و راهبردی است.»
آنگونه که مدیرعامل بنیاد برکت توضیح میدهد، بخش مهمی از این حمایتها به مشاغل خرد و خانگی اختصاص داشته است، همان بخشهایی که در روستاها و مناطق کمبرخوردار میتوانند با کمترین هزینه، بیشترین اثر را بر معیشت مردم بگذارند.
مدنی توضیح میدهد که در سال ۱۴۰۴ از ۳۱۷ طرح بنگاهی، ۲هزارو۸۳۷ طرح کارگاهی و ۸۲هزارو۱۶۷ طرح خرد و خانگی حمایت شده است. مجموع این اقدامات منجر به ایجاد یا پایدارسازی بیش از ۱۲۴هزار فرصت شغلی در سراسر کشور شده است. این آمار نشان میدهد؛ مشاغل خرد و خانگی سهم مهمی در نقشه اشتغالزایی کشور دارند.
جریان پایدار اقتصادی در مناطق محروم
مدیرعامل بنیاد برکت از رویکرد بنیاد برکت در توسعه زنجیرههای ارزش سخن گفته و با بیان اینکه در سال گذشته حمایت از زنجیرههای ملی و منطقهای به عنوان یکی از برنامههای اصلی در دستور کار قرار گرفت، ادامه میدهد: «در این چارچوب، چهار زنجیره ملی شامل گیاهان دارویی، کشت گلخانهای، کشت پنبه و پرورش میگو اجرایی شده است. همچنین ۶۶زنجیره منطقهای شناسایی شده که از جمله آنها میتوان به توسعه باغات زیتون، توسعه کشت زعفران، زنجیره آبزیان و تولید خوراک دام و طیور اشاره کرد.»
او میافزاید: «برای این زنجیرههای منطقهای، اعتباری معادل ۲۳هزارمیلیاردریال در نظر گرفته شده و روند حمایت از آنها در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت. هدف ما این است که اشتغال فقط در حد ایجاد یک شغل موقت باقی نماند، بلکه با اتصال تولید، تأمین مالی و بازار، به یک جریان پایدار اقتصادی در مناطق محروم تبدیل شود.»
مدیرعامل بنیاد برکت با اشاره به استفاده از شیوههای نوین تأمین مالی نیز میگوید: «توجه به ابزارهای نوین مالی و حمایت چندوجهی از فعالان اقتصادی، از الزامات شکلدهی زیستبوم اشتغال کشور است. بر همین اساس، در سال گذشته از ابزارهایی نظیر تأمین مالی جمعی، تأمین مالی زنجیرهای و کشاورزی قراردادی بهره گرفتیم و بنیاد برکت به نخستین نهاد حمایتی کشور در استفاده از این ابزارها تبدیل شد.»
مدنی همچنین بر اهمیت توسعه بازار برای تولیدکنندگان محلی تأکید کرده و میگوید: «یکی از راهبردهای مهم ما، عرضه مستقیم محصولات تولیدکنندگان مناطق محروم است. در همین چارچوب، ۱۵نمایشگاه در ۱۵استان کشور برگزار شد که با مشارکت بیش از هزارو۸۹۰ کارآفرین همراه بود. در این نمایشگاهها، بیش از ۲۲۶هزارو۵۰۰ نفر بازدید کردند و هزارو۲۵۸ میلیارد ریال از محصولات روستایی و تولیدات کسبوکارهای تحت حمایت بنیاد برکت به فروش رسید.»
این مسئول تأکید میکند: «بنیاد برکت در سالجاری نیز با قوت و جدیت، مسئله اشتغال را به عنوان یکی از ارکان اصلی توانمندسازی جوامع محلی دنبال خواهد کرد. باور ما این است که هر شغل در یک روستا یا منطقه محروم، تنها یک فرصت اقتصادی نیست، بلکه گامی در مسیر حفظ کرامت، تقویت امید و تثبیت زندگی در همان منطقه است.»