جدیدترین آمار شهدا و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به غزه

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که طی ۴۸ ساعت گذشته، پیکر ۶ شهید و ۳۷ مجروح به بیمارستان‌های این منطقه منتقل شده‌اند.

جوان آنلاین: وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که طی ۴۸ ساعت گذشته، پیکر ۶ شهید و ۳۷ مجروح به بیمارستان‌های این منطقه منتقل شده‌اند.

از مجموع شهدا، ۴ نفر به ‌تازگی و ۲ نفر نیز بر اثر شدت جراحات قبلی به شهادت رسیده‌اند.

شماری از قربانیان همچنان زیر آوار و در معابر باقی مانده‌اند و نیروهای امدادی تاکنون امکان دسترسی به آنان را پیدا نکرده‌اند.

وزارت بهداشت غزه اشاره کرد که از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر تاکنون، یک ‌هزار و ۱۹۱ فلسطینی شهید و ۳ هزار و ۸۵۳ نفر مجروح شده‌اند. همچنین پیکر ۸۰۳ شهید از زیر آوار بیرون کشیده شده است.

براساس بیانیه وزارت بهداشت فلسطین در غزه، از آغاز حملات رژیم صهیونیستی در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ نیز، شمار شهدای نوار غزه به ۷۳ هزار و ۳۱۷ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۳ هزار و ۹۶۱ نفر افزایش یافته است.