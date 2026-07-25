کد خبر: 1370719
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تاریخ انتشار: ۰۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۴۸
بين‌الملل » اخبار كلی

پس از مواضع ضدصهیونیستی؛ سفیر اسرائیل در سازمان ملل شهردار نیویورک را تهدید کرد

اسرائیل دنی دانون، سفیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل، در واکنش به مواضع زهران ممدانی، شهردار نیویورک، درباره بنیامین نتانیاهو و حمایت از اجرای حکم بازداشت وی، با انتشار پیامی او را به برکناری تهدید کرد.

جوان آنلاین: دنی دانون در پیامی تهدیدآمیز به شهردار نیویورک نوشت: «استفاده از اسرائیل به‌عنوان یک سلاح سیاسی، هیچ‌کس را از پاسخگویی مصون نخواهد کرد.»

این موضع‌گیری پس از آن مطرح شد که زهران ممدانی، شهردار نیویورک، در پیامی ویدئویی که روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی «ایکس» منتشر کرد، نتانیاهو را «جنایتکار جنگی» و مسوول «نسل‌کشی وحشتناک مردم فلسطین» توصیف کرد.

ممدانی با اشاره به تلفات گسترده جنگ غزه، نتانیاهو را مسوول کشته شدن ده‌ها هزار فلسطینی، حمله به بیمارستان‌ها و جلوگیری از ورود غذا و کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه دانست و تأکید کرد که آمریکا نیز به دلیل تأمین تسلیحات مورد استفاده در این جنگ، مسوولیت دارد.

شهردار نیویورک همچنین با اشاره به حکم بازداشت صادر شده از سوی دیوان کیفری بین‌المللی علیه نتانیاهو گفت که اگرچه به‌طور مستقل اختیار اجرای این حکم را ندارد، اما دولت فدرال آمریکا باید به دیوان کیفری بین‌المللی بپیوندد و حکم بازداشت نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی را اجرا کند.

وی تصریح کرد: «نتانیاهو و هیچ جنایتکار جنگی دیگری در شهر نیویورک پذیرفته نیستند.»

ممدانی پیش‌تر نیز در گفت‌وگو با روزنامه «نیویورک‌تایمز» گفته بود در حال بررسی با مقام‌های ذی‌ربط است که آیا در صورت حضور نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر (شهریور)، امکان اجرای حکم دیوان کیفری بین‌المللی وجود دارد یا خیر.

او در جریان مبارزات انتخاباتی شهرداری نیز اعلام کرده بود که در صورت فراهم بودن شرایط قانونی، به حکم دیوان کیفری بین‌المللی برای پیگیری بازداشت نخست‌وزیر و وزیر جنگ وقت رژیم صهیونیستی احترام خواهد گذاشت.

با این حال، کشورهای عضو دیوان کیفری بین‌المللی روز جمعه با ۸۲ رأی موافق از مجموع ۱۲۵ عضو، به برکناری کریم خان از سمت دادستانی دیوان کیفری بین‌المللی رأی دادند. این رأی پس از فضاسازی رسانه‌ای رژیم صهیونیستی و طرح ادعاهایی علیه وی صادر شد. کریم خان تمامی اتهامات را رد کرده و وکلای او روند منتهی به این رأی‌گیری را غیرقانونی، از نظر رویه‌ای ناعادلانه و فاقد مستندات کافی توصیف کرده‌اند.

برکناری خان در شرایطی صورت گرفت که لاهه در سال ۲۰۲۴ حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، و یوآو گالانت، وزیر جنگ وقت این رژیم، را به اتهام ارتکاب جنایت جنگی در جریان جنگ غزه صادر کره بودت.

برچسب ها: اسرائیل ، نتانیاهو ، نیویورک
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