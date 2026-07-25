جوان آنلاین: «ابو مهدی الجعفری» سخنگوی «سرایا اولیاء الدم» از گروههای مقاومت اسلامی عراق همزمان با آغاز حرکت کاروانهای زائران به سوی حرم امام حسین (ع)، با ادای احترام به زائران و خادمان موکبهای حسینی، بیانیهای صادر کرد.
به گزارش ایسنا، در این بیانیه آمده است که نیروهای این گروه از ایمان، استقامت و شجاعتی برخوردارند که هیچ تهدیدی اراده آنها را در دفاع از دین، وطن و مقدسات سست نمیکند.
وی تاکید کرد که این گروه هرگز عملیاتی را که انجام نداده به خود نسبت نمیدهد و مسئولیت هیچ اقدامی را که انجام داده، انکار نمیکند و مواضع و بیانیههایش همواره شفاف و صریح بوده است.
سخنگوی سرایا اولیاء الدم همچنین گزارشهای منتشرشده درباره انجام عملیات نظامی علیه اربیل، کویت یا هر نقطه دیگری در روزهای گذشته را بهطور کامل رد کرد و گفت این گروه طی روزهای اخیر هیچ عملیات نظامی در این مناطق انجام نداده است.
در این بیانیه، انتشار چنین ادعاهایی فاقد هرگونه سند و مدرک توصیف و تاکید شده است: ترویج این اخبار در راستای دستورکارهایی صورت میگیرد که هدف آن ایجاد آشفتگی، اختلاط واقعیتها و برهم زدن فضای رسانهای است.
این گروه در ادامه تأکید کرد که وابسته به هیچ جریان یا طرف دیگری نیست و پوششی برای هیچ گروه یا سازمانی به شمار نمیرود و تنها بر اساس تکلیف شرعی، ملی و انسانی خود عمل میکند.
این بیانیه پس از آن صادر شد که طی روزهای گذشته و در پی حمله پهپادی به گذرگاه مرزی العبدلی میان عراق و کویت برخی منابع رسانهای تلاش کردند تا این عملیات را به سرایا اولیاء الدم عراق نسبت دهند.