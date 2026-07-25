بیش از ۶۵۰ هزار نفر از مرزهای اربعین خارج شدند/ مشکلی برای تردد زائران در مرزها وجود ندارذ

جوان آنلاین: سردار احمد کرمی‌اسد با تشریح آخرین وضعیت تردد زائران اربعین حسینی اظهار کرد: از آغاز اجرای طرح اربعین تا پایان روز گذشته، بیش از ۶۵۰ هزار نفر از مرزهای شش‌گانه کشور خارج شده‌اند که بیشترین سهم این ترددها مربوط به مرز مهران بوده است.

به گزارش ایسنا، وی افزود: در این مدت، ۳۳۱ هزار نفر از مرز مهران از کشور خارج شده‌اند و این مرز همچنان پرترددترین گذرگاه خروج زائران محسوب می‌شود. پس از آن، مرز شلمچه با ثبت خروج ۲۰۹ هزار نفر در رتبه دوم قرار دارد. همچنین از مرز خسروی نیز تاکنون ۶۵ هزار نفر از زائران عازم عتبات عالیات شده‌اند و سایر مرزهای کشور نیز سهم خود را در تردد زائران داشته‌اند.

رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به روند افزایشی سفرهای اربعین گفت: روز گذشته، بیشترین میزان خروج زائران از ابتدای اجرای طرح اربعین به ثبت رسید؛ به‌گونه‌ای که از مجموع بیش از ۶۵۰ هزار نفر خروجی، تنها در روز گذشته ۲۱۳ هزار نفر از مرزهای کشور خارج شدند که از این تعداد، ۱۱۰ هزار نفر از مرز مهران عبور کردند.

سردار کرمی‌اسد تصریح کرد: این آمار نشان می‌دهد هرچه به ایام اربعین حسینی نزدیک‌تر می‌شویم، میزان حضور هموطنان در محورهای مواصلاتی منتهی به مرزها به شکل قابل توجهی افزایش خواهد یافت و طبیعتاً حجم ترددها نیز روزبه‌روز بیشتر می‌شود.

وی در ادامه به وضعیت حوادث ترافیکی مرتبط با زائران اشاره کرد و گفت: از ابتدای اجرای طرح اربعین تاکنون، در مجموع ۱۷ نفر از زائران در حوادث رانندگی مصدوم شده‌اند که عمده این حوادث ناشی از واژگونی خودروها بوده است. این حوادث در محورهای استان‌های ایلام، کرمانشاه، اصفهان و لرستان رخ داده و صرفاً به دلیل اینکه این افراد زائر اربعین بوده‌اند، در آمار طرح اربعین ثبت شده‌اند.

رئیس پلیس راه راهور فراجا افزود: سال گذشته در همین بازه زمانی حدود ۵ نفر از زائران در حوادث رانندگی جان خود را از دست داده بودند، اما خوشبختانه امسال تا امروز هیچ حادثه فوتی برای زائران اربعین ثبت نشده و تنها همین ۱۷ مورد مصدومیت گزارش شده است.

سردار کرمی‌اسد با بیان اینکه نگرانی اصلی پلیس در ایام اربعین، خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان در سفرهای طولانی است، اظهار کرد: با توجه به گرمای هوا و شرایط خاص حاکم بر جاده‌ها، بسیاری از سفرها در ساعات پایانی روز و شب انجام می‌شود. از رانندگان درخواست می‌کنیم به گونه‌ای رانندگی کنند که خستگی بر آنان غلبه نکند و حتماً از ظرفیت توقفگاه‌ها، استراحتگاه‌ها و موکب‌های مستقر در مسیر برای استراحت استفاده کنند تا بدون هیچ مشکلی به مسیر خود ادامه دهند.

وی همچنین از کاهش چشمگیر آمار تصادفات در استان‌های هدف اربعین خبر داد و گفت: در مجموع، در آمار حوادث رانندگی در استان‌های هدف طرح اربعین نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۴۰ درصد کاهش در تعداد جان‌باختگان و ۳۲ درصد کاهش در تعداد مصدومان را نشان می‌دهد که حاصل همکاری دستگاه‌های مسئول، اقدامات زیرساختی و همراهی مردم است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا با تأکید بر آماده بودن زیرساخت‌های جاده‌ای و مرزی خاطرنشان کرد: تمامی سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های مسئول، زیرساخت‌های لازم را برای تردد ایمن زائران فراهم کرده‌اند و در حال حاضر هیچ مشکلی برای تردد امن و روان هموطنان در مسیرهای منتهی به مرزها وجود ندارد.

سردار کرمی‌اسد از زائران خواست تا حد امکان ناوگان حمل‌ونقل عمومی را برای سفر به عتبات عالیات انتخاب کنند و افزود: با توجه به طولانی بودن مسیرها و گرمای هوا، استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی، سفری ایمن‌تر و راحت‌تر را برای زائران فراهم می‌کند.

وی در ادامه بر ضرورت تهیه بلیط رفت و برگشت تأکید کرد و گفت: زائرانی که با وسایل حمل‌ونقل عمومی سفر می‌کنند، حتماً بلیط رفت و برگشت خود را از همان مرزی که قصد خروج از کشور را دارند تهیه کنند تا در زمان بازگشت با مشکل مواجه نشوند و مدیریت بازگشت زائران نیز با نظم و سهولت بیشتری انجام شود.

رئیس پلیس راه راهور فراجا همچنین خطاب به افرادی که قصد استفاده از خودروی شخصی دارند، گفت: پیش از آغاز سفر، سلامت کامل وسیله نقلیه به‌ویژه سیستم خنک کننده خودرو را بررسی کنند، زیرا با توجه به گرمای شدید هوا، عملکرد مناسب سیستم سرمایشی از الزامات سفر در این شرایط است و خودرو باید از هر نظر آمادگی لازم برای طی مسیرهای طولانی را داشته باشد.

در طول مسیر، مأموران پلیس راه، نیروهای امدادی و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان به‌صورت شبانه‌روزی در جاده‌های منتهی به مرزهای کشور حضور دارند و در صورت نیاز، خدمات لازم را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به زائران ارائه خواهند کرد.

سردار کرمی‌اسد بر ضرورت استفاده از پارکینگ‌های پیش‌بینی‌شده در مرزها تأکید کرد و گفت: زائرانی که با خودروی شخصی به مرزها مراجعه می‌کنند، حتماً خودروهای خود را در پارکینگ‌های رسمی و پیش‌بینی‌شده مستقر کنند. این اقدام علاوه بر حفظ امنیت خودرو و سهولت در یافتن آن هنگام بازگشت، نقش مهمی در ساماندهی ترددها و کاهش بار ترافیکی معابر شهرهای مرزی خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: در تمامی مرزهای مهران، شلمچه، چذابه و خسروی، پارکینگ‌های مناسبی برای توقف خودروهای شخصی پیش‌بینی شده و همزمان ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهری نیز برای انتقال زائران از پارکینگ‌ها و پایانه‌ها تا مبادی خروجی مرزها آماده خدمت‌رسانی است؛ بنابراین هیچ جای نگرانی وجود ندارد و زائران می‌توانند با آرامش کامل خودروهای خود را در پارکینگ‌ها متوقف کرده و از طریق اتوبوس‌های شهری به سمت مرزها منتقل شوند.

براساس گزارش سایت پلیس، رئیس پلیس راه راهور فراجا در پایان ابراز امیدواری کرد که با رعایت توصیه‌های پلیس، همکاری زائران و همراهی دستگاه‌های اجرایی، سفرهای اربعین امسال با نهایت ایمنی و بدون حادثه برای همه زائران انجام شود.