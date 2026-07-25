کد خبر: 1370711
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تاریخ انتشار: ۰۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۳۳
بين‌الملل » اخبار كلی

معاریو: نتانیاهو برای نجات از شکست انتخاباتی به دنبال اقدام علیه ایران است

نتانیاهو یک روزنامه اسرائیلی فاش کرد که نخست‌وزیر این رژیم برخلاف ارزیابی نهادهای امنیتی و ارتش، در تلاش است افکار عمومی اسرائیل را برای تشدید دوباره جنگ علیه ایران آماده کند؛ اقدامی که به نوشته این روزنامه، بیش از آنکه ریشه در ملاحظات امنیتی داشته باشد، با اهداف سیاسی و تلاش برای جلوگیری از شکست انتخاباتی پیوند خورده است.

جوان آنلاین: منابع سیاسی اسرائیلی در گفت‌وگو با «بن کسپیت» خبرنگار سیاسی این روزنامه، فاش کردند که بنیامین نتانیاهو همزمان با سقوط چشمگیر محبوبیت خود در نظرسنجی‌ها، می‌کوشد با کشاندن رژیم صهیونیستی به جنگی جدید علیه ایران، شکست احتمالی خود در انتخابات پیش‌رو را به فرصتی برای بقا در قدرت تبدیل کند؛ این در حالی است که نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی به دلیل پیامدهای سنگین چنین رویارویی، با ورود به دور جدیدی از جنگ با تهران مخالف هستند.

به گزارش ایرنا، بر اساس این گزارش، منابع سیاسی در این گفت‌وگو به ادعاهایی اشاره کرده‌اند که بر اساس آن، موساد گفته است ایران هزاران سانتریفیوژ را به یک تأسیسات زیرزمینی در کوه «کُلَنگ» در جنوب تأسیسات هسته‌ای نطنز منتقل کرده است.

معاریو نوشت، نتانیاهو و اطرافیانش در آستانه انتخابات از انتشار این ادعاها برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی، پیش از سفر برنامه‌ریزی‌شده وی به واشنگتن و دیدار با «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا، بهره می‌برند.

این روزنامه همچنین از افزایش شکاف میان منافع نتانیاهو و ترامپ در قبال ایران خبر داد و نوشت: در حالی که ترامپ همچنان درباره ازسرگیری جنگ علیه ایران در حال بررسی و گفت‌وگو است، نتانیاهو تشدید رویارویی با ایران، ترجیحاً با مشارکت مستقیم اسرائیل را به سود خود می‌داند.

این در حالی است که معاریو با استناد به نتایج نظرسنجی منتشر شده روز جمعه نوشت که حزب لیکود در صورت برگزاری انتخابات تنها ۲۰ کرسی کنست را به دست خواهد آورد. به گفته منابع سیاسی، آغاز یک جنگ جدید می‌تواند به تقویت جایگاه نتانیاهو، دست‌کم در داخل حزب لیکود، کمک کند.

در همین ارتباط، یک دیپلمات ارشد اسرائیلی به پایگاه «المانیتور» گفت: «وضعیت عجیب است؛ ترامپ می‌تواند جنگ با ایران را از سر بگیرد اما نمی‌خواهد، در حالی که نتانیاهو می‌خواهد اما نمی‌تواند.»

این گزارش می‌افزاید دفتر نخست‌وزیری رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه نیز در ادامه ادعاهای خود علیه ایران، مدعی شد که موساد طرحی منتسب به ایران برای ترور شماری از مقام‌های ارشد این رژیم را خنثی کرده است.

در همین چارچوب، یک منبع اطلاعاتی اسرائیلی به معاریو گفت که طرح این ادعاها در شرایط کنونی ممکن است با هدف آماده‌سازی افکار عمومی اسرائیل برای توجیه تصمیم احتمالی نتانیاهو جهت بازگشت به جنگ انجام شده باشد.

معاریو همچنین به گزارشی از روزنامه وال‌استریت ژورنال اشاره کرد که مدعی انتقال سانتریفیوژهای ایران به یک تأسیسات زیرزمینی مستحکم شده است که به گفته منابع اطلاعاتی، توانایی اسرائیل برای حمله مؤثر به آن تقریباً وجود ندارد.

این روزنامه در پایان تأکید کرد که مقام‌های ارشد ارتش رژیم صهیونیستی تمایلی به ورود به دور جدیدی از جنگ با ایران ندارند، زیرا هیچ تضمینی برای دستیابی به اهداف نظامی علیه تهران وجود ندارد و در مقابل، اسرائیل با خطر یک پاسخ متقابل گسترده از سوی ایران مواجه خواهد شد.

برچسب ها: نتانیاهو ، اسرائیل ، جنگ ایران و اسرائیل
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