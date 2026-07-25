تشدید حملات اوکراین به روسیه؛ بیش از هزار پهپاد اوکراینی رهگیری و سرنگون شد

با تشدید حملات اوکراین به روسیه، طی شبانه‌روز گذشته یک هزار و ۶۰ پهپاد اوکراینی بر فراز مواضع روسیه رهگیری و سرنگون شدند.در همین حال نیز بیش از یک هزار و ۵۰۰ تن از نیروهای نظامی اوکراین در صحنه نبرد جان خود را از دست دادند.

جوان آنلاین: وزارت دفاع روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور طی ۲۴ ساعت گذشته ۸ بمب هدایت‌شونده هوایی و یک هزار و ۶۰ پهپاد متعلق به نیروهای مسلح اوکراین را منهدم کرده‌ است.

این وزارتخانه خاطرنشان کرد که از آغاز جنگ با اوکراین تاکنون ۶۷۳ فروند هواپیما، ۲۸۴ فروند بالگرد، بیش از ۱۸۹ هزار فروند پهپاد و ۳۰ هزار دستگاه تانک و سایر خودروهای زرهی رزمی منهدم شده‌اند.

تارنمای خبری «کی‌یف ایندیپندنت» نیز در ارتباط با حملات اخیر اوکراین در گزارشی نوشت که حملات گسترده این کشور به انبارهای تجاری و زیر ساخت‌های انرژی روسیه وارد ششمین شب متوالی شده است؛ این بار تأسیسات استان‌های بلگورود و روستوف هدف حمله قرار گرفتند.

مقامات محلی اعلام کردند که در جریان این حملات، یک ساختمان مسکونی، یک خط لوله گاز و چندین تأسیسات تجاری آسیب دیده‌ و چند تن مجروح شده‌اند.

اگرچه نام این تأسیسات اعلام نشد، اما شواهد نشان می‌دهند که این حملات در ادامه سلسله حملات اوکراین به مراکز لجستیکی شرکت بزرگ تجارت الکترونیک وایلدبریز (Wildberries) روسیه صورت گرفته است.

ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین پیشتر ادعا کرده بود که این کشور برد حملات در خاک روسیه را افزایش خواهد داد و پهپادهای جدید اوکراینی مسافتی بیش از سه هزار کیلومتر را پوشش خواهند داد.

به گفته وی، مجتمع دفاعی - صنعتی اوکراین، نیروهای دفاعی و تولید داخلی اوکراین به دنبال کشاندن جنگ به خاک روسیه هستند و این روند را آغاز کرده‌اند.

وی مدعی شد:‌ این اتفاق خواهد افتاد. آنها هر روز به ما حمله می‌کنند، ما هر روز پاسخ خواهیم داد. البته، هر روز تشدید تنش وجود خواهد داشت.

در همین حال نیز گزارش‌ها حاکی از آن است که اگرچه حملات اوکراین به روسیه شدت گرفته است، اما این کشور در صحنه نبرد با روسیه متحمل خسارت جانی شدیدی نیسز شده است؛ تنها در شبانه روز گذشته دست‌کم هزار و ۵۰۰ تن از نیروهای مسلح اوکراین جان خود را از دست داده‌اند.

رئیس جمهور اوکراین به تازگی در مصاحبه‌ای با یک خبرنگار آمریکایی که در رسانه اجتماعی ایکس منتشر شد، اعلام کرد که آتش‌بس احتمالی در کشورش بهتر از جنگ طولانی ۱۰ تا ۲۰ سال دیگر برای رسیدن به پیروزی خواهد بود.

وی گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درک می‌کند که اوکراین به دنبال پایان دادن به جنگ با روسیه است و افزود: پیش از این، بسیاری معتقد بودند که اوکراین نمی‌خواهد به جنگ پایان دهد.

زلنسکی گفت که اوکراین هدف خود برای دستیابی به پیروزی را رها نکرده است، بلکه بر جان انسان‌ها تمرکز دارد.

رئیس جمهوری اوکراین با بیان اینکه اعتماد ترامپ به او «مهم» و «کلیدی» بوده است، گفت: بنابراین اگر فردا بتوانیم جنگ را متوقف کنیم تا آتش‌بس برقرار شود، بهتر از این است که ۱۰ تا ۲۰ سال برای پیروزی بجنگیم و مردم خود را از دست بدهیم.