جوان آنلاین: «عدنان منصور» وزیر خارجه اسبق لبنان که امروز در پنجمین کنفرانس بین المللی ندای الاقصی در کربلا شرکت کرده بود، در سخنرانی خود گفت: تمام سیاستمداران، علما، فعالان، پژوهشگران و اصحاب رسانه به مقابله با رژیم اشغالگر صهیونیستی و کمپین‌های گمراه کننده هدفمند و گسترده اسرائیل در جهان دعوت شده ایم؛ کمپین هایی که تاریخ و حقایق و رویدادهای مرتبط با فلسطین و ملت آن را تحریف می کنند.

به گزارش ایرنا، وی افزود: این کمپین ها را موسسات رسانه ای، آکادمیک، سیاسی و اندیشکده ها و لابی های صهیونیستی موجود در جهان رهبری می کنند و در راستای منافع رژیم اسرائیل فعالیت می کنند. این کمپین ها مساله فلسطین و مقاومت در برابر اشغالگران را بدنام می کنند.

وی افزود: خطرناک ترین اقدامی که امروز رژیم صهیونیستی انجام می دهد، نابود کردن حافظه و هویت تاریخی و وجدانی ملت فلسطین است و اسرائیل مدعی است که کشور فلسطین «سرزمینی خالی از سکنه برای مردمی بدون سرزمین است».

این دیپلمات سابق لبنانی خاطرنشان کرد که رژیم صهیونیستی با پاکسازی نژادی و الحاق و اشغال مناطق باقی مانده فلسطین، به دنبال نسل کشی کامل مردم این کشور و تبدیل کردن فلسطین به یک کشور کاملا یهودی و بعد از آن اشغال سرزمین نیل تا فرات است.

عدنان منصور تاکید کرد: ما در خطرناک ترین مرحله تاریخ امت اسلامی قرار داریم و نیروهای استبداد و سلطه گر غرب که هم پیمان رژیم اسرائیل هستند با تمام قدرت به دنبال تحقق وعده ادعایی توراتی هستند.

این شخصیت لبنانی ادامه داد: فرزندان امت اسلامی و آزادی خواهان جهان و حاکمان و مسوولین کشورهای مختلف اکنون باید با تمام ابزارها با «پروژه ابراهیمی» مقابله کنند و بار دیگر قطب نما را در جهت فلسطین قرار دهند؛ قطب نمایی که در نتیجه سرسپردگی و تسلیم برخی طرف ها در مقابله سلطه گران غرب، مسیرش منحرف شد.