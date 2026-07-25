گزارشگر ویژه سازمان ملل خواستار تحریم تسلیحاتی رژیم صهیونیستی شد

فرانچسکا آلبانیزی خواستار تحریم فوری تسلیحات و توقف تجارت با اسرائیل شد.

جوان آنلاین: فرانچسکا آلبانیزی، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور سرزمین‌های اشغالی فلسطین، روز شنبه حملات اسرائیل علیه غیرنظامیان فلسطینی در سراسر کرانه باختری اشغالی را «قتل عام» توصیف کرد و خواستار تحریم فوری تسلیحات و توقف تجارت با رژیم صهیونیستی شد.

به گزارش مهر، آلبانیزی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «قتل عام علیه غیرنظامیان بی‌دفاع در سراسر کرانه باختری، در حالی که غزه زیر آتش است.»

آلبانیزی گفت: «همین حالا تحریم تسلیحاتی - همین حالا تجارت را متوقف کنید.» او افزود که چنین اقداماتی طبق قوانین بین‌المللی الزامی است.

به گفته وزارت بهداشت فلسطین، چهار فلسطینی روز جمعه در حمله اشغالگران اسرائیلی و نیروهای اسرائیلی به شهر تل شهید شدند.