گزارشگر ویژه سازمان ملل خواستار تحریم تسلیحاتی رژیم صهیونیستی شد

جوان آنلاین: فرانچسکا آلبانیزی، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور سرزمینهای اشغالی فلسطین، روز شنبه حملات اسرائیل علیه غیرنظامیان فلسطینی در سراسر کرانه باختری اشغالی را «قتل عام» توصیف کرد و خواستار تحریم فوری تسلیحات و توقف تجارت با رژیم صهیونیستی شد.
به گزارش مهر، آلبانیزی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «قتل عام علیه غیرنظامیان بیدفاع در سراسر کرانه باختری، در حالی که غزه زیر آتش است.»
آلبانیزی گفت: «همین حالا تحریم تسلیحاتی - همین حالا تجارت را متوقف کنید.» او افزود که چنین اقداماتی طبق قوانین بینالمللی الزامی است.
به گفته وزارت بهداشت فلسطین، چهار فلسطینی روز جمعه در حمله اشغالگران اسرائیلی و نیروهای اسرائیلی به شهر تل شهید شدند.