جوان آنلاین: اوج اعتراضها به تغییرها در کابینه و سیستم نظامی اوکراین از هفته گذشته آغاز شد؛ زمانی که هزاران نفر به خیابانهای کییف آمدند و علاوه بر بازگرداندن میخایلو فدوروف وزیر دفاع پیشین، خواستار برکناری الکساندر سیرسکی فرمانده کل ارتش وقت اوکراین نیز شدند.
معترضان اوکراینی معتقد بودند که سیرسکی جان نظامیان این کشور را نادیده میگیرد و روند نوسازی ارتش را متوقف کرده است.
گزارشها حاکی از آن است حتی پس از آن که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در پی افزایش فشارهای مردمی، سیرسکی را برکنار و میخایلو دراپاتی را جایگزین او کرد، همچنان صدها نفر روز گذشته (جمعه) بار دیگر مقابل دفتر ریاستجمهوری تجمع کردند.
شهروندان در کییف با سر دادن شعار «ایستادهایم، میایستیم و همچنان خواهیم ایستاد» حمایت جدی خود از وزیر دفاع برکنار شده را نشان دادند.
دمیترو کوزیاتینسکی از سازماندهندگان تجمعات اعتراضی و از کهنهسربازان ارتش اوکراین، در گفتوگویی با خبرنگار رویترز اعلام کرد: مردم آمادهاند اعتراضها را «هرچقدر که لازم باشد» ادامه دهند.
کوزیاتینسکی تصریح کرد: ما فدوروف را فقط بهعنوان یک چهره نمادین نمیخواهیم. ما او را بهعنوان یک اصلاحطلب جوان میخواهیم. متأسفانه سمتهایی که رئیسجمهور پیشنهاد داده، نه نفوذ کافی و نه ابزار لازم برای ادامه اصلاحات را دارند.
زلنسکی پیشتر به فدوروف پیشنهاد داده بود که یکی از چند سمت جدید، از جمله معاون نخستوزیر در امور نوآوری دفاعی را بپذیرد.
اما فدوروف ۳۵ ساله، که بسیاری او را عامل اصلاحات در وزارت دفاع میدانند، این پیشنهادها را رد کرد، چرا که به عقیده او هیچیک از این سمتها اختیارات واقعی لازم برای اجرای اصلاحات را در اختیارش قرار نمیدهد.
با وجود اعتراضات مدنی گسترده، زلنسکی هنوز نامزد جدیدی را برای تصدی دائمی وزارت دفاع به پارلمان معرفی نکرده است.
در حال حاضر، یوهنی خمارا که پیشتر سرپرست سازمان امنیت داخلی اوکراین بود، بهعنوان سرپرست وزارت دفاع منصوب شده است.