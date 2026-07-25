آلمان ناوهای جنگی خود را از تنگه هرمز دور کرد

دولت آلمان ۲ فروند شناور نیروی دریایی خود را که برای مشارکت احتمالی در ماموریت بین‌المللی تامین امنیت تنگه هرمز در حالت آماده‌باش قرار داشتند، از خلیج عدن خارج و به دریای مدیترانه منتقل کرد.

جوان آنلاین: دولت آلمان اعلام کرد ۲ شناور نیروی دریایی این کشور شامل مین‌روب «فولدا» و شناور پشتیبانی «موزل» که در هفته‌های گذشته در جیبوتی مستقر بودند، به دستور وزارت دفاع این کشور به شرق دریای مدیترانه منتقل شده‌اند و تا زمان صدور دستور بعدی در آن منطقه باقی خواهند ماند.

این شناورها پس از آغاز تهاجم آمریکا و اسرائیل علیه ایران در اواخر ماه فوریه (اوایل اسفند)، به منظور پشتیبانی احتمالی از یک ماموریت چندملیتی ادعایی برای تامین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز در حالت آماده‌باش قرار گرفته بودند.

کشورهای اروپایی پیش‌تر اعلام کرده بودند اعزام نیرو به چنین ماموریتی تنها در صورتی امکان‌پذیر است که شدت درگیری‌ها به اندازه‌ای کاهش یابد که شناورهای آنها در معرض حملات نظامی قرار نگیرند.

وزارت دفاع آلمان اعلام کرد با ازسرگیری درگیری‌های مستقیم میان ایران و آمریکا، احتمال فراهم شدن شرایط امن برای اجرای چنین ماموریتی بسیار کاهش یافته است.

بر اساس این گزارش، انتقال این شناورها با هماهنگی شرکای بین‌المللی انجام شده است. این ۲ شناور اکنون منتظر خواهند ماند تا در صورت دریافت دستور بازگشت به مبدأ، تحت اسکورت یک ناوشکن مجهز به سامانه پدافند هوایی مسیر خود را ادامه دهند.

سباستین برونس پژوهشگر انجمن سلطنتی علوم دریایی سوئد، با اشاره به این تصمیم گفت ممکن است دونالد ترامپ این اقدام را نشانه کاهش تعهد آلمان در منطقه تلقی کند، اما کشورهای اروپایی به دلیل ابهام در سیاست‌های واشنگتن درباره جنگ و صلح با ایران، این تصمیم را درک خواهند کرد.

وی همچنین دولت آلمان را به اتخاذ سیاست نمادین متهم کرد و گفت اعزام چنین یگان‌های تخصصی بدون روشن بودن شرایط امنیتی، بیشتر جنبه سیاسی دارند.

با این حال، وزارت دفاع آلمان تاکید کرد شناورهای فولدا و موزل همچنان برای مشارکت احتمالی در هرگونه ماموریت آینده در تنگه هرمز در حالت آماده‌باش باقی خواهند ماند و برلین همچنان منتظر نشانه‌های پایدار از آغاز قریب‌الوقوع چنین عملیاتی است.