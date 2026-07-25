سازمان ملل خواهان تحریم تسلیحاتی رژیم صهیونیستی شد

جوان آنلاین: فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اراضی فلسطینی گفت: باید تحریم تسلیحاتی علیه اسرائیل اعمال شده و تجارت با آن فورا متوقف شود؛ شهرک‌نشینان و نظامیان اسرائیلی در حملات کرانه باختری مشارکت دارند و این مسئله محدود به بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و عناصر فاسد نیست.

طبق گزارش آناتولی، آلبانیز گفت: ارتش اسرائیل و شهرک‌نشینان به صورت مشترک مرتکب کشتار غیرنظامیان غیرمسلح در کرانه باختری می‌شوند.

روز جمعه، نتانیاهو و یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهونیستی تصمیم گرفتند روند قانونی کردن کانون‌های شهرک‌سازی موجود و ایجاد کانون‌های جدید در کرانه باختری را پس از کشته شدن یک شهرک‌نشین و یک افسر اسرائیلی و زخمی شدن دو نفر دیگر در تیراندازی نزدیک شهرک «تل» آغاز کنند.

دفتر نتانیاهو در بیانیه‌ای اعلام کرد که این تصمیم‌ها شامل تخریب منزل شهروند فلسطینی‌ است که اسرائیل او را عامل تیراندازی می‌داند، جمع‌آوری سلاح از روستاهای فلسطینی، لغو مجوزهای کار ساکنان آن‌ها و اجرای عملیات نظامی گسترده در این مناطق می‌شود.

همچنین بر اساس این تصمیم‌ها، به ارتش اسرائیل «آزادی عمل» در شهرها و شهرک‌های کرانه باختری داده شده است؛ اقدامی که در بیانیه مذکور با ادعای مقابله با «تروریسم» توجیه شده است.

شهرک‌های صهیونیست‌نشین در کرانه باختری، از جمله قدس شرقی، بر اساس قوانین بین‌المللی غیرقانونی به شمار می‌روند و کانون‌های شهرک‌سازی فاقد مجوز نیز پیش از آنکه کابینه رژیم صهیونیستی برای قانونی کردن برخی از آن‌ها به‌صورت عطف به ماسبق اقدام کند، حتی بر اساس قوانین داخلی اسرائیل نیز غیرقانونی محسوب می‌شوند.

این تصمیم‌ها پس از حوادثی در شهرک «تل» اتخاذ شد که طی آن چهار فلسطینی شهید و چهار نفر دیگر، از جمله سه تن با جراحات وخیم، در پی حمله شهرک‌نشینان تحت حمایت ارتش رژیم اشغالگر به این شهرک زخمی شدند.