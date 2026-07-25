کد خبر: 1370695
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تاریخ انتشار: ۰۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۱۵
بين‌الملل » اخبار كلی

وال استریت ژورنال: ترامپ از جنگ با ایران ناامید شده است

ترامپ روزنامه وال استریت ژورنال با اشاره به جنگ‌طلبی‌های دولت واشنگتن و تجاوزات ارتش ایالات متحده علیه ایران تصریح کرد: دونالد ترامپ خسته شده و در حال از دست دادن صبر خود درخصوص جنگ با ایران است، جنگی که پایان روشنی برای آن متصور نیست.

جوان آنلاین: مقامات دولت آمریکا و برخی نزدیکان دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده می‌گویند، در حالی که جنگ علیه ایران وارد پنجمین ماه خود می‌شود، ترامپ به طور فزاینده‌ای از این موضوع ناامید شده است که جنگی که زمانی فکر می‌کرد ظرف چند هفته تمام می‌شود، بدون هیچ پایانی ادامه یافته است.

به گزارش ایسنا، برخی از مشاوران ترامپ اکنون نگرانند که این جنگ که منجر به افزایش قیمت‌ها، کاهش میزان محبوبیت او و مرگ دست‌کم ۱۷ نظامی آمریکایی شده است، ریاست جمهوری ترامپ را تحلیل می‌برد و به چشم‌اندازهای از قبل مبهم جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای آینده آسیب می‌رساند.

ترامپ در ماه آوریل پس از تهدید به پایان دادن به «تمدن» ایران، آتش‌بس را پذیرفت. در ماه ژوئن، او گفت که ایالات متحده و ایران تفاهم‌نامه‌ای برای بازگشایی تنگه هرمز امضا کرده‌اند اما دوره‌های کوتاه آرامش به سرعت جای خود را به ادامه جنگ داد.

در حالی که ارتش تروریستی ایالات متحده در ۱۳ روز گذشته به تجاوزاتش علیه کشورمان ادامه داده و مفاد آتش‌بس را نقض کرده، افراد آشنا از بحث‌های داخلی در آمریکا می‌گویند که رئیس‌جمهور آمریکا در روزهای اخیر نسبت به اینکه مذاکرات با ایران بتواند صلحی پایدار ایجاد کند، تردید بیشتری پیدا کرده است. همچنین یک مقام ارشد دولت گفت که رئیس جمهور به جز ادامه حملات، گزینه‌های خوب کمی می‌بیند.

اما ایران توانسته است در برابر موج‌های قبلی حملات هوایی متجاوزانه تاب بیاورد و یک کارزار نظامی مداوم ایالات متحده، خطر فرسایش بیشتر ذخایر مهمات و حمایت عمومی از ترامپ را به همراه دارد.

به نوشته وال استریت ژورنال، این جنگ تنش‌ها با رژیم صهیونیستی، نزدیک‌ترین شریک ترامپ در این نبرد را نیز تشدید کرده است. یک مقام ارشد دولتی گفت که ترامپ از بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی ابراز ناامیدی کرده و گاهی به دستیارانش گفته است که نمی‌خواهد با او صحبت کند اما ترامپ در نهایت موافقت کرد که طی روزهای آینده، در حالی که نتانیاهو برای شرکت در مراسم تشییع جنازه سناتور لیندسی گراهام به واشنگتن می‌رود، با او دیدار کند.

این جنگ همچنین برای رئیس‌جمهور آمریکا و برخی از مشاوران ارشد او هزینه شخصی داشته است.

روزنامه آمریکایی افزود: این جنگ، ائتلاف محافظه‌کاران را که زمانی ترامپ بر آن تسلط آهنین داشت، دچار شکاف کرده و برخی از جمهوری‌خواهان نزدیک به کاخ سفید را نگران کرده است. لورا اینگراهام، مجری فاکس نیوز و از متحدان قدیمی ترامپ از تریبون‌های خود برای ابراز نگرانی در مورد چگونگی تأثیر جنگ بر جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ نوامبر استفاده کرده‌اند. او روز دوشنبه گفت که «زمان در حال گذر» و نزدیک شدن به انتخابات میان‌دوره‌ای است.

استیو بنن، مشاور قدیمی ترامپ نیز گفت: نتانیاهو ما را به یک درگیری وحشتناک پر از دروغ سوق داده است. مردم می‌توانند با چشمان خود ببینند که چه اتفاقی می‌افتد.

دراین میان، دستیاران ارشد کاخ سفید در تلاشند تا به اقتصاد توجه کنند. ترامپ هفته پیش پس از شرکت در مراسم انتقال جنازه چهار سرباز آمریکایی که اخیراً در اردن و عراق در نتیجه عملیات‌های ایران علیه منافع و پایگاه‌های آمریکا در منطقه کشته شدند، به جورجیا سفر کرد و در آنجا از ابتکاراتی مانند «حساب‌های جدید ترامپ برای کمک به والدین در پس‌انداز برای آینده فرزندانشان» و رسیدگی به هزینه‌های بالا رونمایی کرد.

به گفته افراد آشنا با این موضوع، ترامپ در جلسه‌ای در دفتر بیضی شکل در ماه ژوئن به مشاوران خود گفت که آنها باید به خرده‌فروشان بنزین و شرکت‌های نفتی فشار بیاورند تا قیمت‌ها را کاهش دهند و این شرکت‌ها باید به خاطر همه کارهایی که او برایشان انجام داده است، این کار را انجام دهند.

دستیاران او مجموعه‌ای از جلسات را برای بحث در مورد راه‌های کاهش قیمت بنزین قبل از انتخابات میان‌دوره‌ای تشکیل داده‌اند. به گفته افرادی که با او صحبت کرده‌اند، ترامپ کمتر از مشاوران و جمهوری‌خواهان کنگره بر پیامدهای میان‌دوره‌ای جنگ تمرکز دارد.

به گفته فردی آشنا با دیدگاه‌های ترامپ، او به طور خصوصی و آشکارا به دیدگاه خود مبنی بر اینکه ایران نباید بتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد، پایبند مانده است و به گفته فردی آشنا با دیدگاه‌هایش، او در محافل مدعی شده که فکر می‌کند، می‌تواند از طریق بمباران اراده ایرانیان را در هم بشکند!

برچسب ها: ترامپ ، جنگ علیه ایران ، تجاوز نظامی آمریکا
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