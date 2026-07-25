جوان آنلاین: مهدی صداقتی، مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران با بیان اینکه امروز -سوم مردادماه سال ۱۴۰۵ - همزمان با دویست و بیست و دومین پویش امید و افتخار شهرداری تهران مراسم رسمی افتتاح هفت پروژه عمرانی شهر تهران برگزار می شود، افزود: این مراسم با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران و مدیران شهری صورت می گیرد.

به گزارش مهر، صداقتی با اشاره به تسریع عملیات اجرایی پروژه های عمرانی از اردیبهشت ماه امسال، از بهره برداری هفت پروژه اثرگذار در شهر تهران خبر داد و افزود: تا کنون چهار پروژه رفع گلوگاه ترافیکی بزرگراه شهید همت در تقاطع با خیابان ولیعصر(عج)، زیرگذر بزرگراه شهید حکیم در تقاطع با بلوار تعاون، پل غیرهمسطح شریعتی در منتهی‌الیه غربی بزرگراه شهید خرازی و گام نخست تقاطع غیرهمسطح شهرآفتاب با آزادراه تهران- قم زیر بار ترافیک رفته است.

وی تاکید کرد: این چهار پروژه متعاقب تکمیل و آماده سازی در تیرماه امسال بدون برگزاری مراسم رسمی به بهره برداری رسید.

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران در تشریح جزییات این پروژه ها گفت: اجرای یک دستگاه پل به موازات پل قدیمی خیابان ولیعصر در باند جنوبی بزرگراه شهید همت به منظور رفع گلوگاه ترافیکی این محدوده، اجرای زیرگذر بزرگراه شهید حکیم به منظور هدایت ترافیک به سطح زیرین و آزادسازی فضای روسطحی جهت تکمیل دسترسی های بلوار تعاون در آینده نزدیک، اجرای پل بیمارستان شریعتی نوین در منتهی الیه غربی تهران جهت بهبود دسترسی های منطقه ۲۲ و اجرای گام نخست تقاطع غیرهمسطح شهرآفتاب با آزادراه تهران- قم شامل تندرو و کندروی جنوبی آزادراه در این محدوده و اجرای دو راستگرد با هدف بهبود دسترسی های ساکنان شهر کهریزک از پروژه های به ثمر نشسته در ماه گذشته است.

صداقتی اظهار داشت: سه پروژه پل دسترسی شرق به شرق تقاطع بزرگراه های شهید نواب و شهید تندگویان، پل اتصال روددره فرحزاد در محل بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی و زیرگذر میدان سپاه نیز امروز طی مراسم رسمی به بهره برداری می رسد و به کارنامه فعالیت های عمرانی مدیران شهری دوره ششم اضافه می شود.

وی ادامه داد: دوربرگردان قدیمی تقاطع بزرگراه های نواب-تندگویان به دلیل اجرای پروژه سه سطحی این تقاطع، جمع آوری و امسال این دوربرگردان در جای مناسب خود اجرایی شد. دوربرگردان جدید به طول ۴۰۰ متر با عرشه ای به طول ۲۲ متر از روی سقف زیرگذر بزرگراه تندگویان عبور می کند و بهبود دسترسی ساکنان جوادیه به میدان بهمن را در پی دارد.

صداقتی خاطرنشان کرد: پل اتصال روددره فرحزاد به طول ۲۲۴ متر با عرشه ای به طول ۶۵ متر در راستای طرح سرزندگی با کاربری عبور عابرپیاده، دوچرخه و اسکوتر در تقاطع بزرگراه هاشمی رفسنجانی با بزرگراه یادگار امام اجرا شد.

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران گفت: زیرگذر میدان سپاه یک دسترسی زیرسطحی به طول ۵۵۰ متر با عرشه ای به طول ۲۴۲ متر است که اجرای آن به دلیل مجاورت با ترافیک بالا و تاسیسات زیرزمینی متعدد به طول انجامید. این دسترسی که خیابان خواجه نصیر را به ابتدای مسیر جنوب به شمال بزرگراه صیادشیرازی متصل می کند، بخشی از تداخل و گره ترافیکی میدان سپاه را کاهش خواهد داد.

کاهش حدود ۵۷ کیلومتر پیمایش اضافی

صداقتی کاهش حدود ۵۷ کیلومتر پیمایش اضافی، ایمن سازی و روانسازی ترافیکی و بهبود دسترسی ها را از جمله آثار اجرای این پروژه ها برشمرد.

وی معارضین ملکی این پروژه ها را شامل اراضی نظامی و تعاونی مسکن شهرداری تهران اعلام کرد و لوله های آب، گاز و فاضلاب، تیر برق فشار قوی، تیرهای روشنایی فلزی و بتنی، کابل های برق فشار متوسط و فشار قوی، کانال آب، کانال مخابرات، فیبرنوری و دکل دوربین نظارتی را از معارضین تاسیساتی دانست.

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران در خصوص مجموع احجام اجرایی گفت: ۴۵۵۳۰۰ مترمکعب خاکبرداری، ۶۵۵۰۰ مترمکعب خاکریزی، ۷۶۱۰۷ مترمکعب سنگ لاشه، ۳۱۲۰۰ مترمکعب قلوه ریزی، ۸۱۶۰۰ مترمکعب بتن ریزی، ۳۵۶۷۰ مترمربع قالب بندی، ۴۷۰۰ تن آرماتوربندی، ۲۶۵۱۰ مترطول جدولکاری، ۸۹۰۰ مترطول پیاده روسازی، ۳۷۸ تن هندریل، ۳۶۰۰۰ تن آسفالت، ۳۳۴ پایه روشنایی، ۷۳۴ حلقه شمع، ۳۰عدد تابلو هدایت مسیر و ۱۱۱۵۵مترطول نیوجرسی در این هفت پروژه اجرا شده است.

صداقتی مجموع هزینه اجرای هفت پروژه عمرانی را ۳ همت اعلام کرد.