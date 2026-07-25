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تاریخ انتشار: ۰۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۷
جامعه » اخبار كلی

اعزام ۴۷۴ معلم برگزیده به مدارس خارج از کشور

سلیمی رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور از اعزام معلمان به مدارس خارج از کشور خبر داد و گفت: این مأموریت فرصتی ویژه برای نمایندگی فرهنگی ایران و حفظ اعتبار جمهوری اسلامی است.

جوان آنلاین: محمد سلیمی رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور، با حضور در رویداد مصاحبه حضوری فرهنگیان متقاضی اعزام به خارج از کشور، از روند برگزاری این رویداد، بازدید کرد و بر اهمیت جایگاه معلمان به عنوان نمایندگان فرهنگی نظام در عرصه های بین المللی تأکید کرد.

به گزارش مهر، این رویداد که به همت معاونت امور مدارس و اداره اعزام و ساماندهی نیروی انسانی مرکز امور بین الملل و با میزبانی مجتمع بین الملل پسران تهران در دو روز متوالی برگزار شد، فرصتی بود تا ضمن ارزیابی نهایی برگزیدگان، الزامات و حساسیتهای مأموریت های برون مرزی تبیین شود.

محمد سلیمی در این دیدار ضمن تبریک به داوطلبان برگزیده، عبور از مراحل سختگیرانه آزمون کتبی و ارزیابیهای تکمیلی را تنها بخشی از مسیر دانست و تصریح کرد: فریند گزینش و ارزیابی صلاحیتها تا آخرین لحظه پیش از اعزام و حتی در حین مأموریت ادامه دارد. داوطلبان باید بدانند که ارزیابی نهایی تنها محدود به دانش علمی نیست؛ بلکه نحوه تعامل، پوشش، فن بیان و مؤلفههای رفتاری آنان در محیطهای حساس بینالمللی توسط کارشناسان مجرب زیر ذرهبین قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه سرنوشت اعزام نهایی داوطلبان به نتیجه فرایند انتخاب که فراتر از آزمون‌های معمول هستند، وابسته است، افزود: نیروهای منتخب باید همواره آمادگی خود را برای نمایندگی شایسته جمهوری اسلامی ایران حفظ کنند.

رئیس مرکز امور بین الملل با اشاره به نقش معلمان به عنوان سفیران فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بر حساسیتهای سیاسی و بین المللی مأموریت های خارج از کشور تأکید کرد و تصریح کرد: در فضای بین الملل، کوچکترین ناهنجاری رفتاری میتواند بازتابی گسترده داشته باشد. عملکرد معلمان در خارج از کشور اغلب بر اساس روایتها و گزارشهای دریافتی ارزیابی میشود؛ لذا رعایت دقیق پروتکلهای رفتاری و انضباطی برای حفظ جایگاه کشور و استمرار همکاری، الزامی است.

در بخش دیگری از این نشست، موضوع ضوابط اجرایی و مدت زمان مأموریت مورد بحث قرار گرفت و سلیمی با شفاف‌سازی درباره رویکردهای نظارتی گفت: «مأموریت اولیه اعزام به مدارس خارج از کشور یکساله است و تمدید آن برای سال دوم، کاملاً وابسته به عملکرد، انطباق با شرایط مأموریت و ارزیابیهای کیفی مستمر خواهد بود.

رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور با اشاره به سطح بالای رقابت در این دوره، اعلام کرد: از میان ۱۵ هزار متقاضی شرکت کننده در فراخوان، تنها ۴۷۴ نفر برگزیده شدند که نشان دهنده سنگینی رقابت‌های این دوره در گزینش ها و سطح بالای حرفه ای نیروهای انتخاب شده است.

سلیمی در پایان ضمن توصیه به معلمان برگزیده برای مطالعه دقیق در خصوص شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای مقصد، خاطرنشان کرد: این مأموریت فرصتی ویژه برای نمایندگی فرهنگی ایران است. هدف نهایی ما، حفظ اعتبار جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی از طریق عملکرد بی نقص، تخصصی و اخلاقمدار معلمان در مدارس خارج از کشور است.

برچسب ها: وزارت آموزش و پرورش ، خارج از کشور ، معلمان
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