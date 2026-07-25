جوان آنلاین: یک منبع نظامی در وزارت دفاع یمن اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور موفق شد مانع ورود برخی از جنگنده های سعودی به حریم هوایی یمن شود.

به گزارش مهر، بر اساس این گزارش، جنگنده های سعودی با شلیک پدافند هوایی یمن مجبور به عقب نشینی شدند. شب گذشته جنگنده های سعودی در راستای سیاست های خصمانه ریاض علیه صنعا، بندر الحدیده یمن را بمباران کردند.

نیروهای مسلح یمن اعلام کردند که قرار است یک بیانیه مهم رأس ساعت ۱۵ به وقت محلی(۱۵:۳۰ به وقت تهران) صادر کنند.

قرار است در این بیانیه به جزئیات عملیات نظامی مهم نیروهای مسلح یمن اشاره شود.

لازم به ذکر است که صبح امروز هشدارهای زودهنگام در عربستان سعودی چندین بار صادر شده و حرکت هواپیماها در ۲ فرودگاه این کشور مختل شد.

همچنین رسانه ها از شنیده شدن صدای چند انفجار خبر دادند.