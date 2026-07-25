رئیس حزب اپوزیسیون موسوم به «دموکرات» رژیم صهیونیستی بنیامین نتانیاهو و یسرائیل کاتس را متهم کرد که با قانونی کردن کانون‌های شهرک‌سازی و افزایش نقاط اصطکاک با فلسطینیان، در پی گسترش تنش در کرانه باختری هستند و به جای درس گرفتن از وقایع هفتم اکتبر، زمینه تشدید درگیری‌ها را فراهم می‌کنند.

جوان آنلاین: یائیر گولان، رئیس حزب اپوزیسیون موسوم به «دموکرات» رژیم صهیونیستی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر و یسرائیل کاتس، وزیر جنگ این رژیم را متهم کرد که از طریق ایجاد کانون‌های شهرک‌سازی و افزایش نقاط اصطکاک با فلسطینیان، درصدد شعله‌ور کردن کرانه باختری اشغالی هستند.

به گزارش ایسنا، گولان این اظهارات را در پیامی که در شبکه اجتماعی «ایکس» منتشر کرد، در واکنش به تصمیم نتانیاهو و کاتس برای آغاز روند قانونی کردن برخی کانون‌های شهرک‌سازی موجود و ایجاد کانون‌های جدید در کرانه باختری، پس از حوادث شهرک «تل» در جنوب غربی نابلس، بیان کرد.

وی همچنین گفت: پاسخ آن‌ها به حادثه خطرناک منطقه حفات گلعاد، ایجاد کانون‌های غیرقانونی بیشتر و افزایش نقاط اصطکاک است و آن‌ها می‌خواهند جبهه دیگری را در یهودا و سامره (کرانه باختری) شعله‌ور کنند.

گولان ادامه داد: «نیت آشکاری برای شعله‌ور کردن منطقه وجود دارد، به جای آنکه از مهم‌ترین درس هفتم اکتبر عبرت گرفته شود.»

وی همچنین اظهار کرد که نتانیاهو و کاتس، به جای تلاش برای کاهش جبهه‌های درگیری و فراهم کردن امکان انجام مأموریت‌های ارتش، تصمیماتی اتخاذ می‌کنند که به ایجاد نقاط اصطکاک بیشتر و سوق دادن اوضاع به سمت تشدید تنش منجر می‌شود.

رئیس حزب دموکرات‌ تأکید کرد که تحولات کرانه باختری مستلزم اتخاذ اقدام نیروهای امنیتی برای بازگرداندن ثبات و جلوگیری از وخامت بیشتر اوضاع است.

او هشدار داد که هرگونه تشدید تنش جدید، جان اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها را به خطر خواهد انداخت و علاوه بر آن، نظامیان اسرائیلی را نیز در معرض خطرات بیشتری قرار خواهد داد.

روز جمعه، نتانیاهو و کاتس تصمیم گرفتند روند قانونی کردن کانون‌های شهرک‌سازی موجود و ایجاد کانون‌های جدید در کرانه باختری را پس از کشته شدن یک شهرک‌نشین و یک افسر اسرائیلی و زخمی شدن دو نفر دیگر در تیراندازی نزدیک شهرک «تل» آغاز کنند.

دفتر نتانیاهو در بیانیه‌ای اعلام کرد که این تصمیم‌ها شامل تخریب منزل شهروند فلسطینی‌ است که اسرائیل او را عامل تیراندازی می‌داند، جمع‌آوری سلاح از روستاهای فلسطینی، لغو مجوزهای کار ساکنان آن‌ها و اجرای عملیات نظامی گسترده در این مناطق می‌شود.

همچنین بر اساس این تصمیم‌ها، به ارتش اسرائیل «آزادی عمل» در شهرها و شهرک‌های کرانه باختری داده شده است؛ اقدامی که در بیانیه مذکور با ادعای مقابله با «تروریسم» توجیه شده است.

شهرک‌های صهیونیست‌نشین در کرانه باختری، از جمله قدس شرقی، بر اساس قوانین بین‌المللی غیرقانونی به شمار می‌روند و کانون‌های شهرک‌سازی فاقد مجوز نیز پیش از آنکه کابینه رژیم صهیونیستی برای قانونی کردن برخی از آن‌ها به‌صورت عطف به ماسبق اقدام کند، حتی بر اساس قوانین داخلی اسرائیل نیز غیرقانونی محسوب می‌شوند.

این تصمیم‌ها پس از حوادثی در شهرک «تل» اتخاذ شد که طی آن چهار فلسطینی کشته و چهار نفر دیگر، از جمله سه تن با جراحات وخیم، در پی حمله شهرک‌نشینان تحت حمایت ارتش رژیم اشغالگر به این شهرک زخمی شدند.

در همین راستا، ولید زیدان، رئیس شورای روستای تل، به خبرگزاری آناتولی گفت که این حوادث با ورود حدود ۲۰ شهرک‌نشین، تحت حمایت ارتش اسرائیل، به حاشیه شهرک و تلاش آن‌ها برای آتش زدن خانه‌های فلسطینیان آغاز شد و سپس ساکنان منطقه با آنان مقابله کردند.

ویدئوهای منتشر شده، نشان می‌دهد یک فلسطینی در جریان درگیری‌ها موفق شده سلاح یکی از شهرک‌نشینان را در اختیار بگیرد و با آن تیراندازی کند؛ اقدامی که به کشته شدن دو اسرائیلی و زخمی شدن دو نفر دیگر انجامید.

در پی این حادثه، ارتش اسرائیل نابلس و روستاهای اطراف آن را به محاصره درآورد و نیروهای بیشتری را در این منطقه مستقر کرد.

بر اساس نتایج اولیه تحقیقات ارتش اسرائیل، تیراندازی رخ‌داده یک حمله برنامه‌ریزی‌شده از سوی فلسطینیان نبوده، بلکه پس از ورود شهرک‌نشینان به این منطقه بدون هماهنگی قبلی با ارتش رخ داده است.

ارتش اسرائیل ورود شهرک‌نشینان به منطقه بدون هماهنگی را «رفتاری خطرناک» توصیف و تأکید کرد که افراد اجازه انجام اقدامات مستقل در این مناطق را ندارند.

کرانه باختری از اکتبر ۲۰۲۳ شاهد تشدید حملات ارتش رژیم صهیونیستی و شهرک‌نشینان بوده است؛ حملاتی که به شهید شدن یک هزار و ۱۸۲ فلسطینی، زخمی شدن هزاران نفر و همچنین بازداشت حدود ۲۴ هزار نفر منجر شده است.