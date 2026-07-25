کد خبر: 1370684
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تاریخ انتشار: ۰۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۳
گلستان » اجتماعي
شرکت آبفای گلستان خبرداد:

آغاز بزرگترین كمپین تغییر رفتار مصرف آب در استان گلستان

اغاز بزرگترین کمپین رفتار مصرف درگلستان شرکت آب و فاضلاب استان گلستان با هدف تحول در الگوی مصرف و صیانت از منابع آبی استان، از کمپین اجتماعی و گسترده «هر گلستانی ۲۰ لیتر صرفه جویی در شبانه روز » رونمایی کرد.

به گزارش جوان آنلاین: سید مهدی آل‌حسینی، معاون بهره برداری شرکت آب وفاضلاب گلستان در سخنانی به مناسبت آغاز این پویش اظهار داشت: «ما با پویش “هر گلستانی ۲۰ لیتر صرفه جویی در شبانه روز ” به دنبال یک تغییر رفتار گذرا نیستیم؛ بلکه هدف ما نهادینه‌سازی یک فرهنگ جدید است. این پویش در تمام ساعات شبانه‌روز اجرا می‌شود تا یادآور شود که هر قطره آب، در هر لحظه از روز، ارزشمند است.»

وی با تأکید بر اهمیت مشارکت مردمی افزود: «عدد ۲۰ لیتر، نمادی از یک اقدام کوچک اما اثرگذار است. اگر هر یک از ساکنان استان گلستان متعهد شوند که در چرخه روزانه خود، تنها ۲۰ لیتر از مصرف آب را با استفاده از روش‌های بهینه و مدیریت هوشمندانه کاهش دهند، حاصل این حرکت جمعی، تحولی شگرف در تراز آب استان خواهد بود.»

آل حسینی در ادامه با اشاره به ضرورت پایداری منابع آبی در مواجهه با بحران‌های اقلیمی، تصریح کرد: «این طرح با تمرکز بر مدیریت مصرف در تمام بازه‌های زمانی، از صبح تا شب، طراحی شده است. از کاهش مصرف در کارهای روزمره گرفته تا مدیریت آبیاری فضای سبز و رعایت اصول بهداشتی در آشپزخانه و سرویس‌های بهداشتی، همگی در بطن این پویش قرار دارند. ما می‌خواهیم مصرف‌کننده، به یک “مدیریت‌کننده هوشمند” تبدیل شود.»

معاون بهره‌برداری شرکت آب و فاضلاب گلستان در پایان خاطرنشان کرد که این پویش با همکاری تمامی نهادهای اجرایی، رسانه‌ها و گروه‌های اجتماعی در سطح استان دنبال خواهد شد تا پیام “صرفه‌جویی همیشگی” به گوش تک‌تک گلستانیان برسد.

برچسب ها: صرفه‌جویی ، پویش ، فرهنگ
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