کد خبر: 1370683
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تاریخ انتشار: ۰۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۲
بين‌الملل » اخبار كلی

دفتر سیاسی انصارالله یمن: حمله به تاسیسات غیرنظامی تشدید خطرناک تنش است

یمن دفتر سیاسی انصاارلله با صدور بیانیه‌ای، حملات عربستان سعودی به تاسیسات غیرنظامی یمن را تشدید خطرناک تنش توصیف کرد.

جوان آنلاین: دفتر سیاسی انصارالله یمن اقدامات عربستان در حمله به تاسیسات غیرنظامی را نوعی تشدید تنش خطرناک و مطابق با سیاست مجازات دسته جمعی و محاصره مردم یمن دانست و اعلام کرد: عربستان تلاش می‌کند ناکامی‌های نظامی و سیاسی خود را از طریق هدف قرار دادن زیرساخت های حیاتی و معیشت مردم یمن جبران کند.

در این بیانیه آمده است: حمله به اماکن غیرنظامی نقض آشکار قوانین بین‌المللی است و جامعه جهانی را در برابر یک مسئولیت اخلاقی و قانونی قرار می‌دهد.

انصارالله یمن با تاکید بر اینکه این حملات بدون پاسخ نخواهد ماند، بیان کرد: معادله بازدارندگی که ملت، رهبری و نیروهای مسلح یمنی تثبیت کرده‌اند، در حال حاضر کاملا روشن و استوار است. محاصره در برابر محاصره، بندر در برابر بندر و تشدید تنش در برابر تشدید تنش خواهد بود و تداوم تجاوزات، ثمری جز خسارات بیشتر برای متجاوزان به همراه نخواهد داشت.

پس از حملات عربستان سعودی به مناطقی از یمن، رسانه‌های منطقه بامداد روز شنبه با اشاره به حملات موشکی و پهپادی انصارالله به تاسیسات جیزان و ینبع عربستان از مشاهده ستونی از دود و آتش سوزی در این منطقه خبر دادند.

عربستان سعودی جمعه شب در سلسله حملاتی، تاسیسات مخابراتی در استان الحدیده را هدف قرار داد که منجر به زخمی شدن یکی از کارکنان آن شد. جنگنده های عربستان سعودی همچنین جزیره کمران در استان الحدیده را هدف قرار دادند که در نتیجه آن یک زن زخمی شد.

برچسب ها: انصارالله یمن ، اهداف غیرنظامی ، جنایات دشمن
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