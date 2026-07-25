کد خبر: 1370682
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تاریخ انتشار: ۰۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۰
بين‌الملل » اخبار كلی

مالزی بر تداوم اخراج اسرائیلی‌ها تاکید کرد

وزیر دفاع مالزی وزیر دفاع مالزی با تأکید بر اینکه این کشور همچنان رژیم اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد، اعلام کرد که سیاست اخراج اسرائیلی‌ها از مالزی بدون تغییر ادامه خواهد یافت؛ موضعی که پس از درخواست شماری از نمایندگان کنگره آمریکا برای بازنگری در روابط واشنگتن و کوالالامپور بار دیگر مورد تأکید قرار گرفت.

جوان آنلاین: محمد خالد نورالدین اعلام کرد که این کشور به اخراج اتباع اسرائیلی از خاک خود ادامه خواهد داد و این اقدام در چارچوب سیاست دیرینه کوالالامپور مبنی بر به رسمیت نشناختن رژیم اسرائیل انجام می‌شود.

به گزارش ایرنا، وزیر دفاع مالزی در سخنانی در شهر جوهور بهرو اظهار داشت: هرگونه اقدام علیه اسرائیلی‌ها مطابق سیاست‌های موجود ما است. وی افزود، اخراج‌های اخیر با هدف اطمینان از عدم حضور اسرائیلی‌ها در مرکزی موسوم به «نتورک اسکول» (Network School) در منطقه فارست سیتی در ایالت جوهور انجام شده است.

وی این اظهارات را در حالی مطرح کرد که هشت نماینده کنگره آمریکا پیشتر از دولت واشنگتن خواسته‌ بودند در پی انتشار گزارش‌هایی مبنی بر ورود برخی اسرائیلی‌ها به مالزی با استفاده از گذرنامه کشورهای دیگر، روابط امنیتی و اقتصادی خود با مالزی را مورد بازنگری قرار دهد. این نمایندگان همچنین از دولت ایالات متحده خواسته‌اند در صورتی که کوالالامپور ظرف ۱۵ روز موضع خود را تغییر ندهد، تعلیق بودجه برنامه «آموزش و تمرینات نظامی بین‌المللی» (IMET) برای نیروهای نظامی مالزی را بررسی کند.

وزیر دفاع مالزی با رد نگرانی‌ها درباره تأثیر این موضع بر تأمین مالی برنامه «آموزش و تمرینات نظامی بین‌المللی» تأکید کرد که سیاست کوالالامپور در قبال اسرائیل سال‌هاست تغییری نکرده است. وی خاطرنشان کرد که «سیاست ما به رسمیت نشناختن اسرائیل است؛ همین.»

در همین حال، انور ابراهیم نخست‌وزیر مالزی نیز بار دیگر تأکید کرد که دولت این کشور در این مورد کوتاه نمی‌آید و هر اسرائیلی که در این کشور شناسایی شود، اخراج خواهد شد. وی افزود که نهادهای امنیتی در حال انجام تحقیقات دقیق درباره ادعاهای مربوط به ورود اسرائیلی‌ها به مالزی در ارتباط با پرونده «نتورک اسکول» در فارست سیتی هستند.

برچسب ها: مالزی ، اخراج اشغالگران ، کنگره آمریکا
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