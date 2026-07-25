افزایش اعتماد کشاورزان ضامن آرامش وپایداری نظام مدیریت بخش کشاورزی

به گزارش جوان آنلاین: مجید محمدی ، مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان تصریح کرد:این بازدید در راستای بررسی اجرای دستورالعمل های مصرف کود اوره برای محصولات اساسی تابستانه این شهرستان «ذرت، کنجد، آفتابگردان ، پنبه » و باغات در سامانه پایش کودی و کنترل کودهای دریافتی و تحویلی به کشاورزان صورت پذیرفت.

در این بازدید به کارگزاران کود تاکید شد: برای مصرف کودسرک تابستانه ، برای اراضی آبی و دیم به مقدار ۱۰۰ کیلوگرم کود اوره، به ازای هر هکتار ، در سامانه کنترل و پایش مواد کودی بارگزاری شده است به کشاورزان حوزه شهرستانی خود اطلاع رسانی نماید تا نسبت به دریافت سهمیه کودی خود اقدام نمایندتا موجب نارضایتی و تضییع حقوق آنان نگردد.

ابن بازدید به منظور پایش مواد کودی، و بررسی قیمت نهاده ها و راست آزمایی توزیع کود مطابق با سامانه کنترل ‌و‌پایش مواد کودی صورت گرفت .

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان با بیان این که،ارائه مطلوب این خدمات به بخش کشاورزی نیازمند توجه به معقوله کیفیت به عنوان عامل اصلی ایجاد اعتماد بین مشتری وشرکت بوده است که این اعتماد بزرگترین سرمایه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به حساب می آید. ایجاد، حفظ و افزایش این سطح اعتماد نیازمنداستقرار یک نظام مدیریت و تضمین کیفیت برای کشاورزان است.