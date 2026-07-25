بلومبرگ گزارش داد؛ مشکلات دولت ترامپ در تأمین مالی جنگ علیه ایران

جوان آنلاین: بلومبرگ گزارش داد که دولت آمریکا در تأمین حمایت مالی از تجاوزات خود علیه ایران با مشکلاتی رو به رو است. دولت آمریکا پیشتر از کنگره خواسته بود با بودجه فوق العاده به ارزش ده ها میلیارد دلار موافقت کند اما تصویب این بودجه اضافی عملا تضمین شده نیست.

به گزاش مهر، بلومبرگ اضافه کرد: دامنه درگیری با ایران از برآوردهای ترامپ فراتر رفته به طوری که او به دنبال حملات انتقام جویانه است. ترامپ تلاش زیادی برای جلب نظر قانون گذاران آمریکایی در راستای افزایش حمایت های مالی انجام نمی دهد.

این در حالی است که انتقادات از سیاست ترامپ در قبال ایران افزایش یافته و نظرسنجی صورت گرفته در آمریکا نشان می دهد اکثر مردم این کشور با سیاست های جنگ طلبانه ترامپ موافق نیستند.