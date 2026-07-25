استقرار بیش از ۶۶۰ پایگاه اورژانس در مرزهای اربعین

جوان آنلاین: نشست خبری موضوع تشریح تمهیدات کمیته بهداشت و درمان ستاد اربعین حسینی در سازمان اورژانس کشور با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.
به گزارش مهر، جعفر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به برگزاری جلسات ستاد مرکزی اربعین پس از پایان مراسم سال گذشته، اظهار کرد: با وجود شرایط خاصی که کشور در ماههای اخیر پشت سر گذاشت، جلسات کمیته بهداشت و درمان ستاد اربعین بهطور منظم برگزار شد و آخرین تصمیمگیریها و برنامهریزیها روز چهارشنبه گذشته نهایی شد. فعالیتهای اجرایی نیز از همان زمان در مرزهای کشور آغاز شده است.
وی افزود: بر اساس برنامهریزی انجامشده و با استفاده از تجربیات سالهای گذشته، خدمترسانی به زائران در سه مرحله اجرا میشود؛ مرحله نخست با آغاز رسمی عملیات، مرحله دوم همزمان با افزایش حجم تردد زائران و مرحله سوم در هفته پایانی منتهی به اربعین که تمامی ظرفیتهای حوزه سلامت در مرزهای کشور به کار گرفته خواهد شد.
رئیس سازمان اورژانس کشور با بیان اینکه امسال مرز ریمدان برای تردد زائران پاکستانی فعال نخواهد بود، گفت: زائران افغانستان از طریق مرز دوغارون وارد کشور میشوند و تیمهای بهداشتی و درمانی ضمن پایش وضعیت سلامت آنان، خدمات مورد نیاز را در طول مسیر تا مرز خروجی ارائه خواهند کرد.
میعادفر همچنین به ورود زائران جمهوری آذربایجان از مرز بازرگان اشاره کرد و افزود: این زائران پس از ورود به کشور، از طریق مرز تمرچین وارد عراق شده و مسیر خود را به سمت عتبات عالیات ادامه میدهند.
وی با اشاره به استقرار نیروهای درمانی در مرزهای ۶ گانه گفت: مسئولیت ارائه خدمات درمانی در هر یک از این مرزها بر عهده دانشگاههای علوم پزشکی مستقر در مناطق مرزی است و تمامی بخشهای وزارت بهداشت از جمله معاونتهای بهداشت و درمان، سازمان اورژانس، سازمان غذا و دارو و سازمان انتقال خون در این عملیات مشارکت دارند.
رئیس سازمان اورژانس کشور تصریح کرد: حدود ۱۱۸ بیمارستان مستقر در استانهای مرزی در آمادهباش کامل قرار دارند، مرخصی کارکنان لغو شده و برای جبران کمبود برخی تخصصها از جمله جراحی عمومی، بیهوشی و طب اورژانس، نیروهای متخصص به دانشگاههای علوم پزشکی مرزی اعزام شدهاند.
وی خاطرنشان کرد: در مجموع بیش از ۶۶۰ پایگاه اورژانس، ۴۲ دستگاه اتوبوسآمبولانس، ۱۶۱ دستگاه آمبولانس و ۳۴ دستگاه موتورلانس برای ارائه خدمات امدادی و درمانی به زائران اربعین در مرزهای کشور مستقر شدهاند تا خدمات سلامت با حداکثر آمادگی به زائران ارائه شود.
مراکز درمانی مرزی اربعین با آمادگی کامل در خدمت زائران هستند
رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به آمادگی کامل حوزه سلامت برای خدمترسانی به زائران اربعین حسینی گفت: زیرساختهای درمانی ایجادشده در مرزهای کشور به سطحی رسیده که بخش عمده خدمات مورد نیاز زائران در همان نقاط صفر مرزی ارائه میشود و نیاز به انتقال بیماران به سایر مراکز درمانی به حداقل خواهد رسید.
جعفر میعادفر با بیان اینکه طی سالهای اخیر مراکز بهداشتی و درمانی مجهزی در مرزهای ششگانه کشور احداث شده است، افزود: در مرزهای مهران، خسروی و شلمچه مراکز درمانی با ظرفیت ۵۰ تا ۱۵۰ تخت بستری در نقطه صفر مرزی ایجاد شده و اکنون با آمادگی کامل آماده ارائه خدمات به زائران هستند.
وی با اشاره به بازدیدهای میدانی مسئولان وزارت بهداشت از مرزها اظهار کرد: آخرین بازدیدهای فنی انجام شده و هیچگونه کمبود تجهیزات یا امکانات در مراکز درمانی مرزی گزارش نشده است. همچنین رئیس ستاد مرکزی اربعین نیز از این مراکز بازدید کرده و از زیرساختهای ایجادشده در نقاط مرزی ابراز رضایت کرده است.
رئیس سازمان اورژانس کشور از استقرار بیمارستانهای صحرایی در برخی مرزها خبر داد و گفت: با همکاری نیروهای مسلح، بنیاد برکت و سازمان تأمین اجتماعی، بیمارستانهای صحرایی بهویژه در مرزهای مهران و شلمچه مستقر شدهاند و به تدریج ارائه خدمات خود را آغاز کردهاند.
میعادفر با اشاره به تمهیدات اندیشیدهشده برای مدیریت شرایط اضطراری افزود: کانکسهای سردخانهای در مرزهای مهران و شلمچه مستقر شده و استانداریها نیز با اجرای طرحهایی مانند مهپاش، ایجاد سایهبان و بهسازی مسیرهای تردد زائران، اقدامات مؤثری برای کاهش گرمازدگی انجام دادهاند.
وی تأمین دارو و تجهیزات پزشکی را از اولویتهای اصلی حوزه سلامت دانست و گفت: با هماهنگی معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت، شرکتهای دارویی و دانشگاههای علوم پزشکی موظف شدهاند علاوه بر نیاز ایام اربعین، ذخیره ششماهه دارو و اقلام حیاتی را در استانهای مرزی تأمین کنند. این برنامه علاوه بر استانهای درگیر اربعین، در استانهای جنوبی از جمله بوشهر و سیستان و بلوچستان نیز اجرا شده است.
رئیس سازمان اورژانس کشور همچنین از وضعیت مطلوب ذخایر خون خبر داد و اظهار کرد: سازمان انتقال خون ذخایر مورد نیاز بیمارستانهای مرزی را تأمین کرده و برای مقابله با هرگونه شرایط اضطراری، امکان تأمین خون مورد نیاز تا ۱۰ روز پیشبینی شده است.
وی با اشاره به اقدامات حوزه بهداشت گفت: تیمهای بهداشتی از ماهها قبل فعالیت خود را آغاز کردهاند و علاوه بر آموزش مسئولان موکبها، بر محل اسکان زائران، سرویسهای بهداشتی، طبخ و توزیع غذا و آب آشامیدنی نظارت مستمر دارند. در صورت مشاهده هرگونه مواد غذایی ناسالم، بلافاصله نسبت به جمعآوری و معدومسازی آن اقدام خواهد شد.
میعادفر با تأکید بر اهمیت پیشگیری از بیماریهای واگیر افزود: کارشناسان بهداشت در مبادی ورودی و خروجی مرزها مستقر هستند و وضعیت سلامت زائران را بهویژه در زمان بازگشت از عراق بهطور مستمر پایش میکنند. در صورت مشاهده موارد مشکوک، نمونهبرداری و اقدامات درمانی و مراقبتی لازم انجام خواهد شد تا از انتقال بیماری به داخل کشور جلوگیری شود.
وی از تقویت توان لجستیکی اورژانس خبر داد و گفت: تعمیرگاههای سیار برای پشتیبانی از آمبولانسها در مرزها مستقر شدهاند تا در صورت بروز نقص فنی، خدمات در کوتاهترین زمان ممکن ارائه شود. همچنین استقرار ۱۲ فروند بالگرد اورژانس هوایی در مرزهای ششگانه پیشبینی شده که بخشی از آنها مستقر شدهاند و سایر بالگردها نیز طی روزهای آینده به مناطق عملیاتی اعزام خواهند شد.
بیماران مزمن نسخه پزشک و داروهای خود را در سفر اربعین همراه داشته باشند
رئیس سازمان اورژانس کشور با تأکید بر ضرورت آمادگی بیماران دارای بیماریهای مزمن برای سفر اربعین، از آنان خواست علاوه بر همراه داشتن داروهای مورد نیاز، نسخه پزشک معالج خود را نیز در طول سفر به همراه داشته باشند.
جعفر میعادفر اظهار کرد: افرادی که به بیماریهای مزمن مبتلا هستند، پیش از سفر حتماً به پزشک متخصص خود مراجعه کرده و نسخهای شامل نوع بیماری، نام داروها، میزان مصرف و دوز دقیق داروها دریافت کنند.
وی افزود: اگر به هر دلیلی دارو یا وسایل شخصی زائر در طول مسیر مفقود شود، ارائه نسخه پزشک به مراکز درمانی و پایگاههای جمعیت هلالاحمر میتواند روند تأمین داروی مورد نیاز را تسهیل کند.
رئیس سازمان اورژانس کشور تأکید کرد: نسخههای دارویی تخصصی تنها بر اساس مدارک پزشکی معتبر قابل جایگزینی است و همراه داشتن این مدارک از بروز مشکلات احتمالی برای بیماران جلوگیری خواهد کرد.
میعادفر همچنین درباره وضعیت زیرساختهای درمانی در مرز شلمچه گفت: در حملات اخیر هیچ آسیبی به زیرساختهای حوزه سلامت در شلمچه وارد نشده و مراکز درمانی این منطقه بدون مشکل در حال ارائه خدمات هستند.
وی با اشاره به اقدامات حوزه بهداشت برای پیشگیری از بیماریهای واگیر اظهار کرد: تیمهای بهداشتی بر بیماریهایی که احتمال انتقال آنها در تجمعات بزرگ وجود دارد، نظارت ویژه دارند؛ بهویژه بیماریهای تنفسی و بیماریهای منتقله از آب و غذا که در برخی کشورهای همسایه شیوع بیشتری دارند.
رئیس سازمان اورژانس کشور ادامه داد: یکی از مهمترین نگرانیهای حوزه سلامت در ایام اربعین، بیماری هایی است که ممکن است از طریق آب یا غذای آلوده منتقل شود، اما این بیماری با رعایت اصول بهداشتی قابل پیشگیری و در صورت مراجعه بهموقع، بهطور کامل قابل درمان است.
میعادفر خاطرنشان کرد: در صورت بروز علائمی مانند اسهال شدید یا سایر نشانههای مشکوک، زائران باید بدون تأخیر به نزدیکترین مرکز درمانی یا موکبهای درمانی مراجعه کنند تا اقدامات لازم از جمله سرمدرمانی، درمان دارویی و نمونهبرداری انجام شود و از گسترش بیماری جلوگیری شود.
رئیس سازمان اورژانس کشور با تأکید بر ضرورت مدیریت زمان سفر زائران اربعین، از آنان خواست سفر خود را به روزهای پایانی منتهی به اربعین موکول نکنند و گفت: ازدحام جمعیت در روزهای آخر علاوه بر ایجاد فشار بر سیستم حملونقل، میتواند خطر گرمازدگی و بروز حوادث را افزایش دهد.
میعادفر اظهار کرد: زائران باید مدت حضور خود در عراق را مدیریت کنند و از اقامتهای طولانیمدت پرهیز داشته باشند تا هم امکان حضور سایر مشتاقان فراهم شود و هم مشکلات ناشی از گرمای شدید کاهش یابد.
وی افزود: در برخی مرزها مانند شلمچه، دمای هوا همراه با رطوبت بسیار بالا شرایط دشواری را برای زائران ایجاد میکند؛ بنابراین لازم است زائران با برنامهریزی مناسب، مدت حضور خود را کوتاهتر کنند.
رئیس سازمان اورژانس کشور همچنین به رعایت نکات تغذیهای توصیه کرد و گفت: زائران از پرخوری و مصرف غذاهای سنگین یا غذاهایی که با ذائقه آنان سازگار نیست، خودداری کنند و در طول سفر به طور مستمر مایعات بنوشند تا خطر گرمازدگی و مشکلات گوارشی کاهش یابد.
میعادفر با اشاره به لزوم رعایت نکات ایمنی در مرزها تصریح کرد: در صورت بروز اختلال موقت در روند ورود یا خروج از مرزها، زائران از تجمع و ایجاد ازدحام در یک نقطه خودداری کنند، زیرا فشردگی جمعیت میتواند خطرآفرین باشد و روند خدمترسانی را نیز با مشکل مواجه کند.
وی درباره آمادگی اورژانس در شرایط خاص گفت: تمامی برنامهریزیها بر اساس بدترین سناریوهای احتمالی انجام شده و علاوه بر استفاده از ظرفیت استانهای مرزی، نیروهای کمکی از سایر استانها نیز برای پشتیبانی اعزام شدهاند. همچنین ظرفیتهای ذخیره برای اعزام نیروهای بیشتر در صورت نیاز پیشبینی شده است.
رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به تداوم خدمترسانی نیروهای سلامت در شرایط ویژه اظهار کرد: با وجود برخی تهدیدها و آسیبهایی که در روزهای اخیر رخ داده، نیروهای اورژانس و حوزه سلامت همچنان با تمام توان در حال خدمترسانی هستند.
وی افزود: برای تسریع در تشخیص و ارائه خدمات درمانی، تعدادی آزمایشگاه سیار نیز در مرزهای کشور مستقر شدهاند تا آزمایشهای اولیه را در محل انجام دهند و در صورت نیاز به بررسیهای تخصصیتر، نمونهها به مراکز استان یا آزمایشگاههای مرجع کشور ارسال خواهد شد.
رئیس سازمان اورژانس کشور با بیان اینکه مسئولیت کمیته بهداشت و درمان ستاد اربعین تا نقطه صفر مرزی است، گفت: ارائه خدمات درمانی به زائران در داخل خاک عراق بر عهده جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران است و هماهنگی کامل میان اورژانس، هلالاحمر، ستاد مرکزی اربعین و مسئولان کشور عراق برای مدیریت حوادث احتمالی وجود دارد.
رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به توسعه زیرساختهای حملونقل در مرزهای اربعین گفت: طی سالهای اخیر اقدامات گستردهای برای بهبود مسیرهای دسترسی به مرزها انجام شده است. مسیرهای منتهی به مرزهای مهران، خسروی و چذابه توسعه یافته، جادهها دو بانده و در بسیاری از نقاط به بزرگراه تبدیل شدهاند و همین موضوع زمان دسترسی نیروهای امدادی را به شکل قابل توجهی کاهش داده است.
میعادفر ادامه داد: در مرز مهران نیز علاوه بر مسیر اصلی، مسیر اختصاصی برای تردد خودروهای امدادی پیشبینی شده تا آمبولانسها بدون معطلی به محل مأموریت برسند. همچنین خودروهای امدادی در فواصل کوتاه در مسیرهای منتهی به مرزها مستقر شدهاند تا خدمات اورژانسی در سریعترین زمان ممکن ارائه شود.
وی درباره هزینه خدمات درمانی زائران در عراق نیز گفت: زائران با ثبتنام در سامانه سماح تحت پوشش بیمه قرار میگیرند و بخش قابل توجهی از هزینههای درمانی آنان از طریق بیمه جبران میشود، هرچند جزئیات خدمات درمانی داخل خاک عراق بر عهده جمعیت هلالاحمر است.
میعادفر: تهران در ایام اربعین به عنوان پایگاه پشتیبان اورژانس کشور حفظ میشود
رئیس سازمان اورژانس کشور با تأکید بر اینکه خدمترسانی به زائران اربعین خللی در ارائه خدمات اورژانس داخل کشور ایجاد نخواهد کرد، گفت: امسال استان تهران از اعزام نیرو به مرزهای اربعین مستثنی شده و به عنوان پایگاه پشتیبان اورژانس کشور در شرایط اضطراری فعالیت خواهد کرد.
میعادفر در پاسخ به پرسشی درباره آمادگی اورژانس در صورت بروز شرایط اضطراری و احتمال گسترش درگیریها اظهار کرد: اورژانس در همه شرایط باید حضور فعال و فیزیکی در صحنه داشته باشد. با توجه به پیشبینی سناریوهای مختلف، تصمیم گرفتیم امسال هیچ نیرویی از استان تهران به مأموریت اربعین اعزام نشود تا در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی، تمامی ظرفیتهای امدادی در پایتخت در دسترس باشد.
وی افزود: تهران به عنوان پشتیبان اصلی اورژانس کشور در نظر گرفته شده است تا در صورت نیاز بتواند خدمات امدادی لازم را با حداکثر توان ارائه کند.
رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به نحوه تأمین نیروهای اعزامی به مرزهای اربعین گفت: در مأموریتهای ویژه همواره تلاش میکنیم از ظرفیت نیروهای پشتیبان استفاده کنیم. با تغییر در برنامهریزی شیفتهای کاری، توانستهایم بدون کاهش کیفیت خدمات، ظرفیت عملیاتی خود را تا ۵۰ درصد افزایش دهیم.
میعادفر تصریح کرد: نیروهای اعزامشده به مرزها از میان کارکنانی انتخاب شدهاند که در زمان استراحت یا خارج از شیفت اصلی خود قرار داشتند؛ بنابراین هیچ خللی در روند عادی خدمات اورژانس در استانها و شهرهای کشور ایجاد نخواهد شد.
وی تأکید کرد: همانند سالهای گذشته، خدمات روزمره اورژانس در سراسر کشور بدون وقفه ادامه خواهد داشت و همزمان، پشتیبانی لازم از دانشگاههای علوم پزشکی و استانهای مرزی برای ارائه خدمات به زائران اربعین نیز انجام میشود.
رئیس سازمان اورژانس کشور همچنین درباره تردد زائران خارجی گفت: زائران افغانستانی از طریق مرزهای پیشبینیشده وارد کشور شده و پس از دریافت خدمات لازم به سمت مرزهای خروجی هدایت میشوند. همچنین زائران جمهوری آذربایجان از مرز بازرگان وارد ایران شده و پس از عبور از مسیر تعیینشده، از مرز تمرچین وارد عراق خواهند شد.
میعادفر با اشاره به زائران پاکستانی نیز خاطرنشان کرد: امسال دولت عراق مجوز تردد زمینی زائران پاکستانی از مسیر ایران را صادر نکرده و این زائران تنها از طریق پروازهای مستقیم امکان سفر به عراق را خواهند داشت.