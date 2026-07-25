کشف ۱۲۳ماینر قاچاق در بازار تهران/ فشار مضاعف ماینرهای غیرمجاز بر شبکه توزیع انرژی

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف ۱۲۳ دستگاه ماینر قاچاق به ارزش بیش از ۶ میلیارد تومان در بازار تهران خبر داد و گفت: این تجهیزات که به‌ صورت غیرقانونی نگهداری و عرضه می‌شد، فاقد هرگونه اسناد و مدارک گمرکی بود.

جوان آنلاین: سردار مهدی افشاری در توضیح بیشتر اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی، محل نگهداری و فروش ماینرهای قاچاق را در محدوده بازار تهران شناسایی کردند. بررسی‌ها نشان داد یک واحد تجاری در پوشش فروش تجهیزات الکترونیکی، اقدام به نگهداری و عرضه دستگاه‌های استخراج رمز ارز می‌کرد.

به گزارش ایسنا، وی افزود: تیم عملیاتی پلیس پس از شناسایی محل، در عملیاتی غافلگیرانه وارد عمل شد و در بازرسی از این واحد تجاری، ۱۲۳ دستگاه ماینر قاچاق را کشف کرد. بررسی‌ها حاکی از آن بود که این تجهیزات فاقد هرگونه اسناد و مدارک قانونی و گمرکی هستند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ با بیان اینکه کارشناسان ارزش محموله کشف‌ شده را بیش از ۶ میلیارد تومان برآورد کرده‌اند، تصریح کرد: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

سردار افشاری با تأکید بر اینکه برخورد با قاچاق تجهیزات استخراج رمز ارز علاوه بر مقابله با قاچاق کالا، در حفظ پایداری شبکه برق کشور نیز اهمیت دارد، خاطرنشان کرد: ماینرهای غیرمجاز به دلیل مصرف بالای برق، فشار مضاعفی بر شبکه توزیع انرژی وارد می‌کنند و می‌توانند زمینه‌ساز افزایش ناترازی برق و بروز اختلال در تأمین برق مشترکان شوند.

بر اساس گزارش پلیس، وی از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مرتبط با قاچاق یا احتکار کالا، مراتب را از طریق سامانه ۳۰۱۱۰ به پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند.