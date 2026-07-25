بررسی روند تامین وتوزیع کود دردیدار معاون بهبود تولیدات گیاهی ومدیرخدمات حمایتی

به گزارش جوان آنلاین: مجید محمدی، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ، گزارشی جامع از فعالیت‌های شرکت ،در تامین و تدارک کود ارائه داد واظها ر کرد: اولویت اول شـرکت تامین کود مورد نیاز کشاورزان زحمتکش اسـتان بوده که در همین راسـتا با وجود بروز جنگ، مشکلات حمل ونقل و اختلال مقطعی در تامین از سوی پتروشیمی‌ها با تلاش و پیگیری‌های مسـتمر، روند تامین و توزیع کود اوره در این استان متوقف نشده است و‌ روزانه ۲۵۰ الی ۲۰۰ تن کود اوره بصورت مستقیم به انبار های کارگزاری کود استان حمل می شود .

در ادامه افزود : با افزایش قیمت گروه کودهای «ازت ،فسفات و‌ پتاس» خللی در تدارک و توزیع این نهاده های استراتژیک ایجاد نکرده است و کود کماکان در حال حمل و تخلیه به شبکه کارگزاری ها و انبار سازمانی این شرکت می باشد.

در ادامه مهقانی معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان، بر اهمیت حفظ انسجام، همدلی و اتحاد میان تمامی ارکان مجموعه تأکید کرد.

مهقانی با اشاره به نقش حیاتی کشاورزان به عنوان «سربازان امنیت غذایی کشور»، خاطرنشان کرد : که تلاش‌های مضاعف در جهت رفع دغدغه‌ها و تأمین کامل نهاده‌های مورد نیاز آنان برای کشت محصولات پاییزه نیز باید اولویت اصلی این شرکت برای سال زراعی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ قرار گیرد. و تاکید کرد : باید همه تلاش برای جذب سهمیه ابلاغی کود های پایه قبل از کشت بکار گرفته شود .

همچنین مهقانی معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان توضیحاتی پیرامون وضعیت توزیع کود و تخصیص سهمیه کود سرک برای کشت تابستانه ارائه نمودند : در حال حاضر برای اراضی آبی« ۱۰۰ کیلو گرم اوره در هکتار و ۱۰۰ کیلوم‌ کلرور پتاسیم » ‌و‌اراضی دیم «۱۰۰ کیلوگرم اوره در هر هکتار اوره و کلرور پتاسیم ۵۰کیلوگرم » در هر هکتار در سامانه کنترل و‌ پایش مواد کودی بارگذاری شده است .

این دیدار در فضایی دوستانه و با هدف تقویت هماهنگی‌ها و هم‌افزایی بیشتر ، به‌منظور ارائه خدمات شایسته‌تر و مؤثرتر به جامعه کشاورزان استان برگزار شد.